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война (46523) Лиман (287) Бахмут (Артемовск) (1528) Авдеевка (2190) Марьинка (708) Маляр Анна (408)

Россия в ближайшее время сосредоточит усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мар'їнка

Россия постоянно стремится принудить Украину к переговорам силовым путем. Для этого в ближайшее время будут сосредоточены основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграме , передаёт Цензор.НЕТ.

"По данным Главного управления разведки Минобороны, планы Кремля остаются неизменными - принуждение руководства нашего Государства к переговорам силовым путем. Для повышения эффективности применения войск, враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки", – написала она.

Читайте также: Россия, похоже, устала от неудач под Бахмутом, поэтому усиливает наступление на Соледар, - WSJ

Россия в ближайшее время сосредоточит усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, - Минобороны 01
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Топ комментарии
+22
шото сегодня все предсказатели возбудились.
Хорошо хоть Цензор арестовича не цитирует.
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04.01.2023 22:41
+16
Бенефис Иосифа Кобзона с гастролями по городам Донбасса.
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04.01.2023 22:38
+13
Ганна Мольфар.
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04.01.2023 22:38
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Бенефис Иосифа Кобзона с гастролями по городам Донбасса.
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04.01.2023 22:38 Ответить
"я люблю тебя, жесть!" )
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04.01.2023 22:40 Ответить
Привет Марс !
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05.01.2023 00:14 Ответить
Ганна Мольфар.
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04.01.2023 22:38 Ответить
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04.01.2023 22:43 Ответить
Але вже скоро рік як кацапи зосереджують там зусилля, яких під впливом Хаймарсів стає щораз менше і менше.
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04.01.2023 22:40 Ответить
шото сегодня все предсказатели возбудились.
Хорошо хоть Цензор арестовича не цитирует.
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04.01.2023 22:41 Ответить
Його скоро тiльки у Тiк-тоцi залишать..
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04.01.2023 22:49 Ответить
ну, это не с нашим народом. У него в ютубе 1,7 млн подписчиков, количество этих контуженых тревожно продолжает расти.
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04.01.2023 23:00 Ответить
арестович это кремлевская гнида хуже ермака - так как он постоянно врет и манипулерует украинцев прямо в глаза ..
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05.01.2023 00:00 Ответить
как видите, 1,7 миллиона избирателей категорически с вами не согласны, еще несколько миллионов избирателей просто не согласны, еще нескольким миллионам избирателей он безразличен, а еще нескольким миллионам он вообще настолько неизвестен, что они могут за него проголосовать на следующих президентских выборах.
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05.01.2023 00:13 Ответить
ну если люди жить не хотят вообще,, и у себя дома в частности - то пусть снова наступают на кровавые грабли и голосуют за очередного артиста или кремлевского ******
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05.01.2023 00:36 Ответить
да нет, жить-то они будут, а вместе с ними вынуждены будут жить и остальные, кто не голосует за кремлёвского артиста или очередного ******.
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05.01.2023 00:41 Ответить
ты же понимаешь что в век информационных технологий зомбировать и манипулировать и так не очень политически развитых людей очень легко..
у меня надежда на патриотические партии ЗСУ боевых генералов и западных спонсоров что они жестко поставят в рамки демократии ЗЕ-кодло до выборов
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05.01.2023 00:51 Ответить
патриотические партии - это какие? которые создадут очередные вакарчуки и притулы? так это больше коммерческие проекты.
А задача ЗСУ - оборона, а не политика. Боевые генералы - там же.
Западные спонсоры будут следить что бы их средства ******* не очень сильно, в наши выборы они вмешиваться не будут, в отличие от наших недолугих недополитиков.
Так что манипулировать очень неразвитыми политически людьми завтра будут еще сильнее, чем сегодня - телемарафон легко перерастет с супертелемарафон. Главно дело, что бы страна не упала замертво от этой дистанции.
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05.01.2023 01:46 Ответить
ну я знаю Европейску Солидарность - кто будет еще принимать участия не знаю - но отдельные политики екс депутаты будут
военным не официально без погон придется вмешаться в политику как гражданам если будет какой-то лютый беспредел от зелени
по последним опросам слуги зеленского сосут по рейтингу очень сильно
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05.01.2023 02:52 Ответить
представительство ЕС в ВР в процентном выражении сами почитаете? Вот вам ответ.
Военные в политику вмешиваться не будут. Ни официально, ни не официально. Это противоречит Конституиции, и называется военный переворот.
Вы удивитесь, увидев через год рейтинги каких-нибудь притул-лаченков, и прочих паровознюков. Так что не слугами едиными...
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05.01.2023 10:59 Ответить
Найогидніший з усього кодла! Він там учора якісь біблійні притчі постив і шеймив українців з приводу стьобу над шрифтом "з окупантів"
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05.01.2023 06:20 Ответить
да этот ублюдок абдристович уже во время войны на стримах у фсб-шника фейгина такого наговорил что это тянет на приличный срок за анти украинскую пропаганду рашизма и разжтгания ненависти к Европе и США
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05.01.2023 06:48 Ответить
мов чорти перед різдвом повилазили
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04.01.2023 22:52 Ответить
В ближайшие 2-3 недели с высокой долей вероятности будут отправлены в отставку Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Кроме того, в ведомстве пройдут аресты в тыловых и иных подразделениях, сопровождающиеся серьёзным освещением в СМИ.
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04.01.2023 22:41 Ответить
Может привести к бунту среди военных.
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04.01.2023 22:46 Ответить
Может привести к бунту среди военных.

Хунта нам не на користь.
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04.01.2023 22:59 Ответить
любая хунта вас коцапов добьет
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05.01.2023 00:02 Ответить
Хунта всех поставит под ружьё. Против 3-7 млн. тяжело воевать.
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05.01.2023 13:12 Ответить
не будет никакого бунта у кремлядей - хватит эти басни расскзывать
а борьба за кормушку и власть там идет постоянно и так
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05.01.2023 00:03 Ответить
Я не про Майдан у стен Кремля, а про дворцовый переворот - эти традиции имеются..
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05.01.2023 00:21 Ответить
не будет дворцового переворота - потому что у переворотчиков ресурсов нет..
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05.01.2023 00:46 Ответить
Поживем - увидим.
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05.01.2023 06:33 Ответить
Після фрази "в найближчі 2-3 тижні" ваш допис буде сприйматися як вислювлювання абдристовича

А по суті - най ті павуки в банці чи той "жабогадюкінг" зжере себе з середини! Я за обома руками, а якщо цього буде мало, то ще й ногами проголосую!
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04.01.2023 22:47 Ответить
неплохо было бы в ведомстве провести кроме арестов еще и расстрелы. Населению это должно понравиться.
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04.01.2023 22:53 Ответить
Погано?
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04.01.2023 22:54 Ответить
Откуда информация???
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04.01.2023 23:10 Ответить
Щось там и в рязані. аеродром дягілєво....... чи то бєнзовос. чи то *прільот*....
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04.01.2023 22:41 Ответить
Для прильоту сильно далеко
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04.01.2023 23:01 Ответить
а энгельс не далеко? не бойся кацап до "стрижи" Москвы тоже достают
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05.01.2023 00:05 Ответить
Будуть трупами закидувати.
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04.01.2023 22:44 Ответить
так 100 відсотків..на рашці пропагується культ мертвечини...
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04.01.2023 22:55 Ответить
так дєла нє дєлаются

ці дурні будуть і далі без толку битись об нашу оборону - ніяких фєєрічних побєд для переговорів там не буде
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04.01.2023 22:45 Ответить
наоборот так пусть и дальше делают вот только экологию Украинскую жаль очень много руського навоза выгребать придется
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05.01.2023 00:06 Ответить
Авдеевку штурмують девятый год...кадровую армию путлера разгромили...с чего вы взяли,что ЧМОбики возьмут Авдеевку без опыта и без достаточного вооружения и боеприпасов?после склада взорванного в Макеевке там голый Вася🦍💀💥босый буй...
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04.01.2023 22:53 Ответить
Мій брат вже на передовій в Бахмуті два місяці з миколаївської області після звільнення Херсону перевели, чесно кажучи під задовбало командування, там постійно ті самі підрозділи стоять, без ротації два дні на передку один день відсипається в підвалі, бувало і по п'ять днів на нулі бо навколо капець...
Знов же знаю купу п#дарів, які звільнились з робити де отримували зарплату по 20 тис. грн. і пішли по договорняку в тил армії, щоб отримувати 40 тис., а не реально воювати... ей командування, коли почнуться нормальні ротації, а то після такої підарастії самі будете в окопах гинути, коли люди бучать, що під танки кидають тих самих, а інші успішно відсиджуються в тилу, мотивація у людей пропадає...
Я не вірю що командування це не знає, то на який х#р вони надіються?
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04.01.2023 22:53 Ответить
так у нас теж..побєдобєсіє, особливо ,чим дальше від передової ,тим більше перемог
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04.01.2023 22:58 Ответить
где? у кого ? у ватных ботов-провокаторов? у зеленых пропагандонов? зачем писать всякий бред
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05.01.2023 00:08 Ответить
на Цензорі---Данілов..почитайте, у нього вже побєдобєсіє
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05.01.2023 00:34 Ответить
данилов подоляк и все? маловато как для всей Украины
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05.01.2023 00:57 Ответить
ты этот пост уже писал в других темах и месяц назад и позже а твой "воюющий брат" все никак не может ретироваться - бедный
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05.01.2023 00:10 Ответить
То може ти приїдеш і заміниш його, давай, він до речі цього не просить, але я бачу його убитий виснажений стан... і бачу стан інших, які вповні задоволеній своєю службою в тилах
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05.01.2023 09:21 Ответить
Так це хороша новина. На Донбасі більше всього фортифікацій, каци так і лізуть битися о них лбом і не мають простору для маневрів з охватами.
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04.01.2023 22:53 Ответить
Укріплення там тільки під авдієвкою і частково під маріїнкою були і мабуть вже вони зруйновані частково
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04.01.2023 23:04 Ответить
Соледар(Павлівка) вони вже теж намагалися захопити десь місяць назад, навіть були звіти про велику перемогу. Але нічого в них не вийшло взагалі. Тому скоріш за все там є добрі укріплення.

А Лиман скоріш за все дійсно не сильно укріплений, бо його ми не так давно самі звільнили. Але його поки що прикривають наші зусилля під Кремінною, на які каци повинні реагувати, не до наступів їм поки що там. А от після прибуття десятків тисяч нових мобіків буде складно.
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04.01.2023 23:13 Ответить
- а чи будуть якісь малюсенькі атаки в нас?

- ні!
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04.01.2023 23:07 Ответить
А в чем новость, они эти цели уже месяца два с половиной пытаются выполнить, и всё никак
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04.01.2023 23:23 Ответить
 
 