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Россия в ближайшее время сосредоточит усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия постоянно стремится принудить Украину к переговорам силовым путем. Для этого в ближайшее время будут сосредоточены основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграме , передаёт Цензор.НЕТ.
"По данным Главного управления разведки Минобороны, планы Кремля остаются неизменными - принуждение руководства нашего Государства к переговорам силовым путем. Для повышения эффективности применения войск, враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки", – написала она.
Топ комментарии
+22 Urs
показать весь комментарий04.01.2023 22:41
+16 Павло ШОвте
показать весь комментарий04.01.2023 22:38
+13 Urs
показать весь комментарий04.01.2023 22:38
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Хорошо хоть Цензор арестовича не цитирует.
у меня надежда на патриотические партии ЗСУ боевых генералов и западных спонсоров что они жестко поставят в рамки демократии ЗЕ-кодло до выборов
А задача ЗСУ - оборона, а не политика. Боевые генералы - там же.
Западные спонсоры будут следить что бы их средства ******* не очень сильно, в наши выборы они вмешиваться не будут, в отличие от наших недолугих недополитиков.
Так что манипулировать очень неразвитыми политически людьми завтра будут еще сильнее, чем сегодня - телемарафон легко перерастет с супертелемарафон. Главно дело, что бы страна не упала замертво от этой дистанции.
военным не официально без погон придется вмешаться в политику как гражданам если будет какой-то лютый беспредел от зелени
по последним опросам слуги зеленского сосут по рейтингу очень сильно
Военные в политику вмешиваться не будут. Ни официально, ни не официально. Это противоречит Конституиции, и называется военный переворот.
Вы удивитесь, увидев через год рейтинги каких-нибудь притул-лаченков, и прочих паровознюков. Так что не слугами едиными...
средивоенных.
Хунта нам не на користь.
а борьба за кормушку и власть там идет постоянно и так
А по суті - най ті павуки в банці чи той "жабогадюкінг" зжере себе з середини! Я за обома руками, а якщо цього буде мало, то ще й ногами проголосую!
ці дурні будуть і далі без толку битись об нашу оборону - ніяких фєєрічних побєд для переговорів там не буде
Знов же знаю купу п#дарів, які звільнились з робити де отримували зарплату по 20 тис. грн. і пішли по договорняку в тил армії, щоб отримувати 40 тис., а не реально воювати... ей командування, коли почнуться нормальні ротації, а то після такої підарастії самі будете в окопах гинути, коли люди бучать, що під танки кидають тих самих, а інші успішно відсиджуються в тилу, мотивація у людей пропадає...
Я не вірю що командування це не знає, то на який х#р вони надіються?
А Лиман скоріш за все дійсно не сильно укріплений, бо його ми не так давно самі звільнили. Але його поки що прикривають наші зусилля під Кремінною, на які каци повинні реагувати, не до наступів їм поки що там. А от після прибуття десятків тисяч нових мобіків буде складно.
- ні!