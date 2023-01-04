Россия в ближайшее время сосредоточит усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, - Минобороны

Россия постоянно стремится принудить Украину к переговорам силовым путем. Для этого в ближайшее время будут сосредоточены основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграме , передаёт Цензор.НЕТ.

"По данным Главного управления разведки Минобороны, планы Кремля остаются неизменными - принуждение руководства нашего Государства к переговорам силовым путем. Для повышения эффективности применения войск, враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки", – написала она.

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