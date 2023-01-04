РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17169 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
1 891 6
война (46523) Польша (7461) Чехия (1463)

Польша и Чехия усиливают оборону на фоне войны России против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танки,польща,чехія

Правительство Чехии утвердило проект бюджета страны, предусматривающий увеличение расходов на оборону, и в 2024 году достигнет по крайней мере 2% ВВП, как предусматривает устав НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы хотим, чтобы это обязательство (2% от ВВП. – Ред.)… было закреплено в законодательстве, – заявил Петр Фиала, премьер-министр Чехии. – Укрепление безопасности и обороноспособности являются долгосрочными приоритетами правительства, которые особенно важны в это время, когда Россия начала войну в Украине".

В 2023 году чешское правительство предусмотрело расходы на оборону в пределах 1,52% ВВП, и в середине года вступит в силу увеличение оборонных расходов. Законопроект еще должен одобрить парламент Чехии.

Читайте также: Чехия расторгла соглашение с Россией о совместных ядерных исследованиях

В прошлом месяце Чехия и Швеция подписали меморандум о намерениях, предусматривающих поставку в Чехию более 200 боевых машин пехоты CV90 для модернизации армии страны. Кроме того, чешское правительство ведет переговоры с США о закупке 24 самолетов-истребителей F-35.

В то же время правительство Польши в среду подписало соглашение с США о закупке американских танков "Абрамс".

В церемонии подписания приняли участие министр обороны Польши Мариуш Блащак, заместитель американского посла в Польше Дэниел Лоутон и американский генерал Джон Лубас, заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии, подразделения которой дислоцируются на юго-востоке Польши у границы с Украиной.

Согласно соглашению, Польша приобретет 116 американских танков M1A1 Abrams со всем оборудованием и материально-техническим обеспечением за 1,4 миллиарда долларов. Это в дополнение к прошлогоднему соглашению, согласно которому Варшава и Вашингтон договорились о закупке 250 "Абрамсов" на протяжении 2025-2026 годов.

Читайте также: Польша утвердила покупку 116 танков Abrams для Варшавской танковой дивизии

"Мы укрепляем Вооруженные силы Польши, мы укрепляем железный кулак польской армии, чтобы увеличить силу для сдерживания агрессора", – сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Представитель посольства США Дэниел Лоутон заявил, что это соглашение является частью обещания президента США Джо Байдена предоставить Польше "наш самый сильный и надежный военный потенциал в срочном порядке".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чех, Лех і Рус - то є сила!

P.S. Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Росія таке ж має відношення до Русі, як морська свинка до моря.
показать весь комментарий
04.01.2023 23:15 Ответить
А додати до цього союзу ще й країни Балтії та Великобританію - ото буде сила!
показать весь комментарий
04.01.2023 23:18 Ответить
Така собі "дочірна" структура всередині НАТО? А що, це ідея, і здається вона вже кимось просувалась. Але зразу треба оговорити-рішення вона може приймати САМОСТІЙНО з огляду на конкретну ситуацію. Бо допоки розкачається вся ця махіна толку не буде, мобільніше потрібно...
показать весь комментарий
05.01.2023 06:19 Ответить
Чех, Лех і Рус
показать весь комментарий
04.01.2023 23:23 Ответить
Річ Посполита 2
конфедеративна держава поляків, українців, литовців, чехів, словаків

тільки із такою потугою ми можемо бути спокіні за нашу безпеку
показать весь комментарий
05.01.2023 00:57 Ответить
Винищувачі країн НАТО у небі Чехії кожного дня...,мабуть учєнія йдуть..., тренуються мочіть в сортірє мавзолєйних Шизоїдів... путлєрской банди вбивц💀🦍Андрофагів..
Гарна праця✊
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪🔱🖤❤️🔱💙💛🔱
показать весь комментарий
05.01.2023 08:04 Ответить
 
 