Польша и Чехия усиливают оборону на фоне войны России против Украины

Правительство Чехии утвердило проект бюджета страны, предусматривающий увеличение расходов на оборону, и в 2024 году достигнет по крайней мере 2% ВВП, как предусматривает устав НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы хотим, чтобы это обязательство (2% от ВВП. – Ред.)… было закреплено в законодательстве, – заявил Петр Фиала, премьер-министр Чехии. – Укрепление безопасности и обороноспособности являются долгосрочными приоритетами правительства, которые особенно важны в это время, когда Россия начала войну в Украине".

В 2023 году чешское правительство предусмотрело расходы на оборону в пределах 1,52% ВВП, и в середине года вступит в силу увеличение оборонных расходов. Законопроект еще должен одобрить парламент Чехии.

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В прошлом месяце Чехия и Швеция подписали меморандум о намерениях, предусматривающих поставку в Чехию более 200 боевых машин пехоты CV90 для модернизации армии страны. Кроме того, чешское правительство ведет переговоры с США о закупке 24 самолетов-истребителей F-35.

В то же время правительство Польши в среду подписало соглашение с США о закупке американских танков "Абрамс".

В церемонии подписания приняли участие министр обороны Польши Мариуш Блащак, заместитель американского посла в Польше Дэниел Лоутон и американский генерал Джон Лубас, заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии, подразделения которой дислоцируются на юго-востоке Польши у границы с Украиной.

Согласно соглашению, Польша приобретет 116 американских танков M1A1 Abrams со всем оборудованием и материально-техническим обеспечением за 1,4 миллиарда долларов. Это в дополнение к прошлогоднему соглашению, согласно которому Варшава и Вашингтон договорились о закупке 250 "Абрамсов" на протяжении 2025-2026 годов.

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"Мы укрепляем Вооруженные силы Польши, мы укрепляем железный кулак польской армии, чтобы увеличить силу для сдерживания агрессора", – сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Представитель посольства США Дэниел Лоутон заявил, что это соглашение является частью обещания президента США Джо Байдена предоставить Польше "наш самый сильный и надежный военный потенциал в срочном порядке".