ВСУ отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов в Донецкой области и 2 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 5 января по поводу российского вторжения.

Так, начались триста шестнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них - Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневому воздействию подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле Российской Федерации. Так, в Горловке Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.