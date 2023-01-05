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В ежедневных сводках об Украине РФ пытается отвлечь внимание от своих провалов, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В Минобороны РФ снова изменили риторику и формат своих ежедневных сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

С 3 января в сводках оккупантов особое внимание уделяется ударам по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время гораздо меньше речь идет о безуспешных наземных атаках.

Также обновленные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах по типу цели, а не по местоположению, что усложняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.

Минобороны России ранее форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу в ответ на широко распространенную критику блоггеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач осенью 2022 года.

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Топ комментарии
+11
На кацапщині новини починаються і закінчуються Україною.
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05.01.2023 08:14
+10
- Рассияне! Бандеры на святое пакушаются! Ани идут чтобы атабрать у нас Мавзалей Ленина! Сказали что он пастроен из украденого из Украины краснага гранита из Коростеня Защитим Ильича!!!
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05.01.2023 08:13
+8
Відвернути уваги допоможе перевірений _уйлом спосіб; вибухи на Волоколамці, Рязанський цукорок. Може ще і членіна підірвати, то ж настільки скрєпоносна мумія та споруда. Тут саме і чмобілізація підходить.
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05.01.2023 08:06
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Відвернути уваги допоможе перевірений _уйлом спосіб; вибухи на Волоколамці, Рязанський цукорок. Може ще і членіна підірвати, то ж настільки скрєпоносна мумія та споруда. Тут саме і чмобілізація підходить.
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05.01.2023 08:06 Ответить
Патерь нет.
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05.01.2023 08:11 Ответить
- Рассияне! Бандеры на святое пакушаются! Ани идут чтобы атабрать у нас Мавзалей Ленина! Сказали что он пастроен из украденого из Украины краснага гранита из Коростеня Защитим Ильича!!!
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05.01.2023 08:13 Ответить
До речі, так звана "Красная площадь" устелена булижним гранітом з кар'єрів Кропивницької області, а саме Новоукраїнського району.
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05.01.2023 08:16 Ответить
Цим не цікавився
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05.01.2023 08:23 Ответить
Іноді форуми, то цікава річ в спілкуванні і не тільки для сварки
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05.01.2023 08:34 Ответить
Хто для чого сюди приходить! Як у "блатній" пісні співається: "Кто пришёл напиться, Кто пришёл подраться, Кто пришёл послушать свежих навастей!"
Я приходжу сюди по інформацію і ділюся з форумчанами своєю Хтось приходить, щоб "поплакаться над гіркою долею" Ну а хтось - щоб влаштувать "срач", отримать по морді, а потім ходить і скаржиться на "засилля порохоботів на форумі"
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05.01.2023 08:41 Ответить
Да и первый университет нынешнего Мордора, немытым создавала профессура Киевомогилянки…..
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05.01.2023 08:22 Ответить
Не фантазуй! Основна маса "професури" в Московському університеті складалася з вихідців з Німеччини Росіяни там були або на адміністративних посадах або на "подай-принеси"
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05.01.2023 08:34 Ответить
это было уже потом. и не читайте сочинения Мордора в Вики. особенно перед едой.
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05.01.2023 08:45 Ответить
Це про що "заява"? Хочеш щось сказать конкретне? Кажи А не відсилай мене до Вікі!
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05.01.2023 08:57 Ответить
Помнится, читал, что первыми преподавателями в моск. универе были не только выпускники, а даже старшекурсники нашей Могилянки...
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05.01.2023 10:43 Ответить
В моськовии, вообще, ничего и никого своего. Украдены, скопированы или присвоены: название, история, гимн, герб, флаг, язык, религия, церковь, главная святыня (Икона Вышгородской Богоматери), "народные" песни, сказки, былины, символы (матрёшка, балалайка, самовар, сарафан, кокошник, пельмени…), козачество, наука, философия, библиотеки, открытия, атомные+ космические+ авиа+ авто+ оруж.+ мног. др. технологии, архитектура, живопись, музыка, театр, танцы, кухня, СОСЕДНИЕ СТРАНЫ и ТЕРРИТОРИИ и т.д. Присвоены вольнолюбивые козач.бунты (Пугачёв и Разин - укр.козаки Пугач и Разия родом из одной малорос. Станицы Зимовейской!), липовое «славянство», липовый «третий Рим», золотой запас Испании (1936); скопированы: военная доктрина (в 2013г. - с китайской доктрины 1999г.); акция "георг. лента" (офиц. начата 09.05.2005 - после успеха укр. оранж. лент в конце 2004г.); рос. нац/гвардия (в 2016г. - с Нац/гвардии Украины, созд. в 2014г.) и т.д… В 1655г. - начало выпуска перв. крупной монеты в моськовии («ЕФИМОК с ПРИЗНАКОМ») - простая надпечатка двумя клеймами почти 1 млн. европ. серебр. талеров, получ. в 1654г. от Украины Б.Хмельницкого в кач. оплаты за ВРЕМЕННЫЙ антипольск. воен. союз, подло превращён. в 337-летн. колон. зависимость... Присвоены сотни песен, включая культово-"народные" «ОЧИ ЧЁРНЫЕ», «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА», «РУССКОЕ ПОЛЕ», «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»/текст (авторы всех четырёх родом из Украины - Е.Гребинка, А.Боде, И.Гофф, А.Федотов). Выходцы из Украины - авторы перв. памятника в москве (И.Мартос), рубин. звезд над моськ.кремлём (Ф.Федоровский) и мн. другого. Все знаменитости для них чужие - украинцы, евреи, немцы, африканцы, французы, шотландцы. Из местных исконно-посконных угро-финнов - только уродливая эрзянка лейкина (русланова) с её идиотскими «валенками», МЯСНИК жуков и нынешнее кровавое уральско-чухонско-удмурто-лубянское х*йло (влад. платонович ПРИВАЛОВ) на троне…
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05.01.2023 10:46 Ответить
Заодно не забыть забрать: рубиновые звёзды с кремлебашен (проектировал черниговчанин Ф.Ф.Федоровский) и первый моск. памятник (скульптор - И.Мартос, рожд. в Ичне ныне Черниг. обл.)...
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05.01.2023 10:41 Ответить
это тот случай

.когда крыса возомнила себя Богом.



концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.
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05.01.2023 08:14 Ответить
щур
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05.01.2023 08:17 Ответить
На кацапщині новини починаються і закінчуються Україною.
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05.01.2023 08:14 Ответить
Да нармально все!
Кращі сруські пропогондрни вже давно довели, що життя орка безцінне-не вартує і копійки
Головне, щоб сруський сцар сьогодні добре покакав
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05.01.2023 08:22 Ответить
Не добре, а хоч якось сікось/накось... для дослідження ніі лайна ху@ла)
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05.01.2023 08:57 Ответить
Поки цей інститут камлає про "безуспішні наземні атаки", орки за минулу добу майже оточили Соледар...
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05.01.2023 08:25 Ответить
А шо ж вони скажуть -- реб"ята там такии замес - не Бахмут а преісподня Ада -- ім же треба набрати свіженьких .
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05.01.2023 08:28 Ответить
 
 