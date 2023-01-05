В ежедневных сводках об Украине РФ пытается отвлечь внимание от своих провалов, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны РФ снова изменили риторику и формат своих ежедневных сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
С 3 января в сводках оккупантов особое внимание уделяется ударам по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время гораздо меньше речь идет о безуспешных наземных атаках.
Также обновленные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах по типу цели, а не по местоположению, что усложняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.
Минобороны России ранее форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу в ответ на широко распространенную критику блоггеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач осенью 2022 года.
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Я приходжу сюди по інформацію і ділюся з форумчанами своєю Хтось приходить, щоб "поплакаться над гіркою долею" Ну а хтось - щоб влаштувать "срач", отримать по морді, а потім ходить і скаржиться на "засилля порохоботів на форумі"
.когда крыса возомнила себя Богом.
концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.
Кращі сруські пропогондрни вже давно довели, що життя орка безцінне-не вартує і копійки
Головне, щоб сруський сцар сьогодні добре покакав