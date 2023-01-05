В ежедневных сводках об Украине РФ пытается отвлечь внимание от своих провалов, - ISW

В Минобороны РФ снова изменили риторику и формат своих ежедневных сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

С 3 января в сводках оккупантов особое внимание уделяется ударам по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время гораздо меньше речь идет о безуспешных наземных атаках.

Также обновленные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах по типу цели, а не по местоположению, что усложняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.

Минобороны России ранее форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу в ответ на широко распространенную критику блоггеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач осенью 2022 года.

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