Общие боевые потери РФ с начала войны – около 109 720 человек (+810 за сутки), 3041 танк, 284 самолета, 271 вертолет, 2051 артсистема, 6108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 5 января 2023 года составляют примерно 109 720 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,

танков - 3041 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,

артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,

РСЗО - 426 (+2) ед,

средств ПВО - 215 (+0) ед,

самолетов - 284 (+1) ед,

вертолетов - 271 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,

специальной техники – 182 (+1).

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.