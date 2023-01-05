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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) война (46523) Генштаб ВС (4253) уничтожение (3797) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 109 720 человек (+810 за сутки), 3041 танк, 284 самолета, 271 вертолет, 2051 артсистема, 6108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 5 января 2023 года составляют примерно 109 720 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,

танков - 3041 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,

артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,

РСЗО - 426 (+2) ед,

средств ПВО - 215 (+0) ед,

самолетов - 284 (+1) ед,

вертолетов - 271 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,

специальной техники – 182 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 109 720 человек (+810 за сутки), 3041 танк, 284 самолета, 271 вертолет, 2051 артсистема, 6108 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+19
Це вже не одна армія дохлих кацапів з їхнім залізяччям.
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05.01.2023 08:33
+18
Парашники завтра отметят канун куйловского "рождества", а мы- 110.000 дохлых каZZапов !!!
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05.01.2023 08:33
+18
Скільки утилізованих голів русні вже не зможуть вбивати, розрушати, грабити і гвалтувати. Арта також іде стабільно. Слава ЗСУ !
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05.01.2023 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Це вже не одна армія дохлих кацапів з їхнім залізяччям.
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05.01.2023 08:33 Ответить
До складу армії, як структурного підрозділу ЗС еРеФії, входить зазвичай від 6 до 10 бригад, особовий склад бригади складає від однієї до восьми тисяч осіб в залежності від роду військ, от і рахуй!
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05.01.2023 09:10 Ответить
Парашники завтра отметят канун куйловского "рождества", а мы- 110.000 дохлых каZZапов !!!
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05.01.2023 08:33 Ответить
Самый массовый концерт в истории был в Рио-Де-Жанейро, Род Стюарт, 1994, 3,5 млн.
Так что ЗСУ и кабздону ещё есть к чему стремиться...
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05.01.2023 08:38 Ответить
Так то концерт для людей, а тут для орків ))
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05.01.2023 09:03 Ответить
насправді загиблих значно більше.від 140 до 190 тис
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05.01.2023 09:46 Ответить
пан має рацію, як вони кровотечу зупиняють прокладками і томпонами.
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05.01.2023 11:47 Ответить
та де, ці совкодрочери - безбожники, їм то христианство, церква були потрібні тільки щоб їх дикунами не вважали, це як і все в совку - імітація, але скільки б золотом і діамантами не виблискували шати їх попів, по справах видно що вони - сатаністи. То ж не спішиться дарувати їм Різдво, ще скажить що то москалі Православну церкву придумали, щоб люди сміялися.
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05.01.2023 11:45 Ответить
https://youtu.be/duCjvSqFX2c...

В Польше задержаны Штирлицы путлерской банды уголовников...
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05.01.2023 08:37 Ответить
Cупер !!! Слава ЗСУ !!!
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05.01.2023 08:38 Ответить
на 7 января будет жизнедающая цифра в 111 111 козломордых кацапских передастов...
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05.01.2023 08:43 Ответить
Думаю к лету будет больше 200k
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05.01.2023 08:44 Ответить
Скільки утилізованих голів русні вже не зможуть вбивати, розрушати, грабити і гвалтувати. Арта також іде стабільно. Слава ЗСУ !
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05.01.2023 08:54 Ответить
Подивився фоторепортаж з прес конференції заступниці міністра оборони, та побачив, що у той час, коли захисники України ціною свого життя боронять країну, такі як вона, маючи завищену зарозумілість про себе, займаються відвертим піаром, бо нічим іншим не можу пояснити як на табло за її спиною могла з'явитися напис величезними буквами українською та англійською "ГАННА МАЛЯР" під якою дрібненько написана її посада, ніби вона надає інформацію особисто від себе, а не від міністерства у якому служить. Те ж стосується і піаршиків Арестовича та Притули, що вже бачать себе кандидатами у президенти, які більше про себе кажуть аніж роблять. Перший не має ані ума, ані краплі патріотизму, а останній взагалі немає жодної поваги серед волонтерів завдяки багатьом фактам того, що хизується фейковими досягненнями та не гребує використовувати чужі зусилля як власні, а також тим, чого взагалі не робив тиснучи на військових через свої зв'язки, щоб розписувались за те чого НЕ ОТРИМАЛИ!!!
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05.01.2023 08:59 Ответить
А колір стіни, на якій висіло табло, Вам теж не сподобався. Негайно петицію.
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05.01.2023 09:45 Ответить
День арти і чмобіків. Дуже добре. Ну і 2 пєпєлаца теж норм ))
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05.01.2023 09:05 Ответить
‼️‼️‼️хутин ДЕД- ЛЮДОЕД принял тактику скрывать от российского общества цифры потерь - уже за 100 000 кацапських. дохляков .

кацапы не собирают свои трупы, кацапы не вывозят их и не отдают родным, кацапы сжигают их в мобильных крематориях.

ЭТОТ МОМЕНТ - слабое место россиян.

Потому - можно создать международные комиссии экспертов , которые будут регистрировать количество трупов на местах боев, поднимать постоянно вопрос в мировых СМИ о невывозе трупов , о крематориях, о заградотрядах, давать постоянно интревью в. Эти комиссии могут создать и информационные площадки для поиска своих дохлых родственников кацапами.

цель - создать уровень недовольства в раше и осуждения миром кацапського зверья.
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05.01.2023 09:20 Ответить
P.S.- информированности о количестве дохлых россиян нет не только в раше, Этого нет и в Европе и тем более в Азии и Африке .

я общалась с русской женщиной, которая живет в Европе 20 лет . Она дружит все годы с украинцами, она принимает участие в мероприятиях против войны, волонтерит, шьёт украинские флаги и т д
И при всем этом мой коммент , что в Украине погибло более 100000 россиян его ввёл в шок.

это говорит о малой информованоости западного общества о реальных событиях войны
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05.01.2023 09:26 Ответить
Не надо лгать про Европу! Я из Латвии и прекрасно и без Цензора информирован о количестве утилизированных фашистов.
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05.01.2023 09:50 Ответить
А ЧОМУ ОДРАЗУ ЛГАТЬ ???

Я і раніше сперечалась зі словаками ( інженерами) - вони не вірили що осінью було 70 000 дохлих кацапів в Україні . Я про це осінью писала на Цензорі.

Такщо навчитися себе вести на Цензорі тактично
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05.01.2023 13:22 Ответить
Є явище "інформаційної бульбашки". В ********* світі кожен обирає собі такі і стільки інформаційних джерел, які створюють йому комфорт. Психологічний. Очевидно, що засрашинці, які здриснули з єрефії на "ситий захід" - не дуже хочуть чути про невдачі своєї "батьківщини". Бо як у звичайних недолугих емігрантів, в них є тільки один привід для пихи - "наддержава та друга армія світу". Все інше - це важка робота за невеликі грощі, аби затвердитися в "ворожому середовищі".

Тож цілком природньо, що "срюская жєнщіна" - не цікавиться нічим, окрім того, як заробити, та "вялічія" того місця, де вона не змогла виживати та вимушена була здриснути звідти. Все інше - проходить повз її свідомості.
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05.01.2023 10:02 Ответить
ну не все тёти на цензоре мониторят какая техника уничтожена и из этого понимают что идёт прорыв или так, поарестовечиски бадаются.
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06.01.2023 01:54 Ответить
Для такої інформполітики, як ви навели вище, потрібна при владі державницька професійна команда думаючих однодумців. А у нас цю нішу зайняло шапіто "какая разніца" трускавецького лікнепу, які крім побовкати нічого не вміють.
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05.01.2023 09:35 Ответить
https://youtu.be/CiTdgy-qEGw..

Повар пригожин гонит на фронт безруких и безногих...и даже хромых...🦍👺👹
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05.01.2023 09:35 Ответить
Це треба так "любити" свою армію, щоб такими темпами її утилізувати.
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05.01.2023 09:47 Ответить
Это ж сколько белых лад и москвичей нужно наклепать чтобы обеспечить вдовушек приданным.
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05.01.2023 10:01 Ответить
Для того москалі й застосовують мобільні крематорії та забивають на прибирання того, що лишилось від ваньок, - їхній автопром просто здохне. Як ті ванькі.
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06.01.2023 05:02 Ответить
111000- даёшь красоту
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05.01.2023 10:23 Ответить
Багато вбитих русофашистів не буває на наших просторах ,
чим більше , тим краще

Нашим воїнам щира подяка за супер новини 😠😠😠🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.01.2023 13:01 Ответить
 
 