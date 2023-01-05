Общие боевые потери РФ с начала войны – около 109 720 человек (+810 за сутки), 3041 танк, 284 самолета, 271 вертолет, 2051 артсистема, 6108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 5 января 2023 года составляют примерно 109 720 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,
танков - 3041 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
РСЗО - 426 (+2) ед,
средств ПВО - 215 (+0) ед,
самолетов - 284 (+1) ед,
вертолетов - 271 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),
крылатых ракет – 723 (+0),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,
специальной техники – 182 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Так что ЗСУ и кабздону ещё есть к чему стремиться...
В Польше задержаны Штирлицы путлерской банды уголовников...
кацапы не собирают свои трупы, кацапы не вывозят их и не отдают родным, кацапы сжигают их в мобильных крематориях.
ЭТОТ МОМЕНТ - слабое место россиян.
Потому - можно создать международные комиссии экспертов , которые будут регистрировать количество трупов на местах боев, поднимать постоянно вопрос в мировых СМИ о невывозе трупов , о крематориях, о заградотрядах, давать постоянно интревью в. Эти комиссии могут создать и информационные площадки для поиска своих дохлых родственников кацапами.
цель - создать уровень недовольства в раше и осуждения миром кацапського зверья.
я общалась с русской женщиной, которая живет в Европе 20 лет . Она дружит все годы с украинцами, она принимает участие в мероприятиях против войны, волонтерит, шьёт украинские флаги и т д
И при всем этом мой коммент , что в Украине погибло более 100000 россиян его ввёл в шок.
это говорит о малой информованоости западного общества о реальных событиях войны
Я і раніше сперечалась зі словаками ( інженерами) - вони не вірили що осінью було 70 000 дохлих кацапів в Україні . Я про це осінью писала на Цензорі.
Такщо навчитися себе вести на Цензорі тактично
Тож цілком природньо, що "срюская жєнщіна" - не цікавиться нічим, окрім того, як заробити, та "вялічія" того місця, де вона не змогла виживати та вимушена була здриснути звідти. Все інше - проходить повз її свідомості.
Повар пригожин гонит на фронт безруких и безногих...и даже хромых...🦍👺👹
чим більше , тим краще
Нашим воїнам щира подяка за супер новини 😠😠😠🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️