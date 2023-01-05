Оккупанты 41 раз били по Херсонщине за прошедшие сутки, 3 человека получили ранения, - ОВА

Российские захватчики обстреливали территорию Херсона из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонщины. ... Херсон армия РФ атаковала 9 раз - в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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