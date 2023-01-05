Взрывы на аэродроме в Энгельсе осложнили для РФ ракетные атаки по Украине, - британская разведка

Россия вынуждена была перебросить дальнюю авиацию из Энгельса на Дальний Восток. Это очень усложнит ракетные атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE дальней авиации (LRA).

По данным британской разведки, 5 и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе LRA в Энгельсе, несколько самолетов повреждены. Россия, вероятнее всего, отреагировала на инциденты, проведя всеобщее рассредоточение самолетов LRA, особенно на аэродромах, которые находятся дальше от Украины.

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LRA по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах", - отмечают в Минобороны Британии.