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Взрывы на аэродроме в Энгельсе осложнили для РФ ракетные атаки по Украине, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енгельс

Россия вынуждена была перебросить дальнюю авиацию из Энгельса на Дальний Восток. Это очень усложнит ракетные атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE дальней авиации (LRA).

По данным британской разведки, 5 и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе LRA в Энгельсе, несколько самолетов повреждены. Россия, вероятнее всего, отреагировала на инциденты, проведя всеобщее рассредоточение самолетов LRA, особенно на аэродромах, которые находятся дальше от Украины.

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LRA по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах", - отмечают в Минобороны Британии.
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Атака безпілотниками по аеродрому у Енгельсі була успішною не лише через те, що були пошкоджені декілька бмбардувальників. Головний її здобуток полягав у тому, що кацапи перегнали своє залізяччя на величезну відстань. І тепер, щоб здійснити наступну таку, їм треба витрачати купу часу на те, щоб дістатися заданого квадрату. А оскільки літакі старі, а двигуни зношені, то величезні відстані поступово вбивають їхній моторесурс. Нових двигунів немає і не буде, бо вони їх не виробляють більше. Подовжувати їхній моторесурс ремонтами до безкінечності вони не можуть. Отже кацапи своїми руками добивають свої ж власні літаки.
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05.01.2023 09:51 Ответить
https://youtu.be/ojaV3KOSZOI...

Обстрел Крыма не дронами...😝😝
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05.01.2023 10:06 Ответить
Вокруг Донецка идут бои, кажуть дончани ... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🤣
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05.01.2023 10:11 Ответить
вони там завжди ідуть, позиції ЗСУ за 10км від Донецьку з 2014 року
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05.01.2023 11:35 Ответить
 
 