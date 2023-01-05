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Газ (10094) Галущенко (174) отопительный сезон (474) Минэнерго (215)

Этот и следующий отопительные сезоны Украина будет жить за счет собственной газодобычи, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

газ

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тепловая генерация будет нести значительную нагрузку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Сейчас основная задача – пройти ОЗП. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Россияне оккупировали нашу крупнейшую атомную электростанцию – ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - объяснил глава министерства.

По его словам, за последние три месяца энергетические объекты Украины подвергаются ежедневным обстрелам врага. Потому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере государства, достаточно сложная.

"Этот и последующие отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который нужно принять и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - подытожил Галущенко.

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Топ комментарии
+8
Не здивуюся,якщо газ власного видобудку буде дорожчий за куплений деінде.Ігоря Валерійовича це не стосується.
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05.01.2023 10:21
+7
Тільки що слізно просили Захід допомогти з газом, бо навіть при виїзді більше 8 млн жителів, та втрати споживання на захоплених та зруйнованих територіях, газу "закачаного більше ніж у всі роки" не вистачає. Зезвиздуни.
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05.01.2023 10:25
+5
Навіть немає здивування, бо тільки недавно повідомляли, що 8 мільйонів гпромадян в Європі, більше мільйона в окопах, такі міста як Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Северодонецьк, Маріуполь, Бердянськ та інші в окупації то і нагрузка на теплові меренжі набагато менша, то і газ українського видобутку має ще залишитися?
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05.01.2023 10:26
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Правила форума Совет форумчан
Не здивуюся,якщо газ власного видобудку буде дорожчий за куплений деінде.Ігоря Валерійовича це не стосується.
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05.01.2023 10:21 Ответить
Видобутку
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05.01.2023 10:22 Ответить
В Україномовній статті все вірно, до російської чиплятися недоцільно.
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05.01.2023 12:17 Ответить
Замість перевірки законності прихватизації ліцензій і вишок, ціноутворення газу власної добичі, виконання статті Конституції про народні надра- беруться кредити і закуповується вкрадений приватний газ по максимальним цінам
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05.01.2023 10:23 Ответить
Тільки що слізно просили Захід допомогти з газом, бо навіть при виїзді більше 8 млн жителів, та втрати споживання на захоплених та зруйнованих територіях, газу "закачаного більше ніж у всі роки" не вистачає. Зезвиздуни.
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05.01.2023 10:25 Ответить
Навіть немає здивування, бо тільки недавно повідомляли, що 8 мільйонів гпромадян в Європі, більше мільйона в окопах, такі міста як Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Северодонецьк, Маріуполь, Бердянськ та інші в окупації то і нагрузка на теплові меренжі набагато менша, то і газ українського видобутку має ще залишитися?
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05.01.2023 10:26 Ответить
Нічого не залишиться.Ось ці двоє про це подбають.Україна їм ще й доплатить.
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05.01.2023 10:33 Ответить
пздж
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05.01.2023 10:26 Ответить
А раніше чому так не могли? Війна знадобилася, щоб згадати, шо є своє?
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05.01.2023 10:37 Ответить
Колись,не за цієї каденції,ВР дала згоду на продаж газу,нашого видобування за кордон. А це вже цю владу прижопили і вони вирішили,що будуть нам продавати наший газ, цікаво по якій ціні?
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05.01.2023 10:58 Ответить
Потому что основной потребитель газа это промышленные предприятия, которые сейчас не работают. Поэтому потребность упала.
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05.01.2023 12:08 Ответить
Рашистські крилаті ракети тепер полетять у наші "місця видобутку"?
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05.01.2023 10:41 Ответить
.
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05.01.2023 10:49 Ответить
Що там Шмигаль казав про запаси газу з Заходу?

Невже хтось з них бреше?
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05.01.2023 10:50 Ответить
а шо так можна було? а чому раніше тоді купували газ у рассеюшкі?
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05.01.2023 10:56 Ответить
Питання в тому, а чого лише ці 2 роки? Потім у нас газ закінчиться чи що?
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05.01.2023 11:36 Ответить
32 года так делать надо было. Но лучше ******* и народ обдирать.
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05.01.2023 11:00 Ответить
так десятки років і жили за рахунок свого газу, нам впарювали про іморт, ціни в Ротердамі, і необхідність підняття вартості газу, а по факту ще наш копійчаний газ продавали в Європу за 500 долл/тис.м.куб.
Юля Тимошенко вже десять рік про це каже, ну бо вона як ніхто в "тємє". Вона з корєфаном Пашею Лазаренко в 90-і початок 2000-х так і продавали в Європу. Потім її відкинули від корита і прийшли інші "менеджери"
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05.01.2023 11:36 Ответить
пів країни зруйновано, економіка стоїть, нах той газ, скоро беніна прислуга почне купувати.
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05.01.2023 11:49 Ответить
дЕрмак и его подруга Сексолог Илащук усе паришають...😝
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05.01.2023 12:06 Ответить
Як можна нести подібну "пургу"? Власний видобуток забезпечував потреби га 2/3, та ще й скорочувався з року в рік. Наразі значно скоротився через втрату територій та руйнування. Потреби промисловості зменшились, проте теплової генерації - зросли. Якщо навіть розрахованих запасів не вистачило і виникла необхідність докупівлі вже в цьому році, то які рожеві окуляри носять ці урядовці? Хіба, що відрізати півкраїни від тепла та електропостачання назавжди.
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05.01.2023 12:09 Ответить
Якраз там де газ видобувають війни то немає і не було.
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05.01.2023 14:03 Ответить
Леонид Данилыч не олигарх и не миллиардер командует парадом с 1994 года..., А вы думали король видосиков и телемарафонец и лохотронец?😝
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05.01.2023 12:09 Ответить
В ящике вам никогда и ничего не скажет об истинных причинах негараздів.... або мільярдах долярів з продажу Українського зерна...або гуманітарочки від країн НАТО..яку продають в АТБ по всій країни...хоча вона безоплатно прийшла з ЄС та USA...😝😝😝🤣🤣🤣
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05.01.2023 12:16 Ответить
Хватить вже каргіловське зерно називати українським.
Не українське воно,а американське
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05.01.2023 14:04 Ответить
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05.01.2023 12:25 Ответить
 
 