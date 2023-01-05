Этот и следующий отопительные сезоны Украина будет жить за счет собственной газодобычи, - Галущенко
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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тепловая генерация будет нести значительную нагрузку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Сейчас основная задача – пройти ОЗП. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Россияне оккупировали нашу крупнейшую атомную электростанцию – ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - объяснил глава министерства.
По его словам, за последние три месяца энергетические объекты Украины подвергаются ежедневным обстрелам врага. Потому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере государства, достаточно сложная.
"Этот и последующие отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который нужно принять и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - подытожил Галущенко.
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