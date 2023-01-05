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Новости Экономика
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ВВП (633) экономика (3831) Минэкономразвития (625) Свириденко (95)

Экономика Украины сократилась на 30,4%. Это самое большое падение за время независимости, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ввп,падіння

За 2022 год ВВП Украины упал на 30,4% (2%). Это самое большое сокращение за все время независимости Украины.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Беларуси и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", - заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом падение в 30,4% - это лучший показатель, чем предполагалось по предварительным прогнозам.

Она добавила, что успехи сил обороны Украины на поле боя, слаженная работа правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления разрушенных объектов критической инфраструктуры отечественными службами, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт и продолжать движение в направлении победы.

Ранее сообщалось, что правительство ожидает в 2023 году рост ВВП на 1%. Инфляция должна замедлиться до 22,5%.

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Топ комментарии
+24
"Хуженібудіт" - говорили вони в 2019 році.
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05.01.2023 10:55
+13
Яка економіка? Та, яку ЗЄ просрав ще у 2020 році?
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05.01.2023 10:55
+13
Нещодавно хтось з уряду чи ОПи сказонув, що економіка пристосувалась і відновлюється.
І народ вірить, аби Зеля щовечора відоси кидав.
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05.01.2023 10:57
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"Хуженібудіт" - говорили вони в 2019 році.
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05.01.2023 10:55 Ответить
а зараз вони кажуть: а ми не знале што у нас такой сусид ******** ...
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05.01.2023 12:46 Ответить
Яка економіка? Та, яку ЗЄ просрав ще у 2020 році?
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05.01.2023 10:55 Ответить
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05.01.2023 11:07 Ответить
Нещодавно хтось з уряду чи ОПи сказонув, що економіка пристосувалась і відновлюється.
І народ вірить, аби Зеля щовечора відоси кидав.
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05.01.2023 10:57 Ответить
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05.01.2023 11:06 Ответить
На улице война а ему цена борща важна, задолбали такие люди =(
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05.01.2023 17:26 Ответить
Де чувак на самокаті він обіцяв підняти економіку на 40%.
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05.01.2023 11:06 Ответить
Свою він підняв а ще поборов на 100 відстоків корупцію.
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05.01.2023 12:30 Ответить
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05.01.2023 11:09 Ответить
На його кразах армія 8 років їздить.
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05.01.2023 20:36 Ответить
І це ще не межа. А ви й далі не випускайте людей з країни на заробітки.
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05.01.2023 11:18 Ответить
73% - це не люди. Це тупориле бидло, якому потрібні приколи. То хай ржуть від безгрошів'я
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05.01.2023 19:04 Ответить
А обіцяли: "Гірше не буде..."
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05.01.2023 11:25 Ответить
проте депутатам підняли зп на 30%,ПІТОРАМ
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05.01.2023 11:31 Ответить
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05.01.2023 11:50 Ответить
30 відсотків,це взагалі,ще би було добре.Економіка в принципі не працює зараз.
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05.01.2023 11:34 Ответить
допиз@итесь...(гєть.манцєв)
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05.01.2023 11:52 Ответить
спасибо 73%
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05.01.2023 12:07 Ответить
Питання зе-виборцям - а хуже ще може буте, або вже ні?
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05.01.2023 12:29 Ответить
Вопрос путлеру скорее. Он любой экономике мира может устроить "хуже"! Правда что с рашей при этом будет, другой вопрос...
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05.01.2023 17:28 Ответить
А як все весело розпочиналось


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05.01.2023 12:43 Ответить

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05.01.2023 12:45 Ответить
Гетьманцев , твоя робота гордись зелена тварина. 35 млрд грн подарив лотарейщикам. 87 вкрали на дорогах. З останнього 5 млрд вкрали на експорті зерна.
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05.01.2023 12:52 Ответить
Нагадаю, що без будь якої війни, у другій половині 2019 року, після приходу до влади Зеленського та партії "Слуга народу", падіння виробництва в Україні склало 9%. Тому ця цифра зараз, після оккупації значної частини території, сильних руйнувань підприємств, виїзду значної частини громадян країни закордон, це ще непогані цифри і я очікував що падіння буде не менш ніж на половину, а тут лише близько 30%. Тому не так вже й погано, і після деокупації всієї території України відновитися зможемо не більш ніж за 10 років, а без партії "слуг" та Зеленського з "кумами" можливо і швидше, якщо допомога Україні з боку союзників буде значною, а заморожені рахунки Рашки за кордоном підуть на репарації у повному обсязі. Тож - буде жити й процвітати вільна Україна, а москалики загніють у власній домовині!
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05.01.2023 13:15 Ответить
Экономика минус тридцать процентов,а сколько дармоедов-госслужащих сократили,похоже ни одного,все сидят в теплых офисах,пятьдесят зарплата,пятьдесят премия,железная бронь и плевать им на экономику.
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05.01.2023 13:36 Ответить
Та невже. А як стосовно 1992-1996 років? Отримання зарплатні продукцією, відрізні купони, пусті магазини, бандитизм?! Не меліть дурниць, тоді економіка була на рівні зімбабве.
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05.01.2023 13:47 Ответить
Трохи не так-падіння було значне,але витратна частина для населення було дуже незначна-житло,комуналка,продукти,освіта,медицина.
Так що зараз навіть не можна порівняти.
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05.01.2023 13:56 Ответить
Вони зробили нас ще раз. И так будет еще не раз.
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05.01.2023 14:30 Ответить
ПДВ 20%, мито, побори митників, судів, ЄСВ 22%, ПДФО 18% - як тут може працювати економіка??
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05.01.2023 18:37 Ответить
Тут головний акцент має бути не на тому, що економіка під час війни падає, а у тому, що Zeмародери абсолютно не проводять реформ аби економіка могла швидко запуститися після завершення війни вже за правилами успішних країн.
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05.01.2023 19:02 Ответить
То скоротіть тоді 30,4% мерт
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05.01.2023 19:13 Ответить
О! Як цікаво ! Але хтось своїх 7 млрд $ зберіг!
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06.01.2023 00:20 Ответить
 
 