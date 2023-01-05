Экономика Украины сократилась на 30,4%. Это самое большое падение за время независимости, - Минэкономики

За 2022 год ВВП Украины упал на 30,4% (2%). Это самое большое сокращение за все время независимости Украины.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Беларуси и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", - заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом падение в 30,4% - это лучший показатель, чем предполагалось по предварительным прогнозам.

Она добавила, что успехи сил обороны Украины на поле боя, слаженная работа правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления разрушенных объектов критической инфраструктуры отечественными службами, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт и продолжать движение в направлении победы.

Ранее сообщалось, что правительство ожидает в 2023 году рост ВВП на 1%. Инфляция должна замедлиться до 22,5%.

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