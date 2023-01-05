За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 04.01.2023 (по состоянию на 09:00 05.01.2023):

Днепропетровская область – 1 погибший

Донецкая область – 2 погибших, 3 раненых

Запорожская область - 1 погибший

Харьковская область – 1 погибший (на мине), 2 раненых (на мине)

Херсонская область - 3 раненых", - говорится в сообщении.

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