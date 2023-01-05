РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18188 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
312 1
война (46523) жертвы (1539) Тимошенко_Кирилл (420) Офис Президента (1687)

За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 04.01.2023 (по состоянию на 09:00 05.01.2023):

Днепропетровская область – 1 погибший
Донецкая область – 2 погибших, 3 раненых
Запорожская область - 1 погибший
Харьковская область – 1 погибший (на мине), 2 раненых (на мине)
Херсонская область - 3 раненых", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Первых завербованных ЧВК "Вагнер" воевавших в Украине заключенных отпустили на свободу, - росСМИ. ВИДЕО

За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения, - ОП 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.01.2023 12:54 Ответить
 
 