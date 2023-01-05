За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 04.01.2023 (по состоянию на 09:00 05.01.2023):
Днепропетровская область – 1 погибший
Донецкая область – 2 погибших, 3 раненых
Запорожская область - 1 погибший
Харьковская область – 1 погибший (на мине), 2 раненых (на мине)
Херсонская область - 3 раненых", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.01.2023 12:54 Ответить Мне нравится 2
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