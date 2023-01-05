Эрдоган – Путину: Призывы к миру должны быть поддержаны односторонним прекращением огня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию", - отмечает издание.
Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции. В данной связи глава турецкого государства привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.
"Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий", - добавило издание.
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3 мар. 2022 г. - Международная Конвенция Монтрё позволяет Турции блокировать движение российских военных кораблей через проливы.
февр. 2021 г. - В последнее время Турция и Украина особенно интенсивно наращивают сотрудничество в военной сфере Основными задачами военного сотрудничества с НАТО и Турцией были: обеспечение международной поддержки Украины
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Ердоганові і його однопартійцям скоро вся Україна бажатиме, щоб програв з тріском на виборах, і пішов у небуття політичної історії.
вальодя денгу давай!!!
***** - да мій сузірен всє оттам
Мені боляче що є чудові країни які не розуміють що вони роблять пускаючи кацапню. Це і Туреччина, і Грузія і багато з Європи. А щодо укорінення кацапів - то ви не праві, Німеччина яскравий приклад, вони там осіли і вивчили і працевлаштувались, і чудово живуть гадячи всім навкруги, та носячись з червоними ганчірками і триколорами в "день пабєди"
https://www.tiktok.com/@medjitstambul/video/7163362272453201154?_r=1&_t=8YloGkZGPRd&is_from_webapp=v1&item_id=7163362272453201154
https://www.tiktok.com/@albert.smm/video/7181763174700469510?_r=1&_t=8YlhKNNivYs&is_from_webapp=v1&item_id=7181763174700469510
Таким образом, плешивый откинул идею турецкого лидера о одностороннем прекращении огня.
Рашисти хочуть знищити всі нації в самій рф, та в навколишніх країнах. Хочуть, щоб лишилась одна "нація" - "русскіє", а всі решта - народності, ціль яких служити одному великому народу - русскім.
Ця концепція відома, як "русскій мір", де рф - пуп всесвіту.
Українці ж, знають правду, як мінімум, що рф не має ніякого відношення до Русі, взагалі!
Залісся ніколи Русю не вважалось, в літописах так і писали: "приїхали з Русі на Залісся".
Залісся (так зване "золотоє кольцо") - від "За Лісом", за Брянським лісом, відносно Русі, Києва.
До речі, в тих самих літописах правильно не Владімір, а Володимир путін.
Отже, який такий руський світ несе Московія? Ніякий! Чеченці, буряти, фіно-угорці, українці, білоруси та інші, і інші народи, зі стертою національною свідомістю, манкурти - от і вся Московія.
Потрібно перейменувати рф в московську федерацію, а також повна відмова від рашизму, "русского міра".
Рашизм - коричнева чума 21-го століття.
А чумних людей ізолюють, а трупи спалюють.
З **конкретною допомогою** у Вас пусто!!! Ще спроби будуть?
тільки не уточнив , яка ж сторона має припинити стріляти - украінська
чи рашистська 😡?
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
Хай Ердоган підпише договір про мир із курським народом.
Хай Зеленський підпише договір про мир із даунбаським народом.
Стовідсоткове співпадіння! Ви до цього агітуєте?