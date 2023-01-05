Эрдоган – Путину: Призывы к миру должны быть поддержаны односторонним прекращением огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию", - отмечает издание.

Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции. В данной связи глава турецкого государства привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.

"Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий", - добавило издание.

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