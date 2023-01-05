О наличии в иранских дронах деталей западного производства стало известно еще после первых атак в сентябре, - Воздушные силы

О наличии в иранских беспилотниках деталей западного производства стало известно после первых атак РФ в сентябре.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было известно, так, что и США, имеется в виду компании, являющиеся производителями этих запасных частей тех дронов, которые в сентябре были захвачены уцелевшими.То есть, они были сбиты или сами приземлились на ветви деревьев. Были исследованы сразу еще в сентябре, и уже сейчас есть некоторые выводы, что действительно Иран их получал", - сказал он.

Игнат отметил, что Украина быстро обнародует данные, но западные страны относятся к этому очень осторожно, поскольку "нужна юридическая плоскость, в которую это нужно вместить".

Представитель Воздушных сил добавил, что Иран, безусловно, всеми механизмами будет пытаться избежать усиления санкций и отрицать предоставление РФ дронов.

"Возможно, Россия откроет у себя фейковый завод этих иранских дронов, которые якобы будут производиться на ее территории", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в иранских дронах, применяемых РФ, обнаружили технологии более десятка компаний из США.

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