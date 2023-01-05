Россияне вчера обстреляли одну из ТЭС ДТЭК, было существенно повреждено оборудование

Российские захватчики вчера, 4 января, обстреляли одну из ТЭС ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Россия снова атаковала одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники.

"За последние месяцы энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 24 раза. В результате чего 26 энергетиков были ранены, 3 погибли", - подытожили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время ракетного удара по Краматорску пострадал энергетик ДТЭК