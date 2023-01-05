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Россияне вчера обстреляли одну из ТЭС ДТЭК, было существенно повреждено оборудование
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики вчера, 4 января, обстреляли одну из ТЭС ДТЭК.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Россия снова атаковала одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники.
"За последние месяцы энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 24 раза. В результате чего 26 энергетиков были ранены, 3 погибли", - подытожили в пресс-службе.
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А на счет того что данное оборудование якобы предоставляется:
а) бесплатно, а не в кредит
б) напрямую ДТЭК за их бабло
Все это... сказки Венского леса для рыбок гуппи.
Энергогенерирующие, распрпеделяющие, транспотные мощности - должны быть национализированы. При чем... за ту цену, которую господин Ахметов за них в свое время заплатил. Да-да, чтоб все было честно - за те копейки, за которые он их "приватизировал". Ну и за стоимость оборудования, перечисленного в соотв. документах - пусть заплатит государству.