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Россияне вчера обстреляли одну из ТЭС ДТЭК, было существенно повреждено оборудование

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтек

Российские захватчики вчера, 4 января, обстреляли одну из ТЭС ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Россия снова атаковала одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники.

"За последние месяцы энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 24 раза. В результате чего 26 энергетиков были ранены, 3 погибли", - подытожили в пресс-службе.

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Так майже всі теплові тес,це Ахметова,як заробляти гроші то добре,а як ремонтувати то за рахунок держави,не погано виходить.
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05.01.2023 12:48 Ответить
Нагадаю таким як "ярослав ильчишин", що ТЕС, та взагалі все інше обладнання компанії ДТЕК, зруйноване ударами рашистів, жодного разу не ремонтувалося за рахунок державних грошей, ба більше того, керівництво Укренерго та міністерства енергетики офіційно заявило, що держава зовсім не має наміру допомагати приватним компаніям у відновлені навіть наданням дешевих кредитів, що як на мене є ганебним!!! Але іноземні країни за власний кошт надають допомогу УСІМ енергетичним компаніям України незалежно від форми власності як фінансово, так і постачанням необхідного обладнання. А за те, що держава при нинішній владі не хоче допомагати приватним енергетикам, а значить і відновлювати нормальне життя України та її громадян, Зеленський та "слуги" ще понесуть покарання від суспільства, а можливо й не тільки!!!
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05.01.2023 13:04 Ответить
Ярослав сказав правильно, тільки за рахунок не держави Україна, а за рахунок держав Заходу. А так усе вірно. Оновить свої основні фонди на шару. Потім скаже (та вже говорить): я герой, дайте ще. Таке...
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05.01.2023 13:35 Ответить
підаросія утилізує радянські старі ракети і показує яка сильна(*******), ахмєтов утилізує старі трансформатори і отримає на халяву нові, єврокуки і піндоси утилізують зайву грошову масу і піднімають свій ВПК.
Всі довольні і у вийграші, окрім простих пересічних українців.
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05.01.2023 15:02 Ответить
Напоминаю, что встречи Антикризисного комитета, на базе КабМина проходят регулярно. И на них регулярно озвучивается в цифрах - сколько оборудования получено от партнёров.
Берем на сайте КабМина и читаем.
А на счет того что данное оборудование якобы предоставляется:
а) бесплатно, а не в кредит
б) напрямую ДТЭК за их бабло

Все это... сказки Венского леса для рыбок гуппи.

Энергогенерирующие, распрпеделяющие, транспотные мощности - должны быть национализированы. При чем... за ту цену, которую господин Ахметов за них в свое время заплатил. Да-да, чтоб все было честно - за те копейки, за которые он их "приватизировал". Ну и за стоимость оборудования, перечисленного в соотв. документах - пусть заплатит государству.
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05.01.2023 14:36 Ответить
 
 