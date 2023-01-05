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Франция помогает убеждать и Россию, и Украину создать защитную зону на ЗАЭС, - глава МИД Колонна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Франция помогает убеждать страну-оккупанта Россию - и также Украину - создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в захваченном россиянами украинском городе Энергодаре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

По ее словам, Франция "помогает Международному агентству по атомной энергии и его директору Рафаэлю Гросси, который взялся за эту непростую миссию, попытаться убедить и Россию, и Украину установить защитную зону".

На вопрос о возможном новом телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным глава МИД Франции сообщила, что такой "не запланирован", но "не исключено, что они поговорят, как разговаривали друг с другом и ранее".

"Он (диалог - ред.) остается полезным, в частности, чтобы попытаться ограничить риск ядерной аварии на Запорожской АЭС", — добавила Колонна.

Читайте также: Очередная ракетная атака РФ против Украины является военным преступлением, - глава МИД Франции Колонна
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Топ комментарии
+16
Сюр якийсь.У на украли серед білого дня на очах усього світу АЕС,і тепер ще й нас же в чомусь переконувати збираються.Дограються "занепокоєні",що світова судова і правова система накриється мідним тазом.Макрони і йому подібні своєю дурнуватою поведінкою створюют прецедент-можна мародерити у сусідніх держав все,що забажаєте,і вам ще й допоможуть такі от макроно-гроссі закріпити вкрадене за злодієм
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05.01.2023 12:48
+13
Україну у чому переконувати?
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05.01.2023 12:41
+7
для початку потрібно, щоб касапський голос на Радбезі ООН не враховувався.
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05.01.2023 12:48
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Україну у чому переконувати?
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05.01.2023 12:41 Ответить
Чимось поступитися, але чим?
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05.01.2023 13:28 Ответить
Ермак з безуглой на це світло не проллють... Хлопців з передовой гарно відслідковують та погрожують судами якщо щось пробалакаються...

Тому робіть висновок що війна зовсім не патріотична... вона на виснаження біоценозу слов'янського, а отже всі дії на подовження цієї війни.
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05.01.2023 18:18 Ответить
До лампочки.
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05.01.2023 12:43 Ответить
Только голубые каски ООН и никакой Параши
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05.01.2023 12:45 Ответить
для початку потрібно, щоб касапський голос на Радбезі ООН не враховувався.
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05.01.2023 12:48 Ответить
Сюр якийсь.У на украли серед білого дня на очах усього світу АЕС,і тепер ще й нас же в чомусь переконувати збираються.Дограються "занепокоєні",що світова судова і правова система накриється мідним тазом.Макрони і йому подібні своєю дурнуватою поведінкою створюют прецедент-можна мародерити у сусідніх держав все,що забажаєте,і вам ще й допоможуть такі от макроно-гроссі закріпити вкрадене за злодієм
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05.01.2023 12:48 Ответить
от мені "подобається" керівництво Франції,попри допомогу Україні вони ще хочуть всидіти на двох стільцях одночасно,яким боком потрібно звертатись ще й до України,й старатися на догоду клятому кату та вбивці який засів в Кремлі,вони що,не розуміють,таким чином надають моральну підтримку московії
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05.01.2023 12:53 Ответить
цю зону безпеки, навколо ЗАЕС і не тільки, створять ЗСУ проривом на Мелітополь, Бердянськ, Генічинськ !!!
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05.01.2023 12:59 Ответить
хай би вже ерефському вождю гарантій надавали та обличчя берегли, а то макрон тут, макрон там... а у заес захисна зона від ядерних мавп -Україна.
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05.01.2023 13:07 Ответить
Особливо Україну!😡
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05.01.2023 13:13 Ответить
Единственные , кто его в чем то могут убедить, -это ВСУ Украины, остальное от лукавого.
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05.01.2023 13:14 Ответить
Французи за краще б взагалі промовчали, аби не нести отаку муйню. Усі ці вислови чисто у мікроно-миротворчому стилі на кшталт "ну коли ви вже, НАРЕШТІ, помиритеся"?
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05.01.2023 13:29 Ответить
Очередное дебильное заявление.
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05.01.2023 13:45 Ответить
Колонна, ты ********?
Договорись с кацапами вокруг Парижа защитную зону установить.
Так нормально же будет?
Ау!!!
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05.01.2023 13:50 Ответить
Не стартуйте на Колону. Хай працює. Якшо кацапів видавлять звідти дипломатичними засобами - це буде супер. Чи в когось є бажання штурмувати ядерну станцію, повну кацапів і ядерного палива?
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05.01.2023 14:02 Ответить
ответ на ядерный терроризм от адекватного международного сообщества вообще-то должен быть однозначный. и это не переговоры. то что пока не все в это въехали конечно очень печально, но - всему свое время.
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05.01.2023 16:19 Ответить
В даному конкретному випадку всім буде краще, якщо кацапи заберуться звідси без бою. І якшо хтось зможе шось наобіцяти *****, шоб вони так і зробили - нехай обіцяють. Аби тіки звалили.
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05.01.2023 16:56 Ответить
на обицянки только "наши" могут повестись. и то не за бесплатно наверное. в случае с кацапами нужно всегда исходить из худшего - тогда не ошибешься.
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06.01.2023 22:40 Ответить
До чего ж они наивные... Путлер готовится тактическое ЯО применить, а они уговаривают Украину о чем-то про ЗАЭС....
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05.01.2023 14:52 Ответить
 
 