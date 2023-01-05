Франция помогает убеждать и Россию, и Украину создать защитную зону на ЗАЭС, - глава МИД Колонна
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Франция помогает убеждать страну-оккупанта Россию - и также Украину - создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в захваченном россиянами украинском городе Энергодаре.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
По ее словам, Франция "помогает Международному агентству по атомной энергии и его директору Рафаэлю Гросси, который взялся за эту непростую миссию, попытаться убедить и Россию, и Украину установить защитную зону".
На вопрос о возможном новом телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным глава МИД Франции сообщила, что такой "не запланирован", но "не исключено, что они поговорят, как разговаривали друг с другом и ранее".
"Он (диалог - ред.) остается полезным, в частности, чтобы попытаться ограничить риск ядерной аварии на Запорожской АЭС", — добавила Колонна.
Пожалуйста, подождите...
Тому робіть висновок що війна зовсім не патріотична... вона на виснаження біоценозу слов'янського, а отже всі дії на подовження цієї війни.
Договорись с кацапами вокруг Парижа защитную зону установить.
Так нормально же будет?
Ау!!!