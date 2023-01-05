Путин и РФ готовы мириться с потерями и страданиями. Они не отказываются от своих планов, - Столтенберг
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Диктатор Владимир Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями в войне против Украины.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на конференции деловых кругов в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
По его словам, будет опасно недооценивать амбиции и решительность Путина в войне против Украины.
Столтенберг отметил, что диктатор и его страна показали, что готовы мириться с потерями и страданиями из-за войны.
Генсек НАТО подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свои планы и цели в Украине, поэтому нельзя недооценивать РФ.
Топ комментарии
+9 Стас Петров 5fb946e4
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+8 Vadim Izumov 8c903f2e
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+7 Александр Алекс de6e56ae
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Під тиском можна на показ миритися зі всім
А на справді там така зараз неврівноваженність в головах.
Просто, ще не загорівся той сірник, який то все дистабілізує
омон до дупи вони також жити хочуть, тому вибір буде логічним
На долю Кощея вже всім наплювати
Как Киеву было похер 8-мь лет
Так и Москве с Питером похер, где там в Саратове или Улан Уде похоронили 50-100 тысяч.
Чеченские войны заканчивались в Москве.
Один з вірогідних сценаріїв - якшо Захід засцить дати ядерну відповідь (а всі заяви США саме про це), то це розвʼяже ***** руки і він зможе переломити хід війни, наносячи ядерні удари. Україні на це відповісти нема чим. І після скидання невеличкої ядерної бомби на той самий Бахмут, його захоплять в той же день. Бо кому потрібні радіоактивні руїни?
Так шо ще нічого не закінчено і гра триває.
- ну что ж ви- я вчера бочонок меда втоптал- і не жжужу!!!
Дуже балакучі хлопці.
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).