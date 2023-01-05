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Путин и РФ готовы мириться с потерями и страданиями. Они не отказываются от своих планов, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Диктатор Владимир Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями в войне против Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на конференции деловых кругов в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

По его словам, будет опасно недооценивать амбиции и решительность Путина в войне против Украины.

Столтенберг отметил, что диктатор и его страна показали, что готовы мириться с потерями и страданиями из-за войны.

Генсек НАТО подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свои планы и цели в Украине, поэтому нельзя недооценивать РФ.

Читайте также: Россия намерена начать новое наступление в Украине. РФ мобилизовала гораздо больше сил, чем задействовала на поле боя, - Столтенберг
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Топ комментарии
+9
То потрібно його вбити.
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05.01.2023 13:37
+8
он ошибся сцарь не страдает, ну а за быдло ему похер
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05.01.2023 13:35
+7
Гітлер теж в лютому 45 року все ще вірив, що завдасть 'остаточної поразки' на двох фронтах. Треба виходити з реалій, а вони такі: кацапи не мали у цій війні територіальних завоювань з першої половини літа (коли вони захопили Сєвєродонецьк-Лисичанськ). З того часу вони лише втрачають і їх позиції слабшають. Перемога кацапів у цій війні неможлива
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05.01.2023 13:41
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Царь карлик та раби
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05.01.2023 13:32 Ответить
Столтенберг не панікуй

Під тиском можна на показ миритися зі всім

А на справді там така зараз неврівноваженність в головах.
Просто, ще не загорівся той сірник, який то все дистабілізує
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05.01.2023 13:47 Ответить
сірника буде мало. ОМОН, шоб показати свою потрібність і шоб його на війну не відправили, буде так бунтуючих кацапів *башити, шо тільки в путь.
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05.01.2023 13:51 Ответить
Сірник це образно сказано, що це буде відомо тільки Богу.

омон до дупи вони також жити хочуть, тому вибір буде логічним

На долю Кощея вже всім наплювати
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05.01.2023 13:57 Ответить
я з вами не згоден. омон зовсім не до дупи. не міряйте кацапів мірками України.
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05.01.2023 14:00 Ответить
згідний не згідний, це всього навсього ваше особисте рішення - капля в морі проти хвилі
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05.01.2023 14:08 Ответить
моя думка проти вашої думки. капля проти каплі . А як насправді буде - побачимо.
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05.01.2023 14:12 Ответить
Я тебе открою страшную правду
Как Киеву было похер 8-мь лет
Так и Москве с Питером похер, где там в Саратове или Улан Уде похоронили 50-100 тысяч.
Чеченские войны заканчивались в Москве.
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05.01.2023 14:20 Ответить
Правда в тому що за вікном вже давно нема телеграфу
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06.01.2023 13:05 Ответить
І не вімовляться -- даваите залізо .
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05.01.2023 13:34 Ответить
Там в нижней новости ботоксный чемодан шото предлагает.....))))
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05.01.2023 13:34 Ответить
он ошибся сцарь не страдает, ну а за быдло ему похер
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05.01.2023 13:35 Ответить
Втрати і страждання не достатні!
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05.01.2023 13:35 Ответить
То потрібно його вбити.
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05.01.2023 13:37 Ответить
Там не має що втрачати, мозок пропили, свободи не мали.
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05.01.2023 13:37 Ответить
Гітлер теж в лютому 45 року все ще вірив, що завдасть 'остаточної поразки' на двох фронтах. Треба виходити з реалій, а вони такі: кацапи не мали у цій війні територіальних завоювань з першої половини літа (коли вони захопили Сєвєродонецьк-Лисичанськ). З того часу вони лише втрачають і їх позиції слабшають. Перемога кацапів у цій війні неможлива
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05.01.2023 13:41 Ответить
Є невелика різниця. Гітлер розраховував на суперзброю. А ***** цю суперзброю має. І це такий джокер в рукаві, що ніхто не знає чим закінчиться його використання.
Один з вірогідних сценаріїв - якшо Захід засцить дати ядерну відповідь (а всі заяви США саме про це), то це розвʼяже ***** руки і він зможе переломити хід війни, наносячи ядерні удари. Україні на це відповісти нема чим. І після скидання невеличкої ядерної бомби на той самий Бахмут, його захоплять в той же день. Бо кому потрібні радіоактивні руїни?
Так шо ще нічого не закінчено і гра триває.
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05.01.2023 13:49 Ответить
Так. Я мав на увазі сценарій, що ***** не використає ядерну зброю. В конвенційній війні раші вже нічого не світить, крім незначних локальних успіхів, які не впливатимуть на стратегічний перебіг війни
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05.01.2023 13:57 Ответить
Тому нам треба багато ******** зброї, щоб швидше закінчились їх страждання
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05.01.2023 13:41 Ответить
***** звичайно готове миритися з втратами і стражданнями кацапів. Шо йому до тих страждань? А самих кацапів ніхто питати не буде.
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05.01.2023 13:44 Ответить
-володимр- есть нечего траву уже щипать начали-ведь помрем!!
- ну что ж ви- я вчера бочонок меда втоптал- і не жжужу!!!
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05.01.2023 13:46 Ответить
Та не рахувся і не рахується не тільки *****. Кремльєфюрери всі такі були. Їм начхати скільки біомаси вони згноять. Головне ж вялічіє кацапсяче нєураніть. А біомаса кацапсяча буде дохнути за вАШдя нісматря ні на што, вона ж біомаса...
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05.01.2023 13:48 Ответить
Пох.. хочуть нах, значить на той світ..
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05.01.2023 13:52 Ответить
Недооцінювати не значить боятися.А Столтенберг якраз вже не раз своїми заявами показував страх,що не личить посадовцю такого рангу.Можливо,то лише тонка гра на користь рашки.Не вірю я Столтенбергу на 100%,можливо не безпідставні чутки про його лояльність до кремля і вплив на Байдена.За бажання,пуйла і кацапщину вже давно можна було знищити і розвалити.Але бажання такого,виходить нема,є лише виступи з страшилками
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05.01.2023 13:57 Ответить
Ну бо без України, РФ не має права називатись Росією. Тільки після захоплення України-Русі, петро перший вирішив перейменувати московію в росію.
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05.01.2023 13:58 Ответить
"РФ не має права називатись Росією" - а хто має право називатися Росією?
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05.01.2023 14:47 Ответить
тре ATACMS для так мовити поліпшення страждать кацапідорів
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05.01.2023 14:00 Ответить
Abramsy,F-16,Napalm, i Tamagawk sokrotit stradanija bunkernogo i ego krepostnyh !
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05.01.2023 14:10 Ответить
Прозрел,европейский интеллигент?
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05.01.2023 14:36 Ответить
Їм все рівно прийдеться знищити Росію санкціями. Тільки вони це зроблять, коли Путін захопить пів Європи. Бо так же ж хочеться купляти у Рашки ресурси, що прямо як наркомани в залежності!
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05.01.2023 15:14 Ответить
Це у кацапів "втрати та страждання"?!..
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05.01.2023 15:16 Ответить
Мені цей Столтенберг нагадує нашого Буданова.
Дуже балакучі хлопці.
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05.01.2023 15:20 Ответить
Олег Пономарь: "России нужна пауза для того, чтобы подготовить и перебросить на фронт мобилизованных. .... глава российской "Русской православной церкви" (Гундяев), который открыто одобрил войну РФ против Украины, заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.

P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
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05.01.2023 15:32 Ответить
 
 