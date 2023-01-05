Путин и РФ готовы мириться с потерями и страданиями. Они не отказываются от своих планов, - Столтенберг

Диктатор Владимир Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями в войне против Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на конференции деловых кругов в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

По его словам, будет опасно недооценивать амбиции и решительность Путина в войне против Украины.

Столтенберг отметил, что диктатор и его страна показали, что готовы мириться с потерями и страданиями из-за войны.

Генсек НАТО подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свои планы и цели в Украине, поэтому нельзя недооценивать РФ.

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