Зеленский провел заседание Ставки: Анализ ситуации на передовой, просчет следующих шагов врага и обеспечение армии

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"День начат с заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Три важнейших момента.

Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными. Двигаемся к победе вместе!" - говорится в сообщении.

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