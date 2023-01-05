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Зеленский провел заседание Ставки: Анализ ситуации на передовой, просчет следующих шагов врага и обеспечение армии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"День начат с заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Три важнейших момента.

Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными. Двигаемся к победе вместе!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Гнусный ублюдок, возомнивший себя военным гением! Урод, обсиравший свою страну и народ, косивший от армии и устраивавший концерты "бесу"- безлеру! Ты думаешь, это забудется, "янелох боневтік оманський"???
"Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!
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05.01.2023 14:09
+6
Ото выбрали по приколу!?ну что,прикольно теперь?смятуны?
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05.01.2023 14:37
+5
так ты и есть самая тупая шутка, коленька!
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05.01.2023 14:05
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так ты и есть самая тупая шутка, коленька!
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05.01.2023 14:05 Ответить
У країні війна, а ти все жартів чекаєш? Подивись запис кварталу, може пропустить.
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05.01.2023 14:39 Ответить
Ти би підбирав епітети до ставки ВГ. До неї входять також і Залужний, і Лебідь, і Миргородський, і Хоренко. Вони теж - банда?
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05.01.2023 14:42 Ответить
Нажаль, вони мають занурюватися в це лайно! Хоч і в герметичних скафандрах, подарованих їм Заходом!))
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05.01.2023 14:57 Ответить
"Ґнілая сільодка" "нє проканаєт"!
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05.01.2023 15:00 Ответить
Та й до речі і Малюк. Знайомі з СБУ кажуть, що дуже толковий керівник - справився з тим хаосом, що від 95го чучела зосталось. Але все чомусь до цієї пори тільки ВО, що якби намікає на рівень відносин з єрмаком.
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05.01.2023 14:47 Ответить
Гнусный ублюдок, возомнивший себя военным гением! Урод, обсиравший свою страну и народ, косивший от армии и устраивавший концерты "бесу"- безлеру! Ты думаешь, это забудется, "янелох боневтік оманський"???
"Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!
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05.01.2023 14:09 Ответить
Ото выбрали по приколу!?ну что,прикольно теперь?смятуны?
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05.01.2023 14:37 Ответить
Смятуны так и останутся смятунами! И эту секту уже не переделаешь. Жаль Украину, которая сражается под "мудрым руководством "ставки" вот этого вот всего!!!
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05.01.2023 14:45 Ответить
аналізатори фігові
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05.01.2023 14:18 Ответить
Там, восновному, анал-лізатори!
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05.01.2023 14:47 Ответить
чёрная толстовка? Траур по Макеевке?
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05.01.2023 14:23 Ответить
Саблю не забыл?
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05.01.2023 14:30 Ответить
Стопе! ПРОрахунків нам НЕ ТРЕБА, нам, будь ласка, лише РОЗрахунки бажаного результату!!!
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05.01.2023 14:36 Ответить
Лисий був присутній?
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05.01.2023 14:44 Ответить
Так, дистанційно, з європейського ресторану.
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05.01.2023 14:49 Ответить
прорахунок наступних кроків - звучить по квартальному, дуже
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05.01.2023 19:22 Ответить
 
 