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Зеленский провел заседание Ставки: Анализ ситуации на передовой, просчет следующих шагов врага и обеспечение армии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"День начат с заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Три важнейших момента.
Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными. Двигаемся к победе вместе!" - говорится в сообщении.
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"Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!