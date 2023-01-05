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РФ захочет отомстить после проигрыша в Украине, всем нужно готовиться, - главком ВС Эстонии Херем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

херем

Чем бы ни закончилась война РФ против Украины, агрессия, ненависть и потребность оккупантов в реванше, а также вера в свою силу и правоту, "похоже, никуда не уходят", и потому союзникам Украины и ей самой нужно быть готовыми к следующим атакам России в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил командующий Эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем в статье для ERR.

Накачивая население агрессивной пропагандой, власти РФ "шаг за шагом создают эмоциональное оправдание геноцида", и "общество охвачено ненавистью", пишет он.

Херем добавил, что Кремль делает все, чтобы "поддерживать гнев и ненависть десятилетиями". Например, десятки тысяч российских оккупантов убиты украинцами при поддержке Запада, причем миллионы членов семей и друзей уничтоженных захватчиков "действительно считают, что в этих потерях виноваты враги России", а не решение ее правительства вторгнуться в Украину в феврале 2022 года.

Военачальник Эстонии подчеркнул, что "еще больше" россиян лишились здоровья и благополучия, а покалеченные солдаты "будут напоминать о (проигранной) войне".

Он предложил представить, что войска РФ выбиты с территории Украины. Тогда, по мнению россиян-имперцев, они ушли с территории, объявленной Кремлем российской, и это "не заретушировать" ничем, хотя пропаганда и старается.

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Объясняя, как пропаганда РФ представляет для своего населения украинцев ("нелепая, аморфная масса, которую Россия может уничтожить в любой момент"), Херем пишет о возникновении у россиян когнитивного диссонанса: как так, эти "смешные украинцы, воюющие за декадентские западные ценности, с помощью Запада каким-то образом смогли выгнать могучую Россию".

"Не надо фантазировать, какова может быть мотивация России… – отомстить. ... Вражда, посеянная Путиным, нашла благодатную почву", – отметил глава армии Эстонии.

Херем полагает, что на этом фоне "не так уж трудно мобилизовать сотни тысяч относительно хорошо мотивированных людей из числа проигравших войну (если они того захотят)", хотя дальше могут возникнуть проблемы с их обучением.

"Мы не имеем права недооценивать агрессивность России в будущем, а также нет оснований думать, что поражение россиян в Украине положит конец любой подстерегающей нас опасности. Это будет лишь один важный шаг. Для такой угрозы не существует единого волшебного средства. Но дать отпор можно. И, наверное, подготовившись к этому, можно все и предотвратить", — резюмировал он.
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Топ комментарии
+13
Неправда,є засіб-розвалити рашку на малі країни.Лише так можна запобігти агресії з боку кацапів в майбутньому.Розчленити,відрізати москву від джерела доходу-сировини.Це легше і надійніше,чим роками жити в очікуванні війни.Чому Захід і США не розуміють цього?
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05.01.2023 14:14
+6
Тому завершення війни - розвал паРаші *****, на 10-20 суверених, національних країн, денацифікація паРаші-мацковії, виплата Україні, укранцям репарацій і контрибуцій !!! відновлення усієї територіальної цілісності України згідно чинної Конституції, денуклеризація, демілітаризація, Плюс негайний гарантований вступ України до НАТО та ЕС !!! після Перемоги у цій віфні, Україна має ставити питання про поверненя на сході, в кордони УНР згідно рішень Парижської мирної конференції 1919 року !!!

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05.01.2023 14:16
+6
Та вже нема, чим мститися.
За останній тиждень декілька Т-90С в експортній версії було підбито або ж захоплено.
Вчора вже і Oryx фотки виклав.
Піzда кацапам...
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05.01.2023 14:18
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Захоче - подроче.. вибачте.
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05.01.2023 14:09 Ответить
Неправда,є засіб-розвалити рашку на малі країни.Лише так можна запобігти агресії з боку кацапів в майбутньому.Розчленити,відрізати москву від джерела доходу-сировини.Це легше і надійніше,чим роками жити в очікуванні війни.Чому Захід і США не розуміють цього?
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05.01.2023 14:14 Ответить
Ви забули як захід був проти розвалу срср. Президент США Буш, на виступі у ВР України закликав "зберегти оновлений срср". Мотиви не допустити розвалу країни і головне -не допустити розповсюдження ядерної зброї -це головне завдяння заходу і сьогодні. І саме із цієї причини нам не надають зброї для о таточного вирішення питання. Але захід поступово дозріває.
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05.01.2023 15:14 Ответить
Тому завершення війни - розвал паРаші *****, на 10-20 суверених, національних країн, денацифікація паРаші-мацковії, виплата Україні, укранцям репарацій і контрибуцій !!! відновлення усієї територіальної цілісності України згідно чинної Конституції, денуклеризація, демілітаризація, Плюс негайний гарантований вступ України до НАТО та ЕС !!! після Перемоги у цій віфні, Україна має ставити питання про поверненя на сході, в кордони УНР згідно рішень Парижської мирної конференції 1919 року !!!

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05.01.2023 14:16 Ответить
Вибачте, але ви пишите несенітницю.
Як ви собі уявляєте розвал ядерної держави на 20 ядерних бантустанів, хто зі світових лідерів піде на такий крок?
Хто буде платити контрибуції з репараціями, якщо кацапстан розпадеться на десятки некерованих мікродержав зі своїми царьками?
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05.01.2023 14:27 Ответить
ви значення слова "денуклеризація" розумієте чи ні ??? якщо не розумієте, скористайтесь пошуком - вуйко Гугл вас все розповість докладно !!!
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05.01.2023 14:30 Ответить
Та вже нема, чим мститися.
За останній тиждень декілька Т-90С в експортній версії було підбито або ж захоплено.
Вчора вже і Oryx фотки виклав.
Піzда кацапам...
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05.01.2023 14:18 Ответить
E=mc²
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05.01.2023 14:23 Ответить
Пуйло формулу Енштейна на чмобіках вирішив використати.З маси дебілів мріє отримати якусь енергію
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05.01.2023 14:33 Ответить
Скорее центробежная сила
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05.01.2023 15:25 Ответить
рашизм - чума 21-го століття
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05.01.2023 14:21 Ответить
і 20-го також ...
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05.01.2023 14:32 Ответить
Хорошие русские не буянят. С нужными средствами и правильным настроем из любого русского можно сделать хорошего, который гарантированно не будет мешать жить людям.
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05.01.2023 14:38 Ответить
Та нема хороших рашистів.Що вони за кордоном витворяють,якісь автопробіги,«можєм повторіть»,zетки на будівлях малюють.В Казакстані себе хазяїнами відчувають,війною погрожують.Вони можуть стати нормальними мінімум через пару поколінь.
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05.01.2023 14:52 Ответить
є !!! харошего сруцького не видно у тепловізор !!!
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05.01.2023 15:00 Ответить
Вампиров тоже не видно 🧟‍♂️.
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05.01.2023 16:04 Ответить
Тогда надо начинать с детства. Расселить совсем маленьких по адекватным семьям и растить как своих. С готовыми кацапами уже не получится. Тогда перестроится может только единицы.
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05.01.2023 15:07 Ответить
Слишком сложный и долгий способ с непонятно каким процентом эффективности. Гарантированно сделать русского хорошим можно в гораздо более короткие сроки и со 100% результатом.
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05.01.2023 15:47 Ответить
Для запобігання "хотелок" РФії, спрямованих аби "помститись після програшу в Україні", сьогодні слід не до чогось готуватися, а ефективно Заходом допомогти Україні. Саме в наслідок цього має статися повна перемога армії РФії, а також фундаментальне та надійне "лікування" головних "хотєльщиків" силами Спеціального міжнародного трибунала щодо злочинів РФії.
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05.01.2023 14:40 Ответить
То який з цього висновок? Мордор повинен здохнути! Раз і назавжди!!!
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05.01.2023 14:51 Ответить
США і ЄС можуть знищити Росію, як знищили СССР, тільки для цього треба запровадити справжні санкції, ане оце, що вони запровадили. Але тоді прийдеться відмовитися від російських ресурсів. Але ж вони не хочуть. Вони зроблять це тільки тоді, коли Раша нападе на ЄС.
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05.01.2023 14:59 Ответить
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05.01.2023 15:00 Ответить
А развалити цю парашку неяк ніззя! Ніт-ніт!
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05.01.2023 15:23 Ответить
Нападуть на Вірменію або Казахстан, ще є Грузія.
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05.01.2023 15:29 Ответить
Союзникам України не звіздіти потрібно, а зібратися нарешті в єдиний кулак і раз та назавжди покінчити з цією недоімперією, а не чекати коли вони знову зберуться з силою.
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05.01.2023 15:43 Ответить
Саме тому треба робити так, щоб після розгрому РФ більшість кацапів цікавили зовсім інші питання.

А саме:
Як вижити?
Де б поїсти?
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05.01.2023 15:50 Ответить
хай моцьква сциться а чи не захочуть їй всі помститися
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05.01.2023 16:47 Ответить
Нічого нового! Я давно писав, що якщо рассею просто відтиснути до її кордонів - це просто відтермінувати нову агресію, бо поразку вона сприйме як особисту образу й приниження і буде прагнути до помсти і намагатиметься і далі доводити свою "велич". Тільки припинення існування рассеї як держави, осбливо в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні і знищення всіх її озброєнь змусить її - не змиритися - але сидіти і дзявкати.
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05.01.2023 17:03 Ответить
Нема чого їх боятися,я ще по флоту знаю які цй ссцикливі тварюки,треба зібратися усьому світу і закопати цих тварюк на южному березі северного льодовитого океану всіх до одного,щоб їми не смарділо у світі.
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05.01.2023 19:03 Ответить
Нахера нам цю сцанину у вуха вливають?Сша цю х-ню заварили, хай тепер і самі сьорбають зі своїм ставленником. Туда можна стріляти, туда не можна. На тебе напали, розибили ніс і ще за це буде помста? Чи всі там їбанулисяв край чи як?
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05.01.2023 22:00 Ответить
 
 