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С начала войны Украина экспортировала почти 40 млн тонн агропродукции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

експорт

С начала полномасштабного вторжения Украина экспортировала почти 39 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, кукуруза - 15,6 млн тонн, пшеница - 8,6 млн тонн и подсолнечное масло - 3,3 млн тонн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, за последний месяц 2022 было отгружено 6,8 млн тонн агропродукции. Это на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь.

Общий объем отправок за 10 месяцев в разрезе культур:

  • 15,6 млн тонн - кукуруза (39,96%);
  • 8,6 млн тонн - пшеница (21,98%);
  • 3,3 млн тонн - подсолнечное масло (8,37%);
  • 3 млн тонн - рапс (7,75%);
  • 2,7 млн тонн - семена подсолнечника (6,92%);
  • 2,2 млн тонн - шроты (5,8%);
  • 1,7 млн тонн - ячмень (4,37%);
  • 1,7 млн тонн - соевые бобы (4,48%),
  • 188 тыс. тонн - соевое масло (0,48%).

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Топ комментарии
+4
Отакої! Країна майже рік воює, і ще й при цьому годує частину світу. А ціни на продукцію в нас чомусь зростають?. І напрошується запитання а чому стільки українців за межею бідності? Може тому що "купка нуворишів" видавлює з країни останнє!
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05.01.2023 14:56
+3
Скільки зброї купили на вторговані гроші?
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05.01.2023 14:42
+1
Думали свіжо-мороженої касапятіни напарити, але планета сказала що зерно краще..
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05.01.2023 14:16
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Думали свіжо-мороженої касапятіни напарити, але планета сказала що зерно краще..
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05.01.2023 14:16 Ответить
Скільки зброї купили на вторговані гроші?
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05.01.2023 14:42 Ответить
Сколько украли?
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05.01.2023 15:15 Ответить
Отакої! Країна майже рік воює, і ще й при цьому годує частину світу. А ціни на продукцію в нас чомусь зростають?. І напрошується запитання а чому стільки українців за межею бідності? Може тому що "купка нуворишів" видавлює з країни останнє!
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05.01.2023 14:56 Ответить
чому хтось має ризикувати життям в окопах, а хтось отримує надприбутки по зерновій угоді?
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05.01.2023 15:07 Ответить
Розвязана касапами війна з Україною юридично розпочалась 20 лютого 2014року; а де-факто - з появи касапських "миротворців" на Майдані Незалежності десь в середині грудня 2013року.

Ні *ОПУ, і мінагрополітики не хочуть визнавати цього факту; чомусь вважають, що війна розпочалась 24/02.22.
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05.01.2023 15:38 Ответить
Лучше озвучьте сумму, на какую продали и сколько получил бюджет?
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05.01.2023 15:39 Ответить
Смятунам такое не скажут!а если скажут то соврут!Ани жэ смятуны!!!
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05.01.2023 15:43 Ответить
Теряюсь в догадках, "смятуны" - это ХТО?
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05.01.2023 15:50 Ответить
Всі питання до Каргілу,Нестле (олія),Монсанто ,Бондюелю
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05.01.2023 20:29 Ответить
 
 