С начала войны Украина экспортировала почти 40 млн тонн агропродукции

С начала полномасштабного вторжения Украина экспортировала почти 39 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, кукуруза - 15,6 млн тонн, пшеница - 8,6 млн тонн и подсолнечное масло - 3,3 млн тонн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, за последний месяц 2022 было отгружено 6,8 млн тонн агропродукции. Это на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь.

Общий объем отправок за 10 месяцев в разрезе культур:

15,6 млн тонн - кукуруза (39,96%);

8,6 млн тонн - пшеница (21,98%);

3,3 млн тонн - подсолнечное масло (8,37%);

3 млн тонн - рапс (7,75%);

2,7 млн тонн - семена подсолнечника (6,92%);

2,2 млн тонн - шроты (5,8%);

1,7 млн тонн - ячмень (4,37%);

1,7 млн тонн - соевые бобы (4,48%),

188 тыс. тонн - соевое масло (0,48%).

Читайте также: Из одесских портов в течение 29 ноября вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы, - Мининфраструктуры