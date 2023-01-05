Рашисты ударили по Бериславу, погибли муж, жена и их 12-летний сын, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты ударили по Бериславу Херсонской области, в результате попадания снаряда в дом погибла семья.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Берислав, Херсонская область. Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья. В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?" - говорится в сообщении.
"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме... Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и гнев... Военные преступники будут наказаны!", - добавил Тимошенко.
Пожалуйста, подождите...
Мерзота паскудна
ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
але ви його не отримаєте !😡
1. Вклад у цю "побєду" Мудрого наріда - не розкрито.
2. В слові "гордітся" все ж таки треба м'який знак використати.
P. S. Ви скажете "акакаяразніца"? А разніца є! 🙂
Живій легенді УПА, сотенному "Кривоносу", Герою України Мирославу Симчичу - 100!
Многая літа! Дякую діду, що давив московську гниду!