Рашисты ударили по Бериславу, погибли муж, жена и их 12-летний сын, - ОП

Рашисты ударили по Бериславу Херсонской области, в результате попадания снаряда в дом погибла семья.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Берислав, Херсонская область. Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья. В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?" - говорится в сообщении.

"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме... Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и гнев... Военные преступники будут наказаны!", - добавил Тимошенко.

Также читайте: Франция помогает убеждать и Россию, и Украину создать защитную зону на ЗАЭС, - глава МИД Колонна