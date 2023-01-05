РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18485 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 256 20
война (46523) обстрел (20073) Херсонщина (3480) Тимошенко_Кирилл (420) Берислав (64)

Рашисты ударили по Бериславу, погибли муж, жена и их 12-летний сын, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,острови

Рашисты ударили по Бериславу Херсонской области, в результате попадания снаряда в дом погибла семья.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Берислав, Херсонская область. Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья. В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?" - говорится в сообщении.

"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме... Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и гнев... Военные преступники будут наказаны!", - добавил Тимошенко.

Также читайте: Франция помогает убеждать и Россию, и Украину создать защитную зону на ЗАЭС, - глава МИД Колонна
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
тримаємо кулачки
показать весь комментарий
05.01.2023 14:55
+9
Рашисти , здохнете всі без винятку , бо ми ніколи не забудемо і не пробачимо вам
ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
але ви його не отримаєте !😡
показать весь комментарий
05.01.2023 14:55
+8
Вже біжу в АТБ за коньяком. Незалежно від результату "празднік" повинен відбутись😁
показать весь комментарий
05.01.2023 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срускімі нада ґаваріть, блд! ...
Мерзота паскудна
показать весь комментарий
05.01.2023 14:51 Ответить
Рашисти , здохнете всі без винятку , бо ми ніколи не забудемо і не пробачимо вам
ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
але ви його не отримаєте !😡
показать весь комментарий
05.01.2023 14:55 Ответить
тримаємо кулачки
показать весь комментарий
05.01.2023 14:55 Ответить
Вже біжу в АТБ за коньяком. Незалежно від результату "празднік" повинен відбутись😁
показать весь комментарий
05.01.2023 15:00 Ответить
Маємо надію , що окочурилась ця срюська курва
показать весь комментарий
05.01.2023 15:01 Ответить
будем надіятись якщо це не вкид.звичайно🤝
показать весь комментарий
05.01.2023 15:02 Ответить
Ну то помолимось
показать весь комментарий
05.01.2023 15:03 Ответить
Цю тп вже давно треба було прибрати з нашої землі. Навіть дохлу не треба тут закопувати, на червоний цвинтарь її.
показать весь комментарий
05.01.2023 15:11 Ответить
вже ж було таке...але тоді курва вижила
показать весь комментарий
05.01.2023 15:17 Ответить
А ти, кацапе, за 8 років і українську не зміг вивчити.
показать весь комментарий
05.01.2023 15:07 Ответить
В принципі красиво написано, але є два нюанси:
1. Вклад у цю "побєду" Мудрого наріда - не розкрито.
2. В слові "гордітся" все ж таки треба м'який знак використати.
P. S. Ви скажете "акакаяразніца"? А разніца є! 🙂
показать весь комментарий
05.01.2023 15:09 Ответить
Олександр Аронець



Живій легенді УПА, сотенному "Кривоносу", Герою України Мирославу Симчичу - 100!

Многая літа! Дякую діду, що давив московську гниду!
показать весь комментарий
05.01.2023 15:04 Ответить
Мирославу Симчичу здоров'я і багато літ я читав його мемуари
показать весь комментарий
05.01.2023 15:11 Ответить
🙏
показать весь комментарий
05.01.2023 15:12 Ответить
українська влада донесла до людей що повертатися у зону роботи артилерії зарано і може бути небезпечним?
показать весь комментарий
05.01.2023 15:05 Ответить
Будь проклятий народ цього терористичного утворення ,що б ви виздихали кацапи.
показать весь комментарий
05.01.2023 15:31 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 15:31 Ответить
на хвилиночку, це нам каже той Тимашонка, який по Києву катається на шевроле з гуманітарки.
показать весь комментарий
05.01.2023 16:48 Ответить
 
 