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РФ отправила фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" в акватории океанов, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ВМС ВСУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

горшков

РФ отправила "как можно дальше от акватории Черного моря", фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". В ВМС ВСУ говорят, что это для отвлечения внимания от неудач на фронте.

Об этом в Telegram сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной, Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции".

Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вооруженного ракетами "Циркон", церемонию отправки которого лично возглавил. Путин", - говорится в сообщении.

По данным ВМС ВСУ, планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

Читайте: Россия отправила в поход океанами фрегат с "Калибрами" и гиперзвуковыми "Цирконами". Провожал Путин
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Топ комментарии
+28
АДМИРАЛ ГОРШКОВ
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05.01.2023 16:38
+17
Новая вундервафля паРашки.....подождем приключений этой лоханки...
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05.01.2023 16:40
+14
Треба ж ще комусь повторити "подвиг" "Кузі", трєпєщі Гомєріка!
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05.01.2023 16:40
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Виконуватиме задачі....бойового обсирантуса...і взагалі, хай мене моряки поправлять - який в х..я то фрегат? На 80 рік? Може тоді це так називалось....а зараз?
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05.01.2023 16:38 Ответить
тепер знову повернулась мода називати якийсь клас корит фрегатами, так як раніще наприклад повернули назву корвет
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05.01.2023 18:24 Ответить
та отож
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05.01.2023 18:32 Ответить
как яхту назовете-так она и попливет
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05.01.2023 21:27 Ответить
АДМИРАЛ ГОРШКОВ
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05.01.2023 16:38 Ответить
Адмирал ночных горшков и флагман говняного флота)
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05.01.2023 16:41 Ответить
Схоже на ГБ-робочу гниду Нагребного Б. Кат, який любить красти з параші
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05.01.2023 17:23 Ответить
Сподіваюся, що він стане підводним човном і його не знайдуть на дні Атлантичного океану.
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05.01.2023 16:40 Ответить
Все можливо! https://www.windy.com/?51.211,-33.950,4
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05.01.2023 20:11 Ответить
Здує всіх мокряків з палуби там тобто?) Та те корито поки туди допливе, так там і літо вже буде)
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05.01.2023 21:15 Ответить
Якщо допливе. Вітер, то таке. А хвиля висотою 8-10 метрів - це дуже цікаво. Для цієї лоханки це дуже і дуже.
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05.01.2023 21:53 Ответить
Новая вундервафля паРашки.....подождем приключений этой лоханки...
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05.01.2023 16:40 Ответить
Треба ж ще комусь повторити "подвиг" "Кузі", трєпєщі Гомєріка!
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05.01.2023 16:40 Ответить
Топитися пішли від такого сорому...
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05.01.2023 16:42 Ответить
Трепещи НаТЫ Иван йдёт
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05.01.2023 16:44 Ответить
Alexander Kovalenko zloy_odessit 3 ч
Между тем начинает проясняться история, которая имело место 31 декабря 2022 в Приднестровье, а именно - понажовщина между россиянами и приднестровцами, жертвой которой стал один из военнослужащих НВФ так называемой "ПМР".
Утром 1 января 2023 появилась инфа о бытовухе, имевшей место на одном из объектов охраняемом подразделением 395-й роты охраны и обслуживания Отдельной группы российских войск. Кстати, данное подразделение ранее неоднократно фиксировалось как регулярно нарушающее дисциплину.

В результате, командование ОГРВ приняло решение в наказание именно это подразделение отправить в дежурство на новогоднюю ночь. Но вместо несения караульной службы россияне устроили форменную пьянку, переросшую в поножовщину с приднестровцами.
Сегодня эта информация нашла своё подтверждение, поскольку стало известно, что дежурный по роте, младший сержант Ерахов А.Ю. получил от командира отделение ножевое ранение штык-ножом.
Командование ОГРВ пытается скрыть последствия данного инцидента, но по самому Приднестровью уже ширятся слухи о произошедшем, особенно с учётом того, что россияне оскорбляли приднестровских военных, называя их вторым сортом.
Как бы по результатам таких инцидентов в Приднестровье и вовсе не задумались, а нужны ли нам такие "защитники"? Толку от них ноль, а с Молдовой можно и в Европу в перспективе въехать, что открывает новые коррупционные возможности. Главное договориться, найти общий язык.
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05.01.2023 16:45 Ответить
Европу в перспективе въехать можно. Но придётся предупредить Брюссель что ПМР придётся поставить под прямое управление какого нибудь карательного правительства. Кто всех пойманных корумпантов сразу будет депортировать в рашку.
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05.01.2023 20:14 Ответить
Голубые каски зайдут......
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05.01.2023 20:33 Ответить
"а нє пошол би ти в акваторію окіяноф..." прикольно послали!
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05.01.2023 16:47 Ответить
Сексологіня 8 розряду видала нову версію, чому в Макіївці засмажили паРашкінців...


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05.01.2023 16:48 Ответить
тоска.... дєвочка, та й годі.

і оце - ЗЄльоний "професіоналізм" !
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05.01.2023 16:59 Ответить
Сердобольная старушка - "хлопчик подзвонив дівчинці", " та цеж діти, я за мір во всьому мірє, бутьтє чілавєкамі, вони теж хотять злягатися ....." Сексологіня за сумісництвом дипломатка
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05.01.2023 17:04 Ответить
Как судно назовешь....
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05.01.2023 16:50 Ответить
Нехай би хто потопив того "горшка" типу випадково..
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05.01.2023 16:53 Ответить
Ой боюссь,боюсь..
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05.01.2023 16:58 Ответить
По Украине он отткуда бить не может. Глубоко пофигу на этот кораблик.
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05.01.2023 17:00 Ответить
а сколько буксиров будет сопровождать эту вундервафлю? если вдруг чо... и дров на поход хватит? (кочегар с Кузи)
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05.01.2023 17:06 Ответить
под веслами пойдут..
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05.01.2023 18:27 Ответить
Хмырь мавзолейный начал с подлодки КУРСк..выбрал направил правильный курс...💀💀💀👹👺🦍закончит этим Горшком 💀💀💀и СкреПОНОСом...
Карма такая у Шариковых Мавзолейных Обезьян 🦍🦍🦍 дохнуть ни за что...💀💀💀
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05.01.2023 17:18 Ответить
НЕОБХОДИМО И ЕГО К МОСКВЕ ОТПРАВИТЬ !)
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05.01.2023 17:22 Ответить
Ну раз корабль смог отплыть - для них это уже Победа!
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05.01.2023 17:22 Ответить
Немає в москалів гіперзвукових ракет.Ні в кого на озброєнні вони ще не стоять.Все що є в москалів.то розробки совка.
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05.01.2023 17:23 Ответить
АналоГовнет на мавзолее осталься один...труп чЛенина в Мавзолее...а красная площадь это по факту кладбище трупов советских Мудаков в стене кремля..а на кладбище пришел..значит трупаки забирают энергетику у живых...
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05.01.2023 17:26 Ответить
черговий анало.говнєт...
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05.01.2023 17:27 Ответить
Летаючий цирк вийшов у море.
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05.01.2023 17:32 Ответить
Сгорит или ,"она утонула " ?
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05.01.2023 17:48 Ответить
Вконтакте напиши....
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05.01.2023 18:22 Ответить
Лучше в одноглазниках !
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05.01.2023 18:25 Ответить
Горшков утопят и скажут, что так и было. Может Зинка?
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05.01.2023 19:41 Ответить
Навколосвітня подорож !
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05.01.2023 18:24 Ответить
а не проще ли молча топить передастов? или булданов-гогилашвилди рулит? побольше пиз*ежа...
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05.01.2023 18:46 Ответить
Они хотят запускать цирконы по Украине из Средиземного моря. Там вполне можно заранее подготовиться, дроны завести и ждать Горшков на месте.,
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05.01.2023 19:39 Ответить
В Средиземном море будет непонятно отчего он потонул.
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05.01.2023 19:53 Ответить
Дельфины покусает.
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05.01.2023 20:16 Ответить
Вышел - ну посмотрим сколько он пройдёт.
7 торпед ему под килем.
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05.01.2023 19:47 Ответить
 
 