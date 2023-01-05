РФ отправила фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" в акватории океанов, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ВМС ВСУ
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РФ отправила "как можно дальше от акватории Черного моря", фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". В ВМС ВСУ говорят, что это для отвлечения внимания от неудач на фронте.
Об этом в Telegram сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной, Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции".
Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вооруженного ракетами "Циркон", церемонию отправки которого лично возглавил. Путин", - говорится в сообщении.
По данным ВМС ВСУ, планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".
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Между тем начинает проясняться история, которая имело место 31 декабря 2022 в Приднестровье, а именно - понажовщина между россиянами и приднестровцами, жертвой которой стал один из военнослужащих НВФ так называемой "ПМР".
Утром 1 января 2023 появилась инфа о бытовухе, имевшей место на одном из объектов охраняемом подразделением 395-й роты охраны и обслуживания Отдельной группы российских войск. Кстати, данное подразделение ранее неоднократно фиксировалось как регулярно нарушающее дисциплину.
В результате, командование ОГРВ приняло решение в наказание именно это подразделение отправить в дежурство на новогоднюю ночь. Но вместо несения караульной службы россияне устроили форменную пьянку, переросшую в поножовщину с приднестровцами.
Сегодня эта информация нашла своё подтверждение, поскольку стало известно, что дежурный по роте, младший сержант Ерахов А.Ю. получил от командира отделение ножевое ранение штык-ножом.
Командование ОГРВ пытается скрыть последствия данного инцидента, но по самому Приднестровью уже ширятся слухи о произошедшем, особенно с учётом того, что россияне оскорбляли приднестровских военных, называя их вторым сортом.
Как бы по результатам таких инцидентов в Приднестровье и вовсе не задумались, а нужны ли нам такие "защитники"? Толку от них ноль, а с Молдовой можно и в Европу в перспективе въехать, что открывает новые коррупционные возможности. Главное договориться, найти общий язык.
і оце - ЗЄльоний "професіоналізм" !
Карма такая у Шариковых Мавзолейных Обезьян 🦍🦍🦍 дохнуть ни за что...💀💀💀
7 торпед ему под килем.