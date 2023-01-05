РФ отправила фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" в акватории океанов, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ВМС ВСУ

РФ отправила "как можно дальше от акватории Черного моря", фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". В ВМС ВСУ говорят, что это для отвлечения внимания от неудач на фронте.

Об этом в Telegram сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной, Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции".

Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вооруженного ракетами "Циркон", церемонию отправки которого лично возглавил. Путин", - говорится в сообщении.

По данным ВМС ВСУ, планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

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