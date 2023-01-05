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Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине, - Кремль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Кремль сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости".
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Нехай їде - його там і скасують!
Ценник советских времён на говяжьи мозги в мясном отделе продовольственного магазина в Грузии, продублированный на русском языке :
"Ум 1-ая нац.кат. 1 руб. 90 коп / кг"
А цьому довбо(ОЙ)бу хтось сказав, що в Україні Різдво було 24го?
хоча це неважливо... їм буде прилітати прямо на святвечір!!! але сумніваюсь, що будуть такі улови, як на Новий Рік, бо мос-КАЛЛ-і в більшості своїй сатаністи-"атеїсти" і такі свята практично не святкують!
Проинспектировать больше ПТУ на предмет жилищно-бытовых условий прикомандированных, иногородних и особенно иностранных обучающихся, при необходимости произвести капитальный ремонт, даже если для этого придётся снести старые корпуса.
Лінія зіткнення проходить по областях, які Пуйло вважає російськими. Тоді де саме він оголосив "перемир'я"?