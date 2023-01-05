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Оккупированный Крым и Беларусь Путин рассматривает как территории для ядерных провокаций, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,окупація

Российский диктатор Путин рассматривает временно оккупированный Крым и Беларусь как территории для проведения ядерных провокаций.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что со стороны современной России и режима Путина нельзя исключать угрозу ядерного удара.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются путиным для проведения подобного рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - сказал Юсов.

Читайте: В оккупированном Крыму Россия держит носители ядерного оружия наземного, воздушного и морского базирования, - ГУР

При этом он подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он произойдет, станет последним для правящего российского режима.
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Топ комментарии
+5
На мій хлопський розум Крим можливо, а бяларашка наврячі, дуже близько до НАТО
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05.01.2023 17:38
+4
Антихрист звичайний. Класичний.
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05.01.2023 17:37
+1
Мабудь навіть не в НАТО справа. Це буде дивно виглядати вʼіпати ядерною бомбою по союзнику, при тому, що в України ядерної зброї нема. Як вони це пояснять?
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05.01.2023 17:42
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Антихрист звичайний. Класичний.
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05.01.2023 17:37 Ответить
На мій хлопський розум Крим можливо, а бяларашка наврячі, дуже близько до НАТО
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05.01.2023 17:38 Ответить
Мабудь навіть не в НАТО справа. Це буде дивно виглядати вʼіпати ядерною бомбою по союзнику, при тому, що в України ядерної зброї нема. Як вони це пояснять?
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05.01.2023 17:42 Ответить
Та їм вже давно по цимьалах на весь зовнішній світ, а свї дегенераты сжеруть все шо скабеева скаже
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05.01.2023 17:47 Ответить
То що, *уйло бахне "ядеркою", і скаже що це українці. Чи може Америку звинуватить?
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05.01.2023 17:41 Ответить
Байдуже, що скаже РФ. Ядерна провокація буде приписна до РФ і буде відповідна реакція.
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05.01.2023 18:13 Ответить
Ні в чому не звинувачуйте свинособаку Путіна.
Ва фсьом вінаватая укра̀інская "какаяразніца-95".
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05.01.2023 17:43 Ответить
Сарказм, він такий сарказм
Та в зеленого є надія що війна все спише. А якщо ще декілька таких відосиків як на новий рік запише, то наші бабусі будь кого за нього порвуть. За яника рвали й за цього рватимуть
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05.01.2023 17:51 Ответить
у вас несчастные случаи на стройке были? теперь будут...
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05.01.2023 17:55 Ответить
Моя думка,що є розвідка фронтова і є шакали буданки-кацапа які до лінії фронту ніколи не підходили,зате мають нові машини,зброю і роздають потрібним людям гуманітарку.
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05.01.2023 18:12 Ответить
Ядрьоною бімбою по Криму? Нехай згорить понаїхавша вата разом з зрадниками.
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05.01.2023 18:24 Ответить
Поважаю вашу думку, але в Криму є багато знайомих котрі не змогли з різних підстав виїхати, але досі вірять в повернення України і наших ЗСУ
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05.01.2023 21:45 Ответить
путіну потрібно підвищити ставки щоб застосувати тактичну ядерку "у відповідь".
після провокації росія має виглядати "жертвою" а не "агресором".
наприклад, путін розмістить ядерні знаряддя в криму, бо це "територія росії", як вони всім пояснюють.
потім по цим складам вдарять "неопознані дрони", виникне радіаційне зараження брудною землею та уламками з зруйнованих складів.
"неопознані дрони" запишуть "українськими".
і почнеться новий етап викручування рук західним політикам, щоб визнали "територіальні придбання росії".
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05.01.2023 18:30 Ответить
Нікому той Крим тепер не дістанеться. Засруть радіонуклідами і все.
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05.01.2023 21:48 Ответить
 
 