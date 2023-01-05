Оккупированный Крым и Беларусь Путин рассматривает как территории для ядерных провокаций, - разведка
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Российский диктатор Путин рассматривает временно оккупированный Крым и Беларусь как территории для проведения ядерных провокаций.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что со стороны современной России и режима Путина нельзя исключать угрозу ядерного удара.
"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются путиным для проведения подобного рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - сказал Юсов.
При этом он подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он произойдет, станет последним для правящего российского режима.
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Ва фсьом вінаватая укра̀інская "какаяразніца-95".
Та в зеленого є надія що війна все спише. А якщо ще декілька таких відосиків як на новий рік запише, то наші бабусі будь кого за нього порвуть. За яника рвали й за цього рватимуть
після провокації росія має виглядати "жертвою" а не "агресором".
наприклад, путін розмістить ядерні знаряддя в криму, бо це "територія росії", як вони всім пояснюють.
потім по цим складам вдарять "неопознані дрони", виникне радіаційне зараження брудною землею та уламками з зруйнованих складів.
"неопознані дрони" запишуть "українськими".
і почнеться новий етап викручування рук західним політикам, щоб визнали "територіальні придбання росії".