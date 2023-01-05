Оккупированный Крым и Беларусь Путин рассматривает как территории для ядерных провокаций, - разведка

Российский диктатор Путин рассматривает временно оккупированный Крым и Беларусь как территории для проведения ядерных провокаций.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что со стороны современной России и режима Путина нельзя исключать угрозу ядерного удара.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются путиным для проведения подобного рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - сказал Юсов.

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При этом он подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он произойдет, станет последним для правящего российского режима.