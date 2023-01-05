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США не ожидают, что война закончится в ближайшее время, ведь Россия очень хочет захватить Бахмут, - Sky News

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

В США не ожидают завершения войны на востоке Украины в ближайшее время. Для России важно получить контроль над Бахмутом.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам американского чиновника, интенсивные боевые действия на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев. Он считает, что происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других участках фронта.

"Бои все еще достаточно горячие (в Донецкой области, - ред.) То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы", - заявил анонимный чиновник.

Смотрите: "Нечего сказать россиянам, за меня это сделает оружие", - защитник Бахмута Александр Матяш (Мадяр). ВИДЕО

Россия уделяет особое внимание Бахмуту, поскольку он расположен на стратегической линии поставок между Донецкой и Луганской областями. Если же врагу удастся получить контроль над городом, он может использовать его в качестве плацдарма для продвижения в крупные города - Краматорска и Славянска.
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Топ комментарии
+20
Кацапське марення якось пох. Я одно знаю Украiна переможе. Других варiантiв нема.
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05.01.2023 17:49
+9
открою для них большой секрет .. кацапы хотят захватить всё !
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05.01.2023 17:54
+6
Украина Крым освободит от росийских нацыстов , а не захватит
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05.01.2023 18:01
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Кацапське марення якось пох. Я одно знаю Украiна переможе. Других варiантiв нема.
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05.01.2023 17:49 Ответить
Але із Зелею це не точно !
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05.01.2023 17:59 Ответить
Точно?? А скільки би "мінсков" підписав би вже однотуровий??
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05.01.2023 18:27 Ответить
А що, треба було воювати в резинових тапках і трєніках палицею копалкою? Януковоща теж ви перед цим обрали.... Вам мудрим дякувати не передякувати за перечерк майбутнього на роки в перед льогкім розчерком ручки.
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05.01.2023 18:42 Ответить
яниковоча до влади привів саме хто???
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05.01.2023 18:51 Ответить
Мудрий нарід який вірить в казочки з телевізора, хто ж іще.
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05.01.2023 18:57 Ответить
Зря регистрировался, кац
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05.01.2023 19:00 Ответить
Зря стільки кудахчиш, курка нерозумна
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05.01.2023 19:09 Ответить
Квартальні допомогали як могли
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05.01.2023 19:03 Ответить
Переможе якщо Залужний буде як Батько Махно чи Хмельницький... Чи ще яка особистість що організує перебудову нації.

🎉🧨🎡👕

Перше що потрібно - партизанам мальцева дати зброї - за 1-2 місяці окурка спалять. Далі вже боротись з наслідками.

Якщо 144 реформи буде - буде й далі те ж саме... заборона стріляти в відповідь чи судове переслідування оних...
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05.01.2023 18:01 Ответить
Чи просто так протягують "дисцепліну" та не дають відпусток?
Думаєте скільки за Херсон/Азов військових хочу розірвати Зе?

Саме це олігократії і не хочеться... втрати контроль...

Саме тому і приватних армій хочеться - там буду х3-х10 ЗП та перевірка на слухняність...
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05.01.2023 18:03 Ответить
Знов хоче?? А "хотелка" доросла тільки до того, щоб нахилитися у позицію їхньою улюбленої літери z, і тихенько промичати - ласкаво просимо, смазка не потрібна.
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05.01.2023 17:51 Ответить
открою для них большой секрет .. кацапы хотят захватить всё !
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05.01.2023 17:54 Ответить
Все унитазы
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05.01.2023 18:02 Ответить
Тому що вони знають, шо прямо зараз недостатньо нам дають зброї для перемоги.
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05.01.2023 17:55 Ответить
Украина Крым освободит от росийских нацыстов , а не захватит
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05.01.2023 18:01 Ответить
дуже хоче лише один дурень, а інші вже не дуже
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05.01.2023 18:00 Ответить
Кіля Бімба?
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05.01.2023 18:20 Ответить
кровосіся і ти тут?
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05.01.2023 20:37 Ответить
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05.01.2023 20:49 Ответить
Война закончится к 20 апреля....
Посевная и прочие колхозные примочки...жрать хочецца всегда...ЧМОбики не сдают и не сеют

.все на фронте трактористы... Мавзолейные...👹👺🦍🦍🦍обезьяны...
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05.01.2023 18:03 Ответить
Знову цей анонімний чиновник...Схоже він на службі в фсб
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05.01.2023 18:04 Ответить
Дехто взагалі вже закінчив війну. Правда, в своїй голові.
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05.01.2023 18:06 Ответить
США очікували що Україна протримається 3 дні. Ванги, бл.
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05.01.2023 18:09 Ответить
Ну це зрозуміло, тому зброю дають наче "піпєткою"...
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05.01.2023 18:12 Ответить
Они там в своих америках Буданова не читают, штоле?
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05.01.2023 18:21 Ответить
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05.01.2023 19:59 Ответить
Такi пейсателi тм на поличцi "Уцiнка" стоять...
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05.01.2023 21:57 Ответить
США не ожидают, что война закончится в ближайшее время, потому что отказываются поставлять Украине танки и ракеты средней дальности.
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05.01.2023 20:17 Ответить
💯
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05.01.2023 21:10 Ответить
Это самое смешное что я прочел за последнюю неделю
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05.01.2023 21:28 Ответить
 
 