США не ожидают, что война закончится в ближайшее время, ведь Россия очень хочет захватить Бахмут, - Sky News
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В США не ожидают завершения войны на востоке Украины в ближайшее время. Для России важно получить контроль над Бахмутом.
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам американского чиновника, интенсивные боевые действия на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев. Он считает, что происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других участках фронта.
"Бои все еще достаточно горячие (в Донецкой области, - ред.) То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы", - заявил анонимный чиновник.
Россия уделяет особое внимание Бахмуту, поскольку он расположен на стратегической линии поставок между Донецкой и Луганской областями. Если же врагу удастся получить контроль над городом, он может использовать его в качестве плацдарма для продвижения в крупные города - Краматорска и Славянска.
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Перше що потрібно - партизанам мальцева дати зброї - за 1-2 місяці окурка спалять. Далі вже боротись з наслідками.
Якщо 144 реформи буде - буде й далі те ж саме... заборона стріляти в відповідь чи судове переслідування оних...
Думаєте скільки за Херсон/Азов військових хочу розірвати Зе?
Саме це олігократії і не хочеться... втрати контроль...
Саме тому і приватних армій хочеться - там буду х3-х10 ЗП та перевірка на слухняність...
Посевная и прочие колхозные примочки...жрать хочецца всегда...ЧМОбики не сдают и не сеют
.все на фронте трактористы... Мавзолейные...👹👺🦍🦍🦍обезьяны...