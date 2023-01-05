США хотят модернизировать боеприпасы времен холодной войны и передать их Украине, - Politico

В США запустили программу по изъятию боеприпасов времен холодной войны из бункеров и модернизацию их настолько, чтобы они были полезны для Украины.

Об этом со ссылкой на источник пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам источника, в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен холодной войны. Одна из таких программ уже запущена. Планируется, что ракеты для давно снятых с производства систем противовоздушной обороны США HAWK получат необходимые обновления для отправки в бой против российских захватчиков.

Ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания пообещала отправить Украине. Система HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

Читайте также: США не ожидают, что война закончится в ближайшее время, ведь Россия очень хочет захватить Бахмут, - Sky News

США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников России. "Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", – заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.