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США хотят модернизировать боеприпасы времен холодной войны и передать их Украине, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

hawk

В США запустили программу по изъятию боеприпасов времен холодной войны из бункеров и модернизацию их настолько, чтобы они были полезны для Украины.

Об этом со ссылкой на источник пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам источника, в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен холодной войны. Одна из таких программ уже запущена. Планируется, что ракеты для давно снятых с производства систем противовоздушной обороны США HAWK получат необходимые обновления для отправки в бой против российских захватчиков.

Ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания пообещала отправить Украине. Система HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

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США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников России. "Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", – заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.
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Топ комментарии
+24
Даже старое американское оружие в разы лучше аналагавнетовского тем более после модернизации.
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05.01.2023 18:05
+20
Краще, ніж нічого.
А ще краще, якби дали те, що казав Залужний
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
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05.01.2023 18:01
+18
Онися роздавала милостиню старцям щонеділі, але вибирала черствий хліб і такі черстві пироги, що й наймички не їли. Вона, певно, хотіла придбати собі царство небесне дуже економічно.

(І. Нечуй-Левицький, "Старосвітські батюшки та матушки")
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05.01.2023 18:11
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Правила форума Совет форумчан
Краще, ніж нічого.
А ще краще, якби дали те, що казав Залужний
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
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05.01.2023 18:01 Ответить
Ні атакмс 🎎
ні лендлізу🎐
ні літачків польських...🎠

🎃а то фугасна с-300 швидко українська...

👛а абрамс так той зовсім поломаний... а ми на фрау бочку гонимо...

Тільки мені "допомога союзників" скидається на свідчення диспетчера в Твіттері який бачив збиття мн17?

________________
не забуваємо котлів, Азова, Херсона, Кривоноса, вагнергейту...+100
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05.01.2023 18:12 Ответить
чучело, у тебя уже полный распад личности
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05.01.2023 20:14 Ответить
не трынди бот кацапский
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06.01.2023 02:10 Ответить
Непогано... У хазяйстві згодиться!
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05.01.2023 18:02 Ответить
прям ленд-мать его-лиз какой-то!
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05.01.2023 18:03 Ответить
нет это гораздо лучше чем лендлиз - за эту помощь нашим детятм не придется платить и отдавать долги
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06.01.2023 02:11 Ответить
хватит уже врать, что за ленд-лиз надо платить
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06.01.2023 05:17 Ответить
Мы эти снаряды передадим Рашке,но ...))))
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05.01.2023 18:03 Ответить
Передадим один за одним или залпом
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05.01.2023 18:20 Ответить
Ага! "Активно-реактивним шляхом"!!!
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05.01.2023 18:33 Ответить
Даже старое американское оружие в разы лучше аналагавнетовского тем более после модернизации.
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05.01.2023 18:05 Ответить
Онися роздавала милостиню старцям щонеділі, але вибирала черствий хліб і такі черстві пироги, що й наймички не їли. Вона, певно, хотіла придбати собі царство небесне дуже економічно.

(І. Нечуй-Левицький, "Старосвітські батюшки та матушки")
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05.01.2023 18:11 Ответить
безліч чого читав з старого але так і не зрозумів один момент: чом хліб черствів але не цвів...
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05.01.2023 18:15 Ответить
Менше розпушувачів додавали у хліб
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05.01.2023 18:20 Ответить
все одно цвіте швидко... Якщо цікавитесь наукой - знайте - при 3 атм цвіль майже не росте... в кернах з полюсу - тиск навіть 100 років тому був вище...
Але це так, одна з можливих причин.
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05.01.2023 18:23 Ответить
Печіть домашнії, не цвіте не пліснявіє.
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05.01.2023 21:51 Ответить
Бо в целофановому кульку не зберігався.
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05.01.2023 18:43 Ответить
Добре пам'ятаю, коли ще не було отих бісівських холодильників , мати постійно обмазувала хліб олією і намагались тримати хліб у дерев'яних хлібницях. Мається на увазі хліб з магазину, бо домашнього практично не було, бо жили в місті.
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05.01.2023 19:58 Ответить
Забув додати, що хліб не встигав не те що пліснявіти, чорствіти не встигав, хоча і хоштував 14-16 коп.
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05.01.2023 19:59 Ответить
Цвілі сприяють дріжджі.
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05.01.2023 20:13 Ответить
главное что бы побольше ваших кацапов сдохло ..
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06.01.2023 02:13 Ответить
Мдаа, аби не *******
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05.01.2023 18:14 Ответить
твоим кацапм хватит и такого чтобы в пакеты запаковывать
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06.01.2023 02:14 Ответить
а ни смогут стрелять как с300 - по земле?
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05.01.2023 18:15 Ответить
по твоим кацап - смогут 100%
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06.01.2023 02:15 Ответить
ловлю тебя за язык, теперь это твоя миссия соответствовать, будешь ли украинцем или треплом.
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06.01.2023 14:30 Ответить
ты кто такой кацапский тролль - что бы перед тобой кто-то отчитывался? совсем берега попутала вата недобитая
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06.01.2023 16:35 Ответить
Уже румын, ты уж определись какой VPN выбирать. 15 рублёвик.
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06.01.2023 16:39 Ответить
так у тебя урода кацапского такойже vpn - но я то живу в Киеве а ты падло в кацапсии
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06.01.2023 16:58 Ответить
Vai, kāds tu nejauks! Protams, varētu tevi pasūtīt tur, kur parasti sūta visādus ākstus un balamutes, bet es netaisos terēt uz tevi laiku.
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06.01.2023 17:10 Ответить
эстонский кацап? за тобой еще не пришли KaPo Эстонии? ну так жди.. там они быстро вычисляют таких как ты и сроки реальные дают
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06.01.2023 17:22 Ответить
Да вы правы, эстонский , лучше бы ничего не писали. Мени соромно шо е таки украинцi як ты.
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06.01.2023 17:50 Ответить
Все що вбиває кацапів знадобиться в хазяйстві.
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05.01.2023 18:16 Ответить
Чим би янкі не тішились, аби тільки Абрамси і літаки не давати Україні ....
Яку там відмовку Юрій Швець знову придумає

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05.01.2023 18:17 Ответить
Нема в нас,і не буде в перспективі, такої кількості гасу для Абрамсів.
Не треба про них мріяти...
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05.01.2023 18:45 Ответить
Названа вами причина ще більш "витончена" ніж причина що Абрамси багато важать і можуть зруйнувати дороги - ємність паливних баків Абрамса 2000 літрів , тепер уявимо що нам дадуть 1000 Абрамсів ( мріяти не заборониш) якщо вони будуть кожен день спалювати повні баки то виходить 2000 кубів вдень і 732 000 кубів на рік - тобто 732 000 кубів гасу на рік це якась неймовірна кількість що її нігде взяти не можна ?
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06.01.2023 03:31 Ответить
Эх, жаль ,что сейчас не президент США Джон Маккейн , то он бы, с первых дней войны, дал Украине : самолёты, зрк "Пэтриот", танки "Абрамс"самые лучшие боевые дроны, вертолёты....
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05.01.2023 18:17 Ответить
ага дал бы....все оны дают...
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05.01.2023 18:25 Ответить
Я так мыслю что был бы Рейган вообще пуйло в нашу сторону бы не смотрел. Байден совсем из другой категории и к сожалению нам не повезло что именно на его президентство пришла к нам война
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05.01.2023 18:41 Ответить
Трамп чі Обама кращі???
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05.01.2023 18:46 Ответить
Малесеньке уточнення. Обама з бідоном разом заморозили програму допомоги Україні. Трамп якраз і відкрив канали постачання, та на жель не встиг організувати повноцінне постачання. Це "вчорашня" історія, тобто на моїх і ваших очах все це відбувалось.
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05.01.2023 20:04 Ответить
Трамп открыл твое сидение на бутылке! Чтобы пошли поставки в Украину - Конгресс США преодолел вето этого рыжего кремлевского ******! Хорош уже тут *******!
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05.01.2023 20:18 Ответить
Какие поставки?

Обама - вето на поставки оружия в Украину. Отдайте Крым - без сопротивления.

Трамп - постаки оружия с органичениями, включая Javelin. Мало. Тогда эскалация была только на Донбасе. Санкции на Северный Поток

Байден - снятие санкций с СП. Полноценное вторжение, закрытие посольства, спасайтесь.

Позже понемного помощь, в единичных экземплярах.

Отказ исполнят закон о лендлизе - который предложили республиканцы.

Оказывается транши выгоднее, т.к. можно заказать производство нового оружия, дать заработать производителям, получить дивиденды от прибыли.

Чтобы больше заработать, надо больше заказов, т.е. надо продолжать войну.

Может это быть мотивом?

Или все таки риск эскалации - это мотив не использоват лендлиз?

С одной стороны все делается правильно для Украины

Но с другой факты, какието подозрительные...
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05.01.2023 22:33 Ответить
бред кацапский а что северный поток работает? Байден уже дал столько оружие и денег что кацапы воют о пощаде ..
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06.01.2023 02:34 Ответить
Просто факты:

1. администрация Дональда Трампа демонстрировала готовность вводить всё новые и новые санкции - вплоть до мер против европейских покупателей газа.

После смены власти в США ситуация улучшилась. 24 января 2021 года работы по строительству в датских водах были возобновлены.

2. Президент Обама вето на поставки оружия. Вицепрезидент Байден - за поставки оружия, но у меня есть президент, и я не могу действовать иначе.

Президент Байден - спасайтесь, посольство закрываем, президенту Украины предлагаем помощь чтобы "сбежать".

3. Вот отчеты о поставках

https://protectukrainenow.org/ua/report/

Первый транш 350млн на 3 день войны

Часть траншей на несколько лет вперед, и только под производство нового оружия. В условиях войны - неизвестно как эта помощь повлияет через 1-2-3 года, т.к. нужно сейчас.

4. Приняли закон о лендлизе от республиканцев

Но вместо исполнения, через пару дней начали продавливать транш на 40 млрд.

В итоге лендлиза нет, из 40 млрд только 12-13 млрд на оружие, часть выдана на несколько лет, а часть в виде 1.5-3 млрд. которая именно на оружие не успели подписать, подписали уже после 1 октября, т.е. просто вернулась в бюджет, т.к. закончился финансовый год.

Включили уже в следующий транш, который в новом финансовом году.

Поставь подпись 31 сентября, и 1.5 млрд были бы из транша 2022 финансового года, но подписав 1 октября, это уже 2023 финансовый год.

1 октября 2023 года - закончится лендлиз, скорее так и не начавшись.

Спасибо, хоть так помогают

Но другая страна, при такой озабоченности и быстрой помощи наверное бы проиграла "за 3 дня"
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06.01.2023 16:51 Ответить
брехня кацапская - ты и твой обоссцанный трамп на подсосе у кремлядей все эти годы - вся шобла мага республиканцев уже во время войны выступила против военной помощи Украине - так что пошли вы ***** путинские *****
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06.01.2023 16:56 Ответить
Я не за Трампа. Тоже не нравится.

Просто факты:

Демократы Обама, вицепрезидент Байден - отдайте Крым без сопротивления, вето на оружие.

Республиканцы Трамп - малые поставки оружия, конфликт можно сказать заморожен

Демократы Байден - полноценная война, в первые 3 дня - 0 реакции и помощи

Это сейчас можно сказать меняется помощь в лучшую сторону

Человек изменился, или обстоятельства вынуждают помогать?

Например бывшим врагам талибам, единовременно оставили больше и разнообразнее оружие

Не в единичных количествах, а в промышленных, и без оглядки, какое можно, а какое грозит эскалацией
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06.01.2023 17:09 Ответить
Про лендлиз

Вначале - ВАУ

Вначале все медиа и "говорящие головы" ждаем летом,

потом ждем 1 октября 2022,

потом... молчим

А ведь 1 октября 2023 года - закон перестанет действовать

На западе, некоторые "аналитики", пишут, что в какомто интервью президент сказал что закон о лендлизе "фиктивный", нет обязательства его исполнять.

В принципе так и есть, в тексте нет требования, есть "shall" вроде - т.е. можно исполнять, а можно не исполнять.

Теперь вопрос, если это право исполнять или нет, отдано президенту - то почему нет желания его исполнять?

Подписать желание было, а исполнять желание пропало...
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06.01.2023 17:00 Ответить
ботяра ты что совсем тупой? за лендлиз нужно платить и отдавать деньги а Байден поставляет военую помощь БЕСПЛАТНО
**** ты кремлевская
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06.01.2023 17:05 Ответить
Отличные аргументы

Все медиа, и руководство радовалось, и радовалось лендлизу вплоть до 1 октября.

Пока не поняли, что лендлиза скорее не будет - теперь просто молчат.

И да - никто не знал, что за него надо платить.

Что же лучше?

Получить оружие по лендлизу, спасти жизни людей, инфраструктуру, закончить быстро войну, отдать оружие или оплатить пользование, вполне возможно по символической цене.

Или

Получать бесплатные транши пока за них будет голосовать Конгрес США.

Получать не спешно оружие, заказывать производство с поставками в 2024-2025 годах.

Получить больше убитых, и разрушенной инфраструктуры.

И после победы, брать кредиты на восстановление инфраструктуры, и платить проценты за эти кредиты.

И там и там надо платить, но есть различие
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06.01.2023 17:21 Ответить
лендлиз уже есть - просто это запасной вариант - но ты такой тупой кацап что не понимаешь элементарных вещей
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06.01.2023 17:25 Ответить
кончай бредить бот трамповской шлюхи
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06.01.2023 02:27 Ответить
жаль что ты тупой бот..
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06.01.2023 02:26 Ответить
нет. Макейн бы ничего не давал...т.к. при макейне или другом нормальном президенте никакого нападения пуйла бы не было.
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06.01.2023 09:07 Ответить
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05.01.2023 18:23 Ответить
Все это хорошо, но без современных танков и бмп а не советских еще выпусков, авиации желательно F-16 нам если честно не победить. Стоять вечно в обороне тоже ни к чему хорошему не приведёт. Разве этого не понимают наши партнеры? Конечно понимают. Но уперто не дают вышеперечисленного из-за боязни эскалации, перерастания конфликта в 3 мировую ну и как апофеоз ядерный амаргедон. Выбрали как они считают единственно правильную стратегию постепенного удушения россии в надежде что мы и дальше будем мужественно отражать атаки агрессора. По этому и нет настоящего ленд-Лиза. У меня все время складывается впечатление что Запад все ещё пытается умиротворить путина , как-то договорится с ним.
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05.01.2023 18:27 Ответить
Лучше транши

Плюсов множество:

- в транши на поддержку Украины, и на производство оружия - можно добавить денег, для избирателей США.

- производство это доходы для оружейный компаний. Еще не известно, кто дивиденды в виде денег будет получать, за производство оружия в счет поддержки Украины.

- так как цель любой фирмы, получить прибыль.

То выгодно произвести больше оружия.

Чтобы больше произвести надо больше времени.

Значит войну надо затянуть, в том числе и по этой причине.

Еще не известно какая причина главнее, риск эскалации и легально побольше заработать.

А был бы ленд-лиз.

Это передача в основном из запасов.

Где же тут заработать?

И денег для избирателей не добавить в лендлиз.

А условное колесо от HIMARS - избирателям также не нужно.

Им надо настоящие деньги

Осталось помучаться 9 месяцев с законом о ленд-лизе - и он перестанет действовать.

И можно будет с чистой совестью, заказывать производство оружия в счет траншей
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05.01.2023 22:06 Ответить
вас кацапов уже победили просто вы об этом еще не знаете пока вонь от ваших трупов чмобиков не дойдет до больших город московии
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06.01.2023 02:35 Ответить
В нас же були танки Оплот -- завод якось потихенько здувся .
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05.01.2023 18:42 Ответить
толку от этого завода если денег на закупку танков нет
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06.01.2023 02:37 Ответить
Да пусть даже не модернизируют...Пусть просто отдадут что есть и что ни жалко,а мы уж по кацапам там аомодернизируем,что вся параша модернизируется после этого..Давайте старые гаубицы 60-70 годов и миллионы снарядов к ним-без всякой модернизации.Бабуинов-пох...чем крошить на холодец.Нам все станет в пользу...только быстрее-главный критерий.
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05.01.2023 18:43 Ответить
Blin. Daite Ukraine to, shto nado i konets etoi voine budet skoro! A v mesto togo tantsujut strany taknazyvajemogo staroi evropy vokrug kostra shtob sohranit H...o litso. Sravnivaja sdituatsiju so II Mirovoi- to kakto stranno eto vsjo. Vygledit kak biznes na krovi.. I ne hotjat ponimat togo shto Ukraina i jest peredovaja Evropy i "zelezny kupol" zapadnogo mira.
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05.01.2023 18:52 Ответить
90% оружия на планете времен холодной войны или их модернизированные аналоги. Так что это еще ни о чем не говорит. ф16 это тоже оружие времен холодной войны. Могут дать или ненужное барахло или вполне себе крутые ништяки. В данном случае ПВО лишним не будет.
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05.01.2023 19:17 Ответить
Napalm i pobol6she ! ge46 ruzkih kurw !
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05.01.2023 19:52 Ответить
**** яка ***** - ми віддали ракети а ці підари роздумують чи надати нам зброю часів першої світової.
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05.01.2023 20:03 Ответить
Кому ты отдал ракеты? Наверное кацапам? А ****** у тебя почему то США? А сам ты кто после таких заявлений?
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05.01.2023 20:20 Ответить
В то время стратегические ракеты, явно были нацелены не на Москву.

Так что выгоду получили все (кроме Украины) когда одной хоть и маловероятной угрозой стало меньше.

Надо меньше тратить на возможную защиту от удара.

А это явно десятки миллирдов в год.
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05.01.2023 21:59 Ответить
Интересно кошка серит, да неправилЬно кладет...
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05.01.2023 20:52 Ответить
Billy Willy не пести кацапскийвыпляток кому ты отдал ракеты падло?
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06.01.2023 02:38 Ответить
Это какой то позор.
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05.01.2023 20:18 Ответить
у вас кацапов всегда будет позор - потому что вы тупые ЛУЗЕРЫ
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06.01.2023 02:39 Ответить
Годная идея. Ещё пригодилась бы модификация 152мм снарядов на подобие Excalibur.
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05.01.2023 20:25 Ответить
 
 