Российские командиры поощряют сексуальное насилие против мирных украинцев, – The New York Times

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали расследование сексуального насилия против мирных украинских жителей на оккупированных территориях со стороны российских солдат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, есть доказательства того, что российские командиры знали об изнасиловании или поощряли их, пишет NYT со ссылкой на Ирину Диденко, представительницу прокуратуры по ведению дел сексуального насилия. В некоторых случаях они отдавали, как утверждает Диденко, приказы насиловать или давали указания "пойти расслабиться".

Диденко говорит, что существует четкая модель поведения, когда российские войска оккупируют территорию: "Прибывают наземные войска и на второй-третий день начинаются изнасилования".

В одном из случаев, который описывается в расследование, командир разрешил солдатам войти в жилой дом, сам оставаясь снаружи. При этом было слышно, как солдат говорил: "Эту мы просто побьем, а эту мы изнасилуем". В другом случае восемь российских солдат изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.

По словам Диденко, в общей сложности официально установлено 154 факта изнасилований. Однако прокурор считает, что на самом деле таких случаев гораздо больше. К примеру, в одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина подвергалась сексуальному насилию.

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По словам прокуроров и городских властей, жертвы изнасилований неохотно говорят о случившемся, а на фоне войны ситуация ухудшается, поскольку их могут обвинить в сотрудничестве с российской армией.

Специальная мобильная группа зафиксировала 64 факта сексуального насилия со стороны российских оккупантов на деоккупированной части Херсонской области. Это больше, чем в других освобожденных областях Украины.

Известны случаи, когда в Херсонской области военнослужащие РФ в течение четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки – ее обливали кипятком.