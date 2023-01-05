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Российские командиры поощряют сексуальное насилие против мирных украинцев, – The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

насильство,згвалтування

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали расследование сексуального насилия против мирных украинских жителей на оккупированных территориях со стороны российских солдат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, есть доказательства того, что российские командиры знали об изнасиловании или поощряли их, пишет NYT со ссылкой на Ирину Диденко, представительницу прокуратуры по ведению дел сексуального насилия. В некоторых случаях они отдавали, как утверждает Диденко, приказы насиловать или давали указания "пойти расслабиться".

Диденко говорит, что существует четкая модель поведения, когда российские войска оккупируют территорию: "Прибывают наземные войска и на второй-третий день начинаются изнасилования".

В одном из случаев, который описывается в расследование, командир разрешил солдатам войти в жилой дом, сам оставаясь снаружи. При этом было слышно, как солдат говорил: "Эту мы просто побьем, а эту мы изнасилуем". В другом случае восемь российских солдат изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.

По словам Диденко, в общей сложности официально установлено 154 факта изнасилований. Однако прокурор считает, что на самом деле таких случаев гораздо больше. К примеру, в одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина подвергалась сексуальному насилию.

Смотрите также: Еще одна пыточная российских оккупантов обнаружена на деоккупированной территории Николаевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

По словам прокуроров и городских властей, жертвы изнасилований неохотно говорят о случившемся, а на фоне войны ситуация ухудшается, поскольку их могут обвинить в сотрудничестве с российской армией.

Специальная мобильная группа зафиксировала 64 факта сексуального насилия со стороны российских оккупантов на деоккупированной части Херсонской области. Это больше, чем в других освобожденных областях Украины.

Известны случаи, когда в Херсонской области военнослужащие РФ в течение четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки – ее обливали кипятком.
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Топ комментарии
+36
Кацапські військові це тварини з якими сюсюкаються різні Золкіни.
росія не підписала і не визнає Женевські конвенції, іх солдати не є військовими, т б то прав у них
в Україні немає від слова зовсім, тому нашим воякам коли немає західних журналістів і командирів можна робити з ними що завгодно, хоч мінні поля розміновувати, хоч замість мішеней випробовувати для гранатометів ....
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05.01.2023 18:10
+26
Уроды . О перемирии мечтают ?
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05.01.2023 18:08
+21
прошу Господа об одном - смерти все - ВСЕМ И КАЖДОМУ - рускаму... руский - это раб... руский - это вонючий немытый бурят, якут, удмурт, мордвин, мокша, вепс.... поэтому прошу - ГОСПОДИ, УНИЧТОЖЬ ВРАГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАСИЮ!
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05.01.2023 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Уроды . О перемирии мечтают ?
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05.01.2023 18:08 Ответить
Кацапські військові це тварини з якими сюсюкаються різні Золкіни.
росія не підписала і не визнає Женевські конвенції, іх солдати не є військовими, т б то прав у них
в Україні немає від слова зовсім, тому нашим воякам коли немає західних журналістів і командирів можна робити з ними що завгодно, хоч мінні поля розміновувати, хоч замість мішеней випробовувати для гранатометів ....
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05.01.2023 18:10 Ответить
Можна було б якщо б нам не потрібно було б вимінювати своїх з кацапського полону.
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05.01.2023 18:25 Ответить
Вбивати не обовязково, сюсюкатись не треба
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05.01.2023 18:35 Ответить
Є куди розумніші методи чим просто тішити его. Нам треба гроші. Є чорний ринок. Можна забивати та різати на м'ясо і цими життями людиноподібної худоби спасати життя людей.

Можна брати в рабство і пускати на експерименти сунучи вперед науку та знову спасаючи в такий спосіб людство. І ось якісь китайці це точно будуть робити... Але звичайно наше християнське суспільство на таке не піде.
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05.01.2023 23:00 Ответить
Давно у тебя кукуха слетела?
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05.01.2023 23:09 Ответить
Жалієш противника? Чи ти рашист і тобі стало страшно?) Ну так капітулюй це єдиний шанс для тебе вижити і щоб ми поводились з тобою у відповідності до женевської конвенції.

Чи може ти за те щоб просто тішити его безглуздо їх вбиваючи? Як на мене дах від ПТСР поїхав в тих хто заради его хоче просто вбивати та розміновувати полоненими поля що рівносильно безглуздому вбивству. Навіщо це робити? Щоб що? Правильно, логічно, морально перероблювати агресора в донора і спасати в такий шлях людей, а хто це заперечує на жаль хворий.

P.S. А суспільна мораль інколи теж буває безглуздою хворою наприклад в деяких країнах те що ми звемо педофілією соціальна норма та заохочується (мова так про відсотків 15 населення планети), чи наприклад в такій країні як ІДІЛ є морально щоб діти різали голови тим хто не дотримуються їх моралі та соціальних традицій.
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05.01.2023 23:21 Ответить
)
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06.01.2023 00:17 Ответить
Яке з кацапа мясо, лайно, навіть канібалам не зайде. Як таким можно спасати людей загадка велика, окрім як на перегній труп кацапа нікуди більше не годиться, тим паче на експерименти.
Хай краще поля мінні розміновують, це їх найкраще використання
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06.01.2023 00:16 Ответить
Загадка? Хоча можливо не всім ж дано.

Тоді я привідкрию трохи для вас її - людей вмудряються спасати навіть м'ясом із свині та інших тварин. А вони генетично куди більше відрізняються від людиноподібної худоби типу кацапів... Навіть банально на той же позаклітинний матрикс що при даному примітивному рівні технологій потрібен для швидкого вирощування повністю сумісних донорських органів. А це тисячі навіть сотні тисяч врятованих життів. Вже не кажучи за решту інших можливостей...

Тому замисліться над тим які ви божевільні раз хочете безглуздо вбивати лиш щоб тішити цими вбивствами своє его витрачаючи такий цінний ресурс на гній.

Ви прям як ті кацапи з Кремля які заради тішення свого его розв'язали цю війну, чи ті кацапи які заради его гвалтують, каструють та роблять інші речі що диктує їм їх близька до звірячої природа.
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06.01.2023 05:02 Ответить
Ще один Йозеф Менгеле відшукався 😆
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06.01.2023 13:52 Ответить
Одна думка щось мати від кацапа це вже стрес для любого Українця,
тим паче від військового москаля
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06.01.2023 13:56 Ответить
В другій армії і своїх трахають аж гай гуде.
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05.01.2023 18:11 Ответить
Сарказм.
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05.01.2023 18:17 Ответить
прошу Господа об одном - смерти все - ВСЕМ И КАЖДОМУ - рускаму... руский - это раб... руский - это вонючий немытый бурят, якут, удмурт, мордвин, мокша, вепс.... поэтому прошу - ГОСПОДИ, УНИЧТОЖЬ ВРАГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАСИЮ!
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05.01.2023 18:12 Ответить
Міньєти нехай товаріщь товаріщу роблять.
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05.01.2023 18:15 Ответить
Щоб у всіх кацапів їхні "інструменти" повсихали! Може виздихають швидше!!!
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05.01.2023 18:18 Ответить
Це рашисти і від них можна очікувати будь-що
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05.01.2023 18:21 Ответить
Іпать касапа?? І за гроші не буду..
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05.01.2023 18:24 Ответить
Тебе не допустять,бо чергу потрібно було раніше займати:

На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

5 дек. 2020 г., 09:42

Шарль Латэн

Общество

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».

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05.01.2023 18:59 Ответить
підозрюю, що і на кацапок черг не буде, а ти про черги на немиті волохаті дупи фантазуєш
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05.01.2023 19:49 Ответить
То не мої фантазії, а скріни із ЗМІ. Ятільки зловтішаюся, як вони один одного кошмарять
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05.01.2023 20:07 Ответить
то відміть, шо скрін, а то вже дивляться, як на збоченця
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05.01.2023 21:11 Ответить
Ось! А кадирівці роблять це абсолютно безкоштовно, лише від любові к ізхуZZству
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05.01.2023 19:15 Ответить
Найбільше щасливі мають бути люди, що вибрали таку владу. Вона залишила їх на грабіж на згвалтування.
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05.01.2023 18:29 Ответить
московіти не підписували і не визнають ніяких угод про ведення війни.Так що ми маемо право вбивати їхніх солдатів жінок і вообще любого москаля без оглядки на жалість і співчуття.
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05.01.2023 18:48 Ответить
Ну по закону десь так
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06.01.2023 00:20 Ответить
Може їм сексологіню в штат треба? У нас, є...
з досвідом роботи дипломата.,
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05.01.2023 18:50 Ответить
Так це ж па-скрєпному:

На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

5 дек. 2020 г., 09:42

Шарль Латэн

Общество

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».

2.6kПерепосты






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05.01.2023 18:56 Ответить
Ага! Але це не тому що поліція краще працювать стала чи дагестанці стали культурнішими Просто багато цих дагестанців стали добривом в українській землі
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05.01.2023 19:17 Ответить
Так естафету в дагестанців перехватили кадирівці та продовжують "любити" кацапів вже на окупованих землях:

На Луганщині повісився російський «мобік», якого зґвалтували «кадирівці» (фото)

PUBLISHED 4 СІЧНЯ 2023

Чоловік залишив передсмертну записку, у якій назвав причини самогубства.

У так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.



Передсмертна записка "мобіка" / соцмережі

Як повідомляє низка Telegram-каналів, тіло повішеного "мобіка" знайшли в під'їзді житлового будинку неподалік від бази мобілізованих окупантів. Поруч лежала передсмертна записка.

"Мобік" перед самогубство звернувся до своєї дружини. Він заявив, що бачив "пекло". Такого не було ні в Чечні, ні в Афганістані. Втім, причина самогубства полягає в іншому.

"Ми, російські люди, тут - ніхто, а правлять чеченці. Вони пиячать, займаються свавіллям, ґвалтують та п*здять всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюхо, вони віджали усі бабки, які ти надіслала і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я опирався", - написав "мобік" у записці. // УНІАН



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05.01.2023 19:37 Ответить
Але дагестанці не відстають від кадирівців

12:00, Сьогодні

На Запоріжжі окупант підірвав себе гранатою, після принижувань та вимагань з боку своїх товаришів по службі

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Ще один російський солдат наклав на себе руки, не витримавши знущань з боку кавказців. Інцидент стався у тимчасово підконтрольному РФ Василівському районі Запорізької області.

Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши рапорт окупантів щодо події, передає 061

Згідно з документом, двоє військовослужбовців рф вимагали у сослуживця неіснуючий «борг». Коли той заявив, що нічого у них не позичав, здирники пригрозили, що до його матері та дружини у Ростові прийдуть їхні товариші з дагестанського земляцтва і зґвалтують їх.

Після цього постраждалий дістав гранату і привів її у дію, внаслідок чого загинув, а його вимагателі відбулися пораненнями.

При цьому командування вирішило цю справу зам'яти, і написали на рапорті, що обставини справи «нікому не цікаві», вимагаючи його переробити.

«Написати, що підірвався через недбальство. Урашова та Мирзоєва (травмованих)- на передову!» - розпорядилося вище керівництво.
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05.01.2023 19:41 Ответить
Тобі когось з них жаль? У мене внуку 14 Він кацапів за людей не визнає!
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05.01.2023 19:45 Ответить
Аж ніяк мені не жалко цих тварюк! Це я так зловтішаюся. Вони ж "вялікіє", а їх опускають даже представники окупованих рашкою народів.Ось це мене і радує, що орки один одного заганяють в сиру землю.
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05.01.2023 20:02 Ответить
**
Подивися, Світе,
Доки світить сонце:
Вчора - наші діти.
Нині - чорні кості.
На зап'ястях - стрічки
Жовті із блакиттю…
Мов згорілі свічки
Москалями вбиті!

Подивися, Світе,
Подивись уважно:
Нині наші діти.
Завтра твої ляжуть
У сиру землицю
Із хрестом без ймення.
Ти не знаєш вбивцю?
Запитай у мене

У руки в могилі
Що до Неба пнеться…
Ми не всі загинем!
Маєм слово Честі!
Небо посивіле
Кров'ю нині плаче.
Діточок в могилах
Хто їм це пробачить?

Вбите немовлято
І стара на ганку
Сестра, мама й тато
Ще жили із ранку...
Вбивцю-московита
Земелька поглине!
Доки сонце світить -
Житиме Вкраїна!!!

(А.Тереверко)
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05.01.2023 18:58 Ответить
А де там той зелений довпойоп, який казав 23.02 казав по тєліку, що готуватися до шашликів, а не тікати жінкам з дітьми із районів, майбутніх бойових дій?
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05.01.2023 19:08 Ответить
щоки надуває перед записом чергового роліка
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05.01.2023 19:17 Ответить
Весь цинизм , что он и вся эта шобла свой выводок и родителей заблаговременно вывезли за кордон. А народу ссыт в уши , что не сообщали для предотвращения паники, Просто моральные уроды
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05.01.2023 20:01 Ответить
Наркоманам завжди плювати на інших... аби доза була і гарантія що доза буде і через рік
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06.01.2023 00:23 Ответить
Тварі мерзенні. Це ж як треба низько впасти, щоб таке творити. Це хіба армія, це хіба воіни? вони навіть не мужчини, огидне стадо
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05.01.2023 19:34 Ответить
Кацапо солдатен енд унтер офіцірєн йух отсосайтен приходьтє. Кожному якорь в жопу найдеться.
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05.01.2023 19:38 Ответить
А ми заохочуємо масову утилізацію командирів.
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05.01.2023 19:40 Ответить
Добре що питання піднімається, бо попереднього омбудсмена зелені звільнили за це. Ну а Лубінець взагалі не зрозуміло чим займається. Штани протирає, як звичайний зелений висуванець - пусте місце!
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05.01.2023 20:13 Ответить
Кто то еще будет рассказывать о братском народе? Эти твари нам не братья а сосед уголовник
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05.01.2023 20:16 Ответить
Зеленский любил говорить,что творчество вне политики и Филя это творческая личность которой нельзя запретить вьезд в Украину, свою семью вывез в безопасную Италию а другим украинцам о шашлыках вещал,что бы без паники, а теперь страшно представить сколько людей в окупированых городах и селах прошли ад а президент делает бровки домиком, буд то нивчем не виноват
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05.01.2023 20:22 Ответить
лучше нет влагалища чем очко товариша армейский прапорский прикол при ZZоветской армии
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05.01.2023 22:09 Ответить
пусть горят в аду.
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05.01.2023 22:24 Ответить
Жертви неохоче розповідають про це, бо в нас досі совкова система з мєнтами які тиснуть на жертву і намагаються їй нав'язати думку що вона сама винувата і щоб не писала заяву
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05.01.2023 22:25 Ответить
ну не просто ж так цивілізація загнала мос-КАЛЛ-ів на "аКраІнУ" аж цілого материка, де переважна більшість території зовсім непридатна до життя!....
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05.01.2023 22:43 Ответить
Навіть сумнівів не було.
Це повністю відповідає архетипу гоблінів.
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05.01.2023 23:01 Ответить
***** нравица что его собаки делают в Украине...поэтому пидаров #башить беспощадно...
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06.01.2023 09:43 Ответить
 
 