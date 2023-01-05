США рассматривают введение дополнительных эспортных ограничений из-за американских деталей в иранских дронах, - Госдепартамент

Государственный департамент США знает, что при изготовлении иранских дронов-камикадзе используются компоненты американского производства, и рассматривает вариант введения дополнительных экспортных ограничений.

Об этом сказал на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Прайс заявил, что внимание Госдепа "сосредоточено" на том, чтобы "систематически лишать Россию ресурсов, необходимых ей для ведения жестокой агрессивной войны против народа Украины". Поэтому сообщения о том, что Иран смог получить необходимые компоненты из западных стран, даже включая Соединенные Штаты, "внимательно изучаются".

Он подчеркнул, что особенно важно гарантировать, чтобы частные компании могли отслеживать цепочки поставок их продукции. "Если мы можем предпринять дополнительные шаги, в частности дополнительные экспортные ограничения, мы их внимательно рассмотрим", - заверил Прайс.

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Напомним, 4 января сообщалось, что при изготовлении иранского дрона Shahed-136, который был сбит ПВО Украины осенью 2022 года, использовались десятки компонентов американского производства. Из 52 компонентов 40 были произведены 13 компаниями из США, остальные 12 компонентов были изготовлены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.