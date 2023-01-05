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Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Санчесом - говорили об оборонных нуждах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вечером 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.
"Также провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные нужды Украины. Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайна", - отмечается в сообщении.
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Андрей Лавриненко e607e4e3
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Makar Baboker
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