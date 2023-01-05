РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18338 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 218 7
Зеленский (16493) Испания (782) Санчес (27)

Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Санчесом - говорили об оборонных нуждах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

санчес

Вечером 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Также провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные нужды Украины. Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайна", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Делегация Вооруженных сил Испании встретилась с Залужным и посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, – Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та Іспанія акуєть. Але дон кіхот не доїде до України. Бери трохи ближче.
показать весь комментарий
05.01.2023 19:53 Ответить
Главное что бы зеленый лидер чего-то не состряпал с ближайшим перемирием.
показать весь комментарий
05.01.2023 19:55 Ответить
говорили об оборонных нуждах..... обсуждали фирмы -прокладки для закупок по двойной цене с откатом...
показать весь комментарий
05.01.2023 20:00 Ответить
І хто тебе такому навчив???!
показать весь комментарий
05.01.2023 21:28 Ответить
А де заасфальтований шашлик...??
показать весь комментарий
05.01.2023 20:09 Ответить
може ввечері 5 січня ?
показать весь комментарий
05.01.2023 20:15 Ответить
 
 