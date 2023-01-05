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Новости За рубежом Агрессия России против Украины Война
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Путин (29846) перемирие (1476) Анналена Бербок (227)

Если бы Путин действительно хотел мира, то вернул бы солдат домой, - Бербок о "рождественском перемирии"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бербок,анналена

Если бы российский диктатор Владимир Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война в Украине закончилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Twitter.

"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.

Бербок подчеркнула, что так называемое "прекращение огня" не приносит ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.

"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", – добавила она.

Также читайте: Путин отвечает на дипломатию усилением жестокости, - Бербок
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Топ комментарии
+21
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05.01.2023 20:17
+18
Розумничка.
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05.01.2023 20:06
+14
Це чергова ,, многоходовочка " ху - ла , показати всьому світу ,
що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
а укропи не бажають перемир'я !!

В черговий раз , посилаю московітів на .....
ну ви знаєте куди
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05.01.2023 20:09
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05.01.2023 20:06 Ответить
Розумничка.
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05.01.2023 20:06 Ответить
Застрелився б, це було б краще вирішення усіх проблем..
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05.01.2023 20:07 Ответить
Путіну вже ніхто не вірить. **** їх Вова.
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05.01.2023 20:08 Ответить
Це чергова ,, многоходовочка " ху - ла , показати всьому світу ,
що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
а укропи не бажають перемир'я !!

В черговий раз , посилаю московітів на .....
ну ви знаєте куди
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05.01.2023 20:09 Ответить
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05.01.2023 20:10 Ответить
буде так продовжувати,буде 200
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05.01.2023 20:22 Ответить
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05.01.2023 20:27 Ответить
Да ладно, расслабьтесь, никакого прикращения огня не будит. Путин врет чаще чем кашляет. Помним, как он давал приказ шойгу прикратить штурмовать и обстреливать Азовсталь.
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05.01.2023 20:14 Ответить
Именно - на своей территории пусть перемирие объявляет. Украине его указы не касаются. И чтобы соблюсти его указ оккупанты должны покинуть украинскую территорию и уже на роззсии праздновать.
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05.01.2023 20:16 Ответить
Якби то чмо повернуло тих чморділів собі в зад ... то ми б посміялися. А так .. гарна ти тьотка, анна лена.
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05.01.2023 20:16 Ответить
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05.01.2023 20:17 Ответить
Хмырю мавзолейному нужна пауза, любой ценой...,ЧМОбиков собрать обучить, минимум полгода..рукожопые по факту потеряли кадровую армию образца 23 февраля 2022 года ...
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05.01.2023 20:18 Ответить
так чмобіків і навчають, одну партію кинули як мясо , а інша партія навчається... з тих набраних 300 тис. все одно 100тис. навчать...плюс хочуть зібрати 1 мілн. яке теж кинуть ,як мясо для виснаження ЗСУ а потім кинуть тих навчених..цілком всім зрозуміло ,що мяса на рашці купа і виступати проти кремля і )(уйла ніхто не буде,ніякі "рускіє бунти бєспощадниє " не слід очікувати.як в рашці повелось-тільки дворцовий переворот, по історії царів або вбивали або труїли.
Парфенов: когда эта война закончится, то для украинцев все самое страшное будет позади. А вот для русских - все самое страшное только тогда и начнется. Им предстоит пройти все круги ада.
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05.01.2023 20:30 Ответить
Пуцина не хоче миру
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05.01.2023 20:18 Ответить
Танки уже давайте про моль мы и так всё знаем.
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05.01.2023 20:22 Ответить
В Токмаке слышны взрывы

ЗСУ передает оккупантам пламенный привет 20:20
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05.01.2023 20:23 Ответить
На кінець-то вже стали розуміти.
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05.01.2023 20:26 Ответить
Підарас здох:
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05.01.2023 20:29 Ответить
Ця новина є на УП і українською мовою. Не потрібно скрізь тягнути російське, якщо є українська альтернатива.
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05.01.2023 20:37 Ответить
Пора Німеччині підняти очі і не нести тягар відповідальності за дії 3 Рейху ...Тепер є новий гітлер і новий рейх ...
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05.01.2023 20:39 Ответить
Пусть побольше упырей типа всяких чмобиков, вагнеров, грушников, кадыровцев, бурятов и всякой другой сволоты опять соберётся на шабашсвяткування и на колядування в каком нибудь пту или очаге культуры а подарки от Украины мы им пришлём, козырные, импортные, американские!!!
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05.01.2023 21:36 Ответить
 
 