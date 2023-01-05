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Минобороны Германии обсуждает предоставление Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

marder

По данным Spiegel, в Министерстве обороны Германии обсуждают количество БМП Marder, которые могут предоставить Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, Минобороны Германии обсуждает передачу Украине от 20 до 40 БМП Marder.

Отмечено, что поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и уже отремонтированы.

Также это могут быть модели из складов Бундесвера, которые могут быть заменены в ближайшие месяцы новыми или отремонтированными БМП от промышленности.

Подчеркнуто также, что Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения. В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент.

Читайте также: Германия может начать поставку Украине БМП Marder, - СМИ
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Топ комментарии
+24
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05.01.2023 20:47
+5
*** тут только ты). Тебе уже танки и самолёты дали?
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05.01.2023 21:06
+5
Вуйку, пояснюю для загальмованих: путлєр то Вовк.
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05.01.2023 21:31
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Вони так само могли б обговорювати і 200 і 2000
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05.01.2023 20:46 Ответить
не переживай там Бредли докинут, они не хуже а то и лучше
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05.01.2023 21:08 Ответить
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05.01.2023 20:47 Ответить
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05.01.2023 20:50 Ответить
путина вы по определению исключаете из списка виновных. Очень характерно для кремлевских и порошенковских ботов.
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05.01.2023 21:28 Ответить
Вуйку, пояснюю для загальмованих: путлєр то Вовк.
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05.01.2023 21:31 Ответить
Извини, не доглядел со злости. Стало быть вы считаете что в войне виноват Порошенко? Или это сарказм и в войне виноваты 73%?
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05.01.2023 21:36 Ответить
Саме так, 73% увідєлі в очах вовка мір і прогнали пса - Порошенка. Якби Пес залишався при отарі пиня не посмів би, а клоуна він не боявся.
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05.01.2023 21:48 Ответить
Несколко вопросов.
1. Т.е путин в войне не виноват, его сповоцировали 73%, я вас правильно понял?
2. клоунв путин не боялся, а сейчас как, боится?
3. Якби Пес залишався при отарі .. С отарой вы себя отождествяете?
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05.01.2023 21:58 Ответить
1.Ну як не віноват. Віноват - на то він і агресивний вовк.
2.Так тепер боїться - клоун показав сталеві зуби. Це велика ганьба для путлєра, що найбільший стратег галактики програє смішному клоуну.
3.Ясна справа - я рядовий виборець, який голосував за Пороха і не спав кілька ночей після виборів - так ніби хтось з рідних помер. А це було передчуття війни.
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05.01.2023 22:11 Ответить
1. какое-то у вас противоречие, то вы говорите что 73% виновато, то путин.
2. клоун показав сталеві зуби. Т.е. 73% не так уж и ошиблись в выборе?
3. при любом президенте я бы не стал отождествять себя с отарой овец.
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05.01.2023 22:23 Ответить
1.Вовк віноват що він вовк??? Від нього треба берегтися. 73% побачило мір в глазах того вовка.
2.73% хотіли шашликів, а не сталевих зубів.
3.Якщо ми прості виборці то аналогія з отарою овець нормальна.
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05.01.2023 22:29 Ответить
Перейдем сразу к 3 пункту, потому что если вы готовы идти туда, куда президент погонит палкой, то обсуждать как бы нечего.
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05.01.2023 22:37 Ответить
Пес при отарі це ж форма висловлювання. А суть зрозуміла. Не така натуральна.
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05.01.2023 22:50 Ответить
Зрадойобы, успокойтесь. Как говаривал наш одесско-турецкий соотечественник Остап Сулейман Мария Бендер: выдадут всё, но частями. Лёд тронулся.
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05.01.2023 21:01 Ответить
*** тут только ты). Тебе уже танки и самолёты дали?
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05.01.2023 21:06 Ответить
Остап Сулейман Бертамарія Бандер Бей Задунайській !
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05.01.2023 22:04 Ответить
та шо тут так долго обговаривать...начните с 20 ...а там как понравится !!!
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05.01.2023 21:02 Ответить
Зрозуміло, головне групами більше 40 не показувати.
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05.01.2023 21:03 Ответить
Ага). Слышали. Опять шольца валяют.
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05.01.2023 21:03 Ответить
20-40??? Вони *******??? Думають що МИ з Гібралтаром воюємо??
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05.01.2023 21:10 Ответить
Мало, но лучше чем ничего. Надеюсь это станет началом поставок и тяжёлых танков.
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05.01.2023 21:16 Ответить
Для початку, США також найближчим часом дасть 50 bradley m2, наступний крок тільки абрамси з леопардами і вже доволі скоро.
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05.01.2023 21:29 Ответить
Лучше в разы больше БМП, БТР и MRAPов получить - они нужнее, чем танки, и проблем с ними меньше в освоении (БК уже поставляется, движки обычные дизельные, сравнительно низкая сложность). Я так понимаю советских танков еще хватает и БК 125 мм к ним еще есть.
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06.01.2023 01:26 Ответить
Это БМП, а не БТР, они дороже и их меньше в войсках. Это боевая машина, а не только транспорт. Так что норм. Нормальная БМП не на много дешевле танка.
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06.01.2023 01:21 Ответить
Bundesregierung liefert Ukraine "Marder"-Panzer und Patriot-System https://www.welt.de/politik/deutschland/article243053629/Schwere-Waffen-fuer-Kiew-Bundesregierung-liefert-Ukraine-Marder-Panzer-und-Patriot-System.html#Comments

Німеччіна поставить в Україну Marder та одну систему Patriot. Американці поставлять Bradley.
Це було домовлено між Шольцем та Байденом по телефону.
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05.01.2023 21:44 Ответить
 
 