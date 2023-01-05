Минобороны Германии обсуждает предоставление Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel
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По данным Spiegel, в Министерстве обороны Германии обсуждают количество БМП Marder, которые могут предоставить Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, Минобороны Германии обсуждает передачу Украине от 20 до 40 БМП Marder.
Отмечено, что поставки бронетехники могут произойти быстро, поскольку производитель имеет эти старые модели на складах и уже отремонтированы.
Также это могут быть модели из складов Бундесвера, которые могут быть заменены в ближайшие месяцы новыми или отремонтированными БМП от промышленности.
Подчеркнуто также, что Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или уже поставленными системами ПВО. Соответствующие планы у армии уже есть, но не хватает политического решения. В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент.
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1. Т.е путин в войне не виноват, его сповоцировали 73%, я вас правильно понял?
2. клоунв путин не боялся, а сейчас как, боится?
3. Якби Пес залишався при отарі .. С отарой вы себя отождествяете?
2.Так тепер боїться - клоун показав сталеві зуби. Це велика ганьба для путлєра, що найбільший стратег галактики програє смішному клоуну.
3.Ясна справа - я рядовий виборець, який голосував за Пороха і не спав кілька ночей після виборів - так ніби хтось з рідних помер. А це було передчуття війни.
2. клоун показав сталеві зуби. Т.е. 73% не так уж и ошиблись в выборе?
3. при любом президенте я бы не стал отождествять себя с отарой овец.
2.73% хотіли шашликів, а не сталевих зубів.
3.Якщо ми прості виборці то аналогія з отарою овець нормальна.
Німеччіна поставить в Україну Marder та одну систему Patriot. Американці поставлять Bradley.
Це було домовлено між Шольцем та Байденом по телефону.