Ни о каком перемирии не может быть и речи, - главарь донецких террористов Пушилин не подчинился распоряжению Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главарь донецких террористов Денис Пушилин прямо заявил, что не будет выполнять распоряжение Путина о "рождественском перемирии".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.
Пушилин отметил: "Ни о каком перемирии не может быть и речи".
По его словам, "решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий" со стороны российских войск.
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+38 Саша Пончик
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Пожалуйста, подождите...
тупая бьчара пєніс душьілін будєт пєрвьім космонавтом маладой рісбублікі.
вони букви 😁😁😁
Значь скоро буде біля гіві з моторилою.
Краще вибити зуби, відірвати яйця - і відправити на посаду "пережовуватєля піщі" в дом тих, які сидять пожиттєво...
ДБЛ (с)
Спалив контору!
Чипушило, ніхто з притомних та розумних людей не повівся на чергову брехню кремлядів. А ти ось так взяв і прямо сказав, що ботоксний бреше. Дивись, кафе "Вєтєрок", ліфт чи чай вже готуються!
По данным источников, приближенных к боевикам «ДНР», высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней русской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.
Эту информацию мы публикуем в надежде, что замысел рашистов будет сорван вследствие огласки. (c)
Не можна вірити жодній заяві цих тварюк!
На левом берегу Днепра, наверняка найдется пара-тройка попов, которые либо настроены как-то подозрительно не особо патриотично к новой родине, либо хоть и патриоты, но денег не доносят столько сколько должны бы были. Жахнут по церквам, через пару минут, пока еще пыль не уселась и дым не развеялся, примчатся "эмчеэсники" и, во время какбы поиска выживших, накидают обломков от Хаймерсов, ранее старательно собранных в разных "19 училищах" - лучшей картинки для скабеевых, даже трудно придумать ...
На підході, далі тільки Абрамси
Перемир'я ще не наступило, а ***** вже шукає лазівки, щоб його порушити!
Шоб чеПушилін спробував зробити це самостійно, то з нього вже б на Лубянці лайно би виколачували. А так - комедія для лохів.
Сльозно жалівся - колись французам руки тиснув, а його колективний Захід - у цілу срачинду вцілив.
Хоча вони , як самі вважають , вже - палнаценниє расіянє -сагласна канстітуціі ереф 🤣. ! Погрожують - пажаловацца царю 🤣. !!
Пряма публічна відмова виконувати наказ сЦаря це:
Знищувати його авторитет та владу.
Перші "дзвіночки" дворового перевороту і, можливо, початку відкритого внутрішнього розколу і початку боротьби за трон з можливим результатом у смуті.