Ни о каком перемирии не может быть и речи, - главарь донецких террористов Пушилин не подчинился распоряжению Путина

Главарь донецких террористов Денис Пушилин прямо заявил, что не будет выполнять распоряжение Путина о "рождественском перемирии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Пушилин отметил: "Ни о каком перемирии не может быть и речи".

По его словам, "решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий" со стороны российских войск.

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