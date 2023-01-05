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Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрк,patriot

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе переговоров Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине БМП Marder и батарею ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – боевые машины пехоты Marder", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

При этом отмечается, что страны планируют научить украинские войска управлять этими системами.

Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минобороны Германии обсуждает предоставление Украине от 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Также лидеры двух стран одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.
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Топ комментарии
+41
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05.01.2023 21:41
+41
За мардерами підуть леопарди. Кацапам піzдець...
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05.01.2023 21:43
+39
І для Вас пане повторюсь - візьміть свої, які виготовляли три роки з 2019 і по 2022 рік. Немає? То повміть і дякуйте за цю неоціненну допомогу! А всі претензії - Верховному, то його проколи!
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05.01.2023 21:42
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Вау!
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05.01.2023 22:01 Ответить
я сразу говорил, что нам надо минимум 5 патриотов. Ну теперь хоть 2...
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05.01.2023 22:01 Ответить
Женя, поясни будь-ласка чому 5? Спеців багато в ютубах, Світан той взагалі говорить, що іріс, насамс та петріот(штатівський) в сукупності з Буками (нашими) та іншими цяцьками можуть вже виконувати задачі по крилптим та балістичним, але не стовідсотково. І той же Світан далі заявив, що навіть якщо все це помножити на 10, то все-рівно досягти повної блокадт неможливо в принципі
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05.01.2023 23:13 Ответить
это мой самый пессимистичный прогноз был по бедности. Когда нам 1 дали со скрипом, я говорил, что нам один? когда надо закрыть Киев, север, юг, восток и Днепр...ясно что сколько не дай - все будет мало...
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05.01.2023 23:33 Ответить
зачем писать всякий бред диванный онолитег..
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06.01.2023 03:05 Ответить
ніх;;я собі
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05.01.2023 22:04 Ответить
не прошло и года. Но, могу сказать, что Marder очень хорошие.
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05.01.2023 22:05 Ответить
не прошло и года как ЗСУ разбили всю вашу кацапскую группировку вторжения - так что путлер три волны могилизации запустил
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06.01.2023 03:07 Ответить
Как же так? Еще месяц назад Patriot были интегрированы в систему НАТО и передать их никак небыло возможности. Системи ППО Patriot, де б вони не були розташовані, мають залишатися в інтегрованій системі НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3383520
Все сотни причин, по котрым 10 месяцев было нельзя вдруг куда-то пропали.
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05.01.2023 22:09 Ответить
Пропатчили пʼяток комплексів, шоб відпочкувати.
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05.01.2023 22:10 Ответить
И Брэдли протатчили, и Мардеры, и французы свое пропатчили?
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05.01.2023 22:31 Ответить
Зараз в кжному тарантасі чіп є. Шоб не доже розганялися.
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06.01.2023 01:09 Ответить
расхерачили твоих кацапских трампистов - вот и пошли поставки
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06.01.2023 03:09 Ответить
Наверное удостоверились что ЯО в России для употребления в реальной жизни не пригодно.
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05.01.2023 22:13 Ответить
Там всё идёт согласованно с возможностью ремонтировать эти няшки. Которые без этого под нагрузкой на технику в войне с русней скоро бы пришли в негодность. Я уверен что танки тоже скоро последует.
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05.01.2023 22:12 Ответить
Для дедушки Байдена это просто неслыханный прогресс.
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05.01.2023 22:13 Ответить
да твой трамп мочегонный пошел вешаться ему скоро в тюрьму
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06.01.2023 03:10 Ответить
На Мелитополь!
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05.01.2023 22:16 Ответить
Прекрасен юбк в августе.
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05.01.2023 23:16 Ответить
в этом августе там будет кипешь и аврал убегающих на дельфинах рашисстов
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06.01.2023 03:11 Ответить
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05.01.2023 22:18 Ответить
Это уже серьёзно. Похоже, рашке уже окончательно пи...ец.
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05.01.2023 22:26 Ответить
Vot eto xorosoSkoro uvidem tanki i samolioti takze dast
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05.01.2023 22:29 Ответить
Заявку Генерала Залужного таки виконають хоч на 75%,а виконають
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05.01.2023 22:29 Ответить
Схоже це таки прорив. І що саме цікаво, путін так і не об'явив ніякої мобілізації, як казав Резніков, а навпаки запрошує миру на 36 годин, а Захід йому відповів накачуванням України саме протипіхотною зброєю. Проти піхоти саме те що треба. А в намірах росії почати ще одну хвилю мобілізації, я так і не побачив нічого що росія має задіяти, крім живої сили. Вони вже не лякають нас ні ядерною бомбою, ні ракетами, ні літаками, ні танками, ні РСЗВ, а лише мобіками-алкоголіками. Ну от проти мобіків Захід виділяє як раз те що потрібно.
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05.01.2023 22:30 Ответить
А чи треба йому щось об'являти? Повістки то несуть. Це в Україні в 2014 було не можливо дати комусь повістку без мобілізації, но не в рф. В рф законів як таких немає, там царь і паханат.
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05.01.2023 23:05 Ответить
Так і є,. Окуратноо но якісно!
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06.01.2023 09:04 Ответить
Ну що ж весна танки НАТО і вони вже їдуть. Далі авіація совка - офіційна її передача. А там до осені передача авіації НАТО і росіянію не спасе той мільйон що вони встигнуть . Піде він мільйон на м'ясо для чорного ринку.
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05.01.2023 23:04 Ответить
Кацапи в шоці
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05.01.2023 23:13 Ответить
они на горшке а не в шоке
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06.01.2023 03:12 Ответить
Плять, де юрта шаманська з-під Херсона. Кожудрочевич же прислав шамана
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05.01.2023 23:16 Ответить
Ті БМП треба були ще в березні, зараз треба танки ....
Союзники все зберігають масквє ліцо, ніяк не збережуть
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06.01.2023 00:40 Ответить
Очень даже неплохо. Надеюсь это тлько первая партия и надеюсь с TOW. В Ираке амеры этими машинками куярили совковые танки Саддама аж гай шумел.
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06.01.2023 01:47 Ответить
Куярили не машинками, а джевелінами, які були встановлені на ці машинки.
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06.01.2023 03:47 Ответить
В той час Джавелінів ще не було тому американці воювали TOW проти радянської бронетехніки
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06.01.2023 14:02 Ответить
Німеччина надасть Україні БМП Мардер та ЗРК Патріот і українці будуть захищати європейські цінності. Німецькі військові воювати не хочуть.

У збройних силах ФРН - Бундесвері у 2022 році на тлі війни в Україні кількість повідомлень про звільнення з військової служби, поданих через відмову від участі в бойових діях, зросла майже вп'ятеро. Про це в п'ятницю, 6 січня, повідомили видання групи redaktionsNetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на представника Міністерства у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді Німеччини.

Багато з тих, хто хотів залишити службу, обґрунтовували своє прохання тим, що при укладанні контракту зі збройними силами не очікували, що почнеться війна - маючи на увазі повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну і його можливу ескалацію.
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06.01.2023 06:52 Ответить
Victor Litarchuk О це так Несподіванка . Це те про що, я кажу у весь час, в НАТО є танки та зброя ,але відсутні мотивації. Тому і воюют Українці, бо нікуди диватися
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06.01.2023 12:43 Ответить
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