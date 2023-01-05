Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе переговоров Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине БМП Marder и батарею ПВО Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – боевые машины пехоты Marder", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
При этом отмечается, что страны планируют научить украинские войска управлять этими системами.
Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.
"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.
Пожалуйста, подождите...
Все сотни причин, по котрым 10 месяцев было нельзя вдруг куда-то пропали.
Союзники все зберігають масквє ліцо, ніяк не збережуть
У збройних силах ФРН - Бундесвері у 2022 році на тлі війни в Україні кількість повідомлень про звільнення з військової служби, поданих через відмову від участі в бойових діях, зросла майже вп'ятеро. Про це в п'ятницю, 6 січня, повідомили видання групи redaktionsNetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на представника Міністерства у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді Німеччини.
Багато з тих, хто хотів залишити службу, обґрунтовували своє прохання тим, що при укладанні контракту зі збройними силами не очікували, що почнеться війна - маючи на увазі повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну і його можливу ескалацію.