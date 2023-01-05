Это "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инициативу В.Путина о так называемом "рождественском перемирии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Президент Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира с десяти шагов. Россия игнорирует это и вместо этого обстреливает Херсон в канун Рождества, нанося массовые ракетные удары и удары с беспилотников на Новый год. Нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать серьезно", – отметил он.

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