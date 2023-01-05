Это "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инициативу В.Путина о так называемом "рождественском перемирии".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Президент Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира с десяти шагов. Россия игнорирует это и вместо этого обстреливает Херсон в канун Рождества, нанося массовые ракетные удары и удары с беспилотников на Новый год. Нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать серьезно", – отметил он.
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Агенти Патрона вже ставлять позначки для ураження.
Не віримо жодному їхньому слову. ******* кацапів!
Слава Україні!!!
2 ч. ·
Считаю, что мы должны помочь российским оккупантам отметить Рождество в это время. На их позиции HIMARS должны зажечь рождественские свечи. Не получится зажечь свечи? Пусть поджигают склады с БК и расположение окупантов и техники. Праздник должен быть с огоньком!
Новый год помните, рашисты?
эта тварь-хуйло задумало какую-то провокацию, например где-то взрыв, или где-то ракетой с непредсказуемой траекторией по белорашке ( в лучшем случае) или по Польше, Германии (тьху тьху)...а так как у срахи односторонее и громко объявленное, то виновата кто?? Украина (ибо она сама не захотела сдаваться)))... ну по мелочи могут опять по своим воронежу, ростову, белгороду, курску и т.д. ... ну тут не так весело...
Коли Селяни з Псами в темний ліс
Пішли, розлючені, Бурмила щоб роздерти,
За те, що він хапав Овець,
Збагнув Бурмило, що близький йому кінець,
Поклявся честю, що Овець не буде жерти
Він до самісінької смерті,
Що він збагнув свою вину насамкінець.
Хвостом вихляючи, мов Лис,
Хижак Селянам в душу ліз,
Їм в дружбі клявсь з слізьми на пиці
І відступилися мисливці…
Втомивсь Ведмідь ловить Зайців,
Барана в ліс загнав та з'їв.
- Зламав ти Слово! - рік Сапсан.
- Я клявсь на Вівці. То - Баран!
Баран, відомо, не Вівця,
То ж непорушна клятва ця!
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Коли з Ведмедем договір
Ти підписав, чекай, що звір
Шпарину віднайде у згоді,
Пролізе в ню - й кінець угоді!
Міста пізнали, села й звори,
Як Кремль ламає договори!
На дату відповіді 26 грудня за цими договорами поставлено майже чверть замовлених «швидких»: 197 із 815. Зокрема 165 машин передані «Медзакупівлям», а 32 машини - військовим. Таким чином, «Автоспецпрому» залишилось поставити 618 «швидких».
Разом з тим у договорах прописані штрафні санкції, які мають накладатись на підрядника за зрив поставок. Однак їх до «Автоспецпрому» не застосовували. Ба більше, «Медзакупівлі» зробили нове замовлення цій фірмі влітку 2022 року на «швидкі» типу С на 146 млн грн. Ціна в доларах зросла на 3-22% проти минулого року (див. «Обласканий Фісталь. Як в Україні створили монополію на постачання «швидких»).
Куля в лоб как к этому относится? Где 618 автомобілів швидкої допомоги?