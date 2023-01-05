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перемирие (1476) Кулеба Дмитрий (2619)

Это "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инициативу В.Путина о так называемом "рождественском перемирии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Президент Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира с десяти шагов. Россия игнорирует это и вместо этого обстреливает Херсон в канун Рождества, нанося массовые ракетные удары и удары с беспилотников на Новый год. Нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать серьезно", – отметил он.

Читайте: Поставками ракет в Россию Иран пересечет "красную линию", - Кулеба
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Топ комментарии
+24
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05.01.2023 21:40
+16
Терорист пуйло чекав, що його попросять "припинення вогню", а всі знають, що воно брехло і цього не робюлять. Знають, що надурить і вдарить там, де не будуть чекати і виконають умови. Хоче припинення - виводь своїх мародерів на Засрашку і мир настане зразу. А таке "припинення" означає - "а захопив цю територію, тут я стою і це моя земля", а якщо ви звільнієте цю землю - то не хочете миру.
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05.01.2023 21:39
+16
Борислав Береза

2 ч. ·

Считаю, что мы должны помочь российским оккупантам отметить Рождество в это время. На их позиции HIMARS должны зажечь рождественские свечи. Не получится зажечь свечи? Пусть поджигают склады с БК и расположение окупантов и техники. Праздник должен быть с огоньком!

Новый год помните, рашисты?
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05.01.2023 21:43
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Странно ,почему то бункерному уроду никто не верит
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05.01.2023 21:37 Ответить
Нехай начувається пуйло.
Агенти Патрона вже ставлять позначки для ураження.

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05.01.2023 21:50 Ответить
Верить оркам себя не уважать,они официальные перемирия десятки раз нарушали с 2014-го.Или они боятся что опять как на новый год толпы пьяных ватников Хаймарсы поздравят?
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05.01.2023 21:37 Ответить
віфлеємська зірка прилетить у вигляді Хаймарс..її запустят три "волхви" з ЗСУ
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05.01.2023 21:41 Ответить
Та чого путькі боятися. Не його ж приб'ють. Це вони хотять, щоб ми Різдво по їхньому справляли..
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05.01.2023 21:56 Ответить
Саме так, йому тупо байдуже на наших та своїх ватників. Головне на думку ..уйла підтвердити його схиблену тезу, що ми адін народ й у нас спільні традиції та релігія.
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06.01.2023 01:21 Ответить
Якшо ,наші партнери, нададуть нам в необхідній кількості зброю....тоді можна зільняти території...якшо будуть тормозити ,тоді прийдеться стояти на тих позиціях що є зараз. що не на руку нам
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05.01.2023 21:39 Ответить
Терорист пуйло чекав, що його попросять "припинення вогню", а всі знають, що воно брехло і цього не робюлять. Знають, що надурить і вдарить там, де не будуть чекати і виконають умови. Хоче припинення - виводь своїх мародерів на Засрашку і мир настане зразу. А таке "припинення" означає - "а захопив цю територію, тут я стою і це моя земля", а якщо ви звільнієте цю землю - то не хочете миру.
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05.01.2023 21:39 Ответить
********* - піzдець, ***** - піzдець! Вони вже відчувають це сракою.
Не віримо жодному їхньому слову. ******* кацапів!
Слава Україні!!!
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05.01.2023 21:39 Ответить
Героям слава !!
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06.01.2023 01:02 Ответить
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05.01.2023 21:40 Ответить
Наврядчи чукчи яких нагнали в Україну сповідують християнство.
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05.01.2023 21:41 Ответить
Опущенному петушаре ***** верить- себя не уважать!
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05.01.2023 21:41 Ответить
Скажем дружно - накуй нужно.. свята справа замочить касапа на Різдво..
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05.01.2023 21:42 Ответить
підтверджую, як хрестиянин. Кацап (людоїд), нелюд - поза законом. Знищуючи скажених тварин, ми робимо світ кращим.
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05.01.2023 23:49 Ответить
Борислав Береза

2 ч. ·

Считаю, что мы должны помочь российским оккупантам отметить Рождество в это время. На их позиции HIMARS должны зажечь рождественские свечи. Не получится зажечь свечи? Пусть поджигают склады с БК и расположение окупантов и техники. Праздник должен быть с огоньком!

Новый год помните, рашисты?
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05.01.2023 21:43 Ответить
Є інфа що під час перемир'я хочуть підірвати православні храми в ДИНИРИ звинувативши в цьому ЗСУ. Для цього туди звозять залишки ракет Хаймарсів.
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05.01.2023 21:45 Ответить
А чим же ми будемо стріляти, коли цапи ж вже два рази все « уничтожили»? Даже ті, що ще не виділили!
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05.01.2023 21:58 Ответить
Сценарій вже видно дуже чітко: спочатку типу вони такі класні віруючі пропонують перемир'я на різдво, потім їх весь світ посилає найух, потім у ніч перед Різдвом вони під час служби вбивають кілька сотень бамбасян прямо в церквах (операція Рязанський цукор 2), і 7 січня ***** виступає по зомбі тб, що немає більше сечі терпіти ці пекельні борошна від укронацистів і все - могилізація тепер повна, кордони повністю закриті, йдіть усі вмирати.
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05.01.2023 22:27 Ответить
Одностороннє припинення вогню. Це є сильний диломатичний хід кацапії. Кацапи заставляють цим Україну надати їм передишку, яку вони завжди хотіли. Ну от цікаво яким буде наступний крок України. Я думаю тут як і з Меморандумом Україна знову лоханеться і винуватими знову будуть американці (як і завжди).
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05.01.2023 21:46 Ответить
Я завжди .. їбаште кацапів во врємя, в перемирія і послє.ето єдінствєнная формула.
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05.01.2023 21:48 Ответить
Та.... можно і помовчати і нашим... але... ермак та безглузда потайки палки в колеса сунуть... Коли своєї зброї немає - ми не можемо діяти вільно... а вбити як кадафі чи хусейна - вони не поспішають...
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06.01.2023 04:07 Ответить
следует слідкувати за всім подозрілим.навіть звертати увагу на те що раніше не звертали. вони планують провокацію, типа соберуть вірян та обстріляють з великою кількостью загіблих. у антіхриста путіна та його демонів немає душі. вони нелюди.
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05.01.2023 21:50 Ответить
руSSкому міру повірити - себе обманути!
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06.01.2023 00:02 Ответить
наоборот...тут ухо надо держать в остро...а кацапское свиноухо))) ошмаленым (на холодец собакам)
эта тварь-хуйло задумало какую-то провокацию, например где-то взрыв, или где-то ракетой с непредсказуемой траекторией по белорашке ( в лучшем случае) или по Польше, Германии (тьху тьху)...а так как у срахи односторонее и громко объявленное, то виновата кто?? Украина (ибо она сама не захотела сдаваться)))... ну по мелочи могут опять по своим воронежу, ростову, белгороду, курску и т.д. ... ну тут не так весело...
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05.01.2023 21:50 Ответить
.
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05.01.2023 21:55 Ответить
Вася,
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06.01.2023 00:15 Ответить
Ніякого припинення вогню не буде. Це пропагандистський ход. ***** скаже що ЗСУ порушило перемир'я і все повернеться на круги своя.
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05.01.2023 21:56 Ответить
Насипте цим паскудам так, щоб мордор з цих пір у цей день святкував не "різдво" а Día de los Muertos!
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05.01.2023 22:27 Ответить
..маразм и бред шайки подворотни болот мацковии.Ловить и уничтожать тварей с болот мацковии
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05.01.2023 22:34 Ответить
Україна під "чуйним" керівництвом "найвеличнішого" припиняла вогонь ВЕСЬ ЧАС з весни 2019-ого і чим це закінчилось??? ПРАВИЛЬНО! Ще більшою війною цього року, тому обнулений карлик йде лісом.....
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05.01.2023 22:47 Ответить
Президент сказал, никакого перемирия! Красавчик, только с ним победим
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05.01.2023 23:05 Ответить
Ведмежий договір

Коли Селяни з Псами в темний ліс

Пішли, розлючені, Бурмила щоб роздерти,

За те, що він хапав Овець,

Збагнув Бурмило, що близький йому кінець,

Поклявся честю, що Овець не буде жерти

Він до самісінької смерті,

Що він збагнув свою вину насамкінець.

Хвостом вихляючи, мов Лис,

Хижак Селянам в душу ліз,

Їм в дружбі клявсь з слізьми на пиці

І відступилися мисливці…

Втомивсь Ведмідь ловить Зайців,

Барана в ліс загнав та з'їв.

- Зламав ти Слово! - рік Сапсан.

- Я клявсь на Вівці. То - Баран!

Баран, відомо, не Вівця,

То ж непорушна клятва ця!

------------------------------

Коли з Ведмедем договір

Ти підписав, чекай, що звір

Шпарину віднайде у згоді,

Пролізе в ню - й кінець угоді!

Міста пізнали, села й звори,

Як Кремль ламає договори!
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05.01.2023 23:08 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива та підла мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!
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06.01.2023 00:10 Ответить
Пуйло завжди бреше
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06.01.2023 00:14 Ответить
Хай забираються з усієї території України, тоді можна про щось балакати
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06.01.2023 00:36 Ответить
Торік «Медзакупівлі» віддали «Автоспецпрому» 94% підрядів щодо поставки «швидких». Загальна сума замовлень 1,34 млрд грн щодо 815 машин типів В і С тоді дорівнювала $50 млн. За даними «Є-Дата», за торішніми контрактами «Автоспецпром» одразу отримав від «Медзакупівель» авансом 1,34 млрд грн, і майже дві третини суми поступово перерахував іншим компаніям за мікроавтобуси та медичне обладнання для комплектації «швидких». Однак 14 із 18 тих контрактів досі не виконані. Їх продовжували по три-сім разів: останні продовження відбулись у серпні та жовтні - за різними договорами до 28 жовтня або до 23 грудня 2022 року. Ці строки вже спливли, але нових додаткових угод не оприлюднено.

На дату відповіді 26 грудня за цими договорами поставлено майже чверть замовлених «швидких»: 197 із 815. Зокрема 165 машин передані «Медзакупівлям», а 32 машини - військовим. Таким чином, «Автоспецпрому» залишилось поставити 618 «швидких».

Разом з тим у договорах прописані штрафні санкції, які мають накладатись на підрядника за зрив поставок. Однак їх до «Автоспецпрому» не застосовували. Ба більше, «Медзакупівлі» зробили нове замовлення цій фірмі влітку 2022 року на «швидкі» типу С на 146 млн грн. Ціна в доларах зросла на 3-22% проти минулого року (див. «Обласканий Фісталь. Як в Україні створили монополію на постачання «швидких»).
Куля в лоб как к этому относится? Где 618 автомобілів швидкої допомоги?
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06.01.2023 01:27 Ответить
Скільки було з українського боку припининня огню 200 чи 300 ? Хоч одного разу Московія його підтримула ?
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06.01.2023 07:20 Ответить
 
 