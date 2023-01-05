После участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер" на свободу вышел рецидивист-убийца Сальмин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе военной компании, помиловали по истечении полугодового срока, проведенного на фронте. Среди помилованных - человек, имевший срок за умышленное убийство, - Анатолий Сальмин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Среди показанных на видео заключенных издание опознало неоднократно судимого 34-летнего Анатолия Сальмина из Бокситогорского района Ленинградской области. Знакомые Сальмина подтвердили, что на видео действительно он. На фразе Пригожина: "Алкоголь - зло. Наркотики - зло. Бабы - добро", - Сальмин, стоящий по правую руку от Пригожина, начинает смеяться.

К 2010 году Сальмин успел получить несколько сроков, один из которых – условный за самовольное оставление части или места службы, а второй – реальный, за угон автомобиля. В заключении Анатолий Сальмин провел недолго – он вышел условно-досрочно.

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Выйдя на свободу, Сальмин со своим знакомым отправился на рыбалку, там пили, о чем-то поспорили, завязалась драка. Согласно приговору, вынесенному в 2011 году, Сальмин повалил товарища на землю и ударил камнем по голове несколько раз. Когда мужчина потерял сознание, Сальмин потащил его в воду, схватил приятеля за шею и погрузил голову под воду на несколько минут. Мужчина пришел в сознание и стал махать руками, но через 3-4 минуты перестал шевелиться. Сальмин оставил тело товарища в воде и ушел.

Суд признал Сальмина виновным в умышленном причинении смерти и приговорил его к девяти годам колонии. Но вышел он раньше - в 2018 году, опять получив условно-досрочное.

Близких родственников у Сальмина не осталось, он - выпускник детского дома. В судебных документах упоминается, что у него есть среднее специальное образование. На свободе Сальмин подрабатывал сантехником, хотя официальной работы у него не было (об этом он писал на своей странице "Вконтакте"). Жил в гражданском браке.

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Одна его знакомая в разговоре с Би-би-си описывает Сальмина в этот период так: "Он был очень хорошим, добрым, ответственным. Но потом резко изменился, когда стал употреблять наркотики. Он стал безумно жестоким".

В 2020 году Сальмин, на тот момент уже трижды судимый, был известен в Пикалево, где он жил. Он регулярно воровал у соседей то триммер для травы, то телевизор, то микроволновку, то стиральную машинку. На суде во всех кражах Сальмин признался.

"Это малая доля тех преступлений, которые он совершил, - сказала в интервью Би-би-си еще одна его знакомая. - Это только те люди, которые осмелились написать на него заявление. Но есть и те, кто молчал. Есть люди, которые до сих пор очень боятся, что он вернется в наш город. И я очень боюсь, что он что-то сделает с этими людьми. Сальмин - страшный человек".

Знакомая рассказывает, что он может быть причастен и к жестокому преступлению, жертвой которого стал ее близкий человек. По ее словам, Салмин якобы угрожал убийством в случае, если жертва заявит в полицию.

Суд рассматривал дела о многочисленных кражах и приговорил Сальмина к двум с половиной годам строгого режима. Прямо в колонии он вступил в ряды ЧВК "Вагнер" и уехал в Украину.

"Я знал, что он уехал воевать, - сказал Би-би-си знакомый Сальмина. - Но в августе до меня дошли слухи, что он там был убит. А сегодня я увидел это видео, как их награждали… И я не понимаю: за что? Для меня дико, когда такого человека, как Анатолий, называют героем".

На видео встречи с Пригожиным помилованные заключенные говорят, что война изменила их и теперь они стали другими людьми.

"Самое главное, что я здесь приобрел семью - братьев, наставников - старших братьев и отцов командиров. Сам я детдомовский, у меня никогда не было… А тут я до дрожи в сердце" - сказал Сальмин, глядя в камеру.

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