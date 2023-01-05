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После участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер" на свободу вышел рецидивист-убийца Сальмин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе военной компании, помиловали по истечении полугодового срока, проведенного на фронте. Среди помилованных - человек, имевший срок за умышленное убийство, - Анатолий Сальмин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Среди показанных на видео заключенных издание опознало неоднократно судимого 34-летнего Анатолия Сальмина из Бокситогорского района Ленинградской области. Знакомые Сальмина подтвердили, что на видео действительно он. На фразе Пригожина: "Алкоголь - зло. Наркотики - зло. Бабы - добро", - Сальмин, стоящий по правую руку от Пригожина, начинает смеяться.

К 2010 году Сальмин успел получить несколько сроков, один из которых – условный за самовольное оставление части или места службы, а второй – реальный, за угон автомобиля. В заключении Анатолий Сальмин провел недолго – он вышел условно-досрочно.

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Выйдя на свободу, Сальмин со своим знакомым отправился на рыбалку, там пили, о чем-то поспорили, завязалась драка. Согласно приговору, вынесенному в 2011 году, Сальмин повалил товарища на землю и ударил камнем по голове несколько раз. Когда мужчина потерял сознание, Сальмин потащил его в воду, схватил приятеля за шею и погрузил голову под воду на несколько минут. Мужчина пришел в сознание и стал махать руками, но через 3-4 минуты перестал шевелиться. Сальмин оставил тело товарища в воде и ушел.

Суд признал Сальмина виновным в умышленном причинении смерти и приговорил его к девяти годам колонии. Но вышел он раньше - в 2018 году, опять получив условно-досрочное.

Близких родственников у Сальмина не осталось, он - выпускник детского дома. В судебных документах упоминается, что у него есть среднее специальное образование. На свободе Сальмин подрабатывал сантехником, хотя официальной работы у него не было (об этом он писал на своей странице "Вконтакте"). Жил в гражданском браке.

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Одна его знакомая в разговоре с Би-би-си описывает Сальмина в этот период так: "Он был очень хорошим, добрым, ответственным. Но потом резко изменился, когда стал употреблять наркотики. Он стал безумно жестоким".

В 2020 году Сальмин, на тот момент уже трижды судимый, был известен в Пикалево, где он жил. Он регулярно воровал у соседей то триммер для травы, то телевизор, то микроволновку, то стиральную машинку. На суде во всех кражах Сальмин признался.

"Это малая доля тех преступлений, которые он совершил, - сказала в интервью Би-би-си еще одна его знакомая. - Это только те люди, которые осмелились написать на него заявление. Но есть и те, кто молчал. Есть люди, которые до сих пор очень боятся, что он вернется в наш город. И я очень боюсь, что он что-то сделает с этими людьми. Сальмин - страшный человек".

Знакомая рассказывает, что он может быть причастен и к жестокому преступлению, жертвой которого стал ее близкий человек. По ее словам, Салмин якобы угрожал убийством в случае, если жертва заявит в полицию.

Суд рассматривал дела о многочисленных кражах и приговорил Сальмина к двум с половиной годам строгого режима. Прямо в колонии он вступил в ряды ЧВК "Вагнер" и уехал в Украину.

"Я знал, что он уехал воевать, - сказал Би-би-си знакомый Сальмина. - Но в августе до меня дошли слухи, что он там был убит. А сегодня я увидел это видео, как их награждали… И я не понимаю: за что? Для меня дико, когда такого человека, как Анатолий, называют героем".

На видео встречи с Пригожиным помилованные заключенные говорят, что война изменила их и теперь они стали другими людьми.

"Самое главное, что я здесь приобрел семью - братьев, наставников - старших братьев и отцов командиров. Сам я детдомовский, у меня никогда не было… А тут я до дрожи в сердце" - сказал Сальмин, глядя в камеру.

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Топ комментарии
+33
ну там на воле 140 млн. маньяков - рецидивистов ..
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05.01.2023 22:02
+31
Чекаємо підтвердження:
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05.01.2023 22:06
+26
Побільше б на русню таких героїв. Встречай матушка.
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05.01.2023 22:04
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
ну там на воле 140 млн. маньяков - рецидивистов ..
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05.01.2023 22:02 Ответить
А навіщо фото милити? Чи оригінал був замилений до вас?
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05.01.2023 22:03 Ответить
Женевська Конвенція...
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05.01.2023 22:05 Ответить
Вагнеровцев она не касается.
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05.01.2023 22:30 Ответить
А що стан війни оголошено що вона діє?
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05.01.2023 22:46 Ответить
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05.01.2023 22:06 Ответить
Побільше б на русню таких героїв. Встречай матушка.
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05.01.2023 22:04 Ответить
радостно за раZZеянинов

не спите дети:

Фредди Крюгер возвращается: «Кошмар на улице Вязов» снова переснимут. Разрабатывается проект новой киноверсии популярного киносериала.
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05.01.2023 23:51 Ответить
ДМБ-23

"бабы это хорошо"
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05.01.2023 23:52 Ответить
використовуйте будь ласка історичну назву ворога: Москаль
😓
"Не кохайся з москаликом чорнобрива"...
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06.01.2023 00:42 Ответить
тепер Фєдю без візи в Україну не пустять
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06.01.2023 00:49 Ответить
наші "шмитники" москаля за 300 уе пропускають...
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06.01.2023 01:08 Ответить
Звільнив в цілях реклами щоб інші теж погодились іти на війну.
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05.01.2023 22:05 Ответить
"Сальмін потяг його у воду, схопив приятеля за шию і занурив голову під воду на кілька хвилин. Чоловік прийшов до тями і став махати руками, але через 3-4 хвилини перестав ворушитися." Этот ЗЭК помог минимум 1 каZZапу стать хорошим русским.
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05.01.2023 22:05 Ответить
Чекаємо підтвердження:
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05.01.2023 22:06 Ответить
Акуєть! В добрий путь. Главная заповєдь - єслі можешь нє співай!
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05.01.2023 22:11 Ответить
З кобзоном споются.
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05.01.2023 22:12 Ответить
Старе фото.
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05.01.2023 22:30 Ответить
Было сообщение, что курва жива.
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05.01.2023 22:32 Ответить
говно не тонет
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05.01.2023 23:31 Ответить
На фото Охлобыстин
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05.01.2023 23:33 Ответить
Міхалков Бєсогон вже в дорозі на концерт теж
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05.01.2023 23:36 Ответить
Найшла, що шукала
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06.01.2023 00:12 Ответить
Cross fingers! 🤞
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06.01.2023 13:58 Ответить
а чи наша це проблема що про це пишуть?
не наша, не на нашій території цей злодій жити буде, ну і хер з ними. москалі заслуговують на таких хєроєв
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05.01.2023 22:12 Ответить
Кому їхній владі не довіряти? Перевірений вбивця до ваших послуг! Вітайте ,новий мер!
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05.01.2023 22:13 Ответить
А зараз повернеться додому і знову почне працювать сантехніком!
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05.01.2023 22:14 Ответить
Ну классно! Спокутував свою провину кровʼю, вийшов на волю з чистою совістю. Влаштується трактористом і заживе як людина
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05.01.2023 22:15 Ответить
Влаштується депутатом!
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10.03.2023 13:04 Ответить
Работники прокуратуры и судьи на расеи с ликованием ждут возвращения убийц и воров.
Амнистия 53го года.
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05.01.2023 22:15 Ответить
Всему миру нужно как можно быстрее отгораживаться от этого лепрозория, скоро там будет полная торба.
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05.01.2023 22:21 Ответить
Воістину касап..
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05.01.2023 22:23 Ответить
Награждєнців потім по другому колу, як кондоми використають. Най ся не влещують)
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05.01.2023 22:33 Ответить
Холодное лето пятьдесят третьего… скоро во всей России.
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05.01.2023 22:35 Ответить
Холодное лето 53 года, покажется детским лепетом. Амнистировали со сроками до 5 лет, рецидивистов и тяжеловесов -- нет..
А сейчас весь цвет гондурасеи пойдет.. если живым останется..
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10.03.2023 13:12 Ответить
Это же прекрасная новость. Помилованные орки будут снова на свободе. И играться они будут по взрослому, с таким же орками
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05.01.2023 23:11 Ответить
шайку вагнера можно расстреливать на их ЖК не распространяется
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05.01.2023 23:18 Ответить
На хороших русских снег не тает ... Премудрость речу!
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05.01.2023 23:18 Ответить
Це нові діди та витірани на кацапії. Тепер вони 30 років будуть дарити їм квіти та подарунки на 9 травня
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05.01.2023 23:19 Ответить
Рутин их всех убъет, такой жанр.
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05.01.2023 23:33 Ответить
Xорошая новость - теперь этот выродок поедет на роденку убьет там очередного кацапа.
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05.01.2023 23:44 Ответить
Плохо то, что он будет гулять по нашей области.
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06.01.2023 03:08 Ответить
Типовий опис існування біологічного сміття. От саме це воно і є.
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06.01.2023 04:48 Ответить
Кацапы должны сидеть за бетонным забором и грызть друг друга. Это их удел.
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06.01.2023 09:33 Ответить
 
 