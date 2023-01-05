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Новости Происшествия
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граффити (34) Гостомель (90) художник Бэнкси (14)

Суд отпустил под личное обязательство волонтера Довгого, срезавшего граффити Бэнкси в Гостомеле

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гостомель,бенксі

Судья Ирпенского городского суда Наталья Карабаза обязала Сергея Довгого не покидать Киев без согласия следователя, прокурора или суда, сообщать их об изменении работы и места жительства и носить электронный браслет.

Это следует из текста решения, с которым ознакомились "Грати", передает Цензор.НЕТ.

2 декабря прошлого года Довгий организовал демонтаж граффити "женщина в противогазе" британского уличного художника Бэнкси со стены разрушенного жилого дома в Гостомеле. Полицейские задержали Сергея и семерых его помощников, когда те собирались погрузить граффити в пикап.

Читайте: Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси в Гостомеле, сообщено о подозрении

По результатам искусствоведческой экспертизы "женщину в противогазе" оценили в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен.

30 декабря следователь Бучанского райотдела полиции Дмитрий Дураев сообщил Довгому о подозрении в краже в особо крупных размерах в условиях военного положения. Волонтеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину он не признает.

Прокурор Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Вадим Павлик просил суд отправить Сергея Довгого под круглосуточный домашний арест.

Также смотрите: Бэнкси продаст 50 экземпляров своей работы и передаст деньги на помощь украинцам. ФОТО
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Топ комментарии
+17
волонтера? Може мародера? Як то під час війни красти і на волю. То якийсь судовий сюрреалізм. Скільки тому судді заплатили?
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05.01.2023 22:29
+16
волонтер це тепер броня типу як посвідяченя помічника детутата ... я от на 6000 своїх, а не чужих, грошей ЗСУ допломіг а щось не волонтер і арт-об'єкти не краду
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05.01.2023 22:22
+15
'Занурити' у пікап???

Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
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05.01.2023 22:29
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далее ентот волонтер нырнет за границу
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05.01.2023 22:21 Ответить
волонтер це тепер броня типу як посвідяченя помічника детутата ... я от на 6000 своїх, а не чужих, грошей ЗСУ допломіг а щось не волонтер і арт-об'єкти не краду
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05.01.2023 22:22 Ответить
А можливо це чергова ІПСО Банкової проти чесних волонтерів.
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06.01.2023 02:29 Ответить
".... пустіть мене, пустіть мене, я - інвалідвалантьор, я - в танкє гарєл, я - льочік!!...." ©🤣🤣🤣🤣
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06.01.2023 04:50 Ответить
Ти "Roman Romal" ВАТНИК, який згоден мішати будь що з брудом вірячи будь чому написаному без перевірки інформації!!! На заборі написано Х*й, а за ним - дрова!
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06.01.2023 09:11 Ответить
Щось мені здається, що Україне - це ...обнута країна. От хай суддя і поставить цей "витвір мистецтва" собі в кімнаті.
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05.01.2023 22:24 Ответить
Вуйку. Це графіті коштує майже 10 млн.грн.
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05.01.2023 22:25 Ответить
Оцінене на 10 млн. гривень ким? Художником що це наляпав? По -друге: що протигаз має до війни? Люди, схеменіться до якого абсурду ви доходите.
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05.01.2023 22:36 Ответить
Аукціоном оцінено. А решта - за аналогією.
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05.01.2023 22:47 Ответить
идиоту поясню, оценивает товароведческая экспертиза по массе критериев.
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05.01.2023 23:48 Ответить
Тоб то мародера тепер потрібно отпустити?
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06.01.2023 01:51 Ответить
Есть Закон, есть нарушение - должно быть наказание

Под какую статью КК попадают его действия?

Придумали идиоты - аукционом цену определять)))
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06.01.2023 02:02 Ответить
Ага, тобто цей мародер вважав що спокійно поцупить щось, бо "ніхто не знайде статті"?
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06.01.2023 02:05 Ответить
почитай что такое мародерство, пошкодження майна, кража

для начала
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06.01.2023 02:07 Ответить
Маємо надію, що суд кваліфікує дії мародера, як мародера під час воєнного стану,.
Тоді у вироку усе і прочитаєш.
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06.01.2023 12:27 Ответить
Будівля підлягала запланованому руйнуванню, і як це робиться усім відомо, ніхто з керівників адміністрації навіть не замислювався над збереженням муралу та використанням його з користю для держави, або для забезпечення додаткової допомоги ЗСУ або постраждалим від рашиської агресії. Людина планувала зробити те, на що не спромогається влада, і за це її хочуть засудити. Зараз під приводом військового часу зелень намагається придушити будь що опозиційне до неї!!!
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06.01.2023 09:16 Ответить
Бенксі нон-конформіст і акціоніст... Здавалося після хепеннігу з "продажем" картини Бенксі на Аукціоні і шредеризацією картини одразу після продажу, люди мають щось взяти в голову... Але, - ніт... Безнадійні... Цікаво, - кому цей ідіот хотів її продати? Хоча у нас в країні дурнів 73%
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05.01.2023 22:41 Ответить
Ідіот тут ти "Rhodesian", бо віриш у все що сповіщають структури підпорядковані підлабузникам влади та їх трактуванням подій!!!
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06.01.2023 09:19 Ответить
занурити графіті в пікап
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05.01.2023 22:24 Ответить
Гугл транслейт рулить! ******* модернізація "хлопків".
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06.01.2023 01:54 Ответить
волонтера? Може мародера? Як то під час війни красти і на волю. То якийсь судовий сюрреалізм. Скільки тому судді заплатили?
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05.01.2023 22:29 Ответить
Тут коригувальника за 500 тис. відпустили.
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05.01.2023 22:43 Ответить
'Занурити' у пікап???

Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
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05.01.2023 22:29 Ответить
А як же ще, як не ТАК?!!!
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05.01.2023 22:43 Ответить
"а как же еще, если не так" - правильніше!!...... кацапорила G2 рулить Украіною😞😞від того - всі біди!!
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06.01.2023 05:02 Ответить
Графіті не коштує *****, від слова зовсім, навіть якщо це шедевр, що перевершує "Да Вінчі з його Моною". Бо це мазанина в громадському місті, що має статус вандалізму, або банального пофарбування стін. Все інше то від лукавого...
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05.01.2023 22:30 Ответить
Мазанина, мазанина. Пояснювети Шарікову-себе не поважати.
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06.01.2023 01:57 Ответить
Ти мабуть не в курсі "Альтер Эго", що автор цього графіті вуличний художник ставший выдомим завдяки хайпу. Відносити його до високих митців не треба. Більш того, отримані гроші планувалось направити на допомогу ЗСУ, а не у власну кишеню!!!
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06.01.2023 09:24 Ответить
Господи, який великий Твій звіринець...
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06.01.2023 12:07 Ответить
1. Куди мародер "планував направити кошти", з'ясується на у судовому процесі.
2. Якщо "вуличний художник зріс на хайпі"( тобто його витвори нічого не коштують), які тоді "отримані гроші планувалалось допомогу ЗСУ?" ( це тобі особисто той мародер розказав?)
3 Усі "високі митці" зросли "на хапі", тільки тоді це по іншому називалося.
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06.01.2023 12:15 Ответить
полудурок ничего не понял про Бенкси и уличную культуру. Без улицы цена такой культуре, - 0.00
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05.01.2023 22:37 Ответить
А яким нормативним актом встановлено артоб'єктність, та матеріальну цінність малюнка? Який закон захищає подібні речі? Хто давав право наносити малюнки на комунальну власність? Чи підпадає діяльність того, хто без дозволу псує зовнішній вигляд будинків, шляхом нанесення фарби у вигляді малюнка, під статтю "***********"? Чому у іншому випадку, іншій людині за подібні речі настане адміністративна відповідальність? Чи подібні різночитання закону не підпадають під поняття "вибіркового правосуддя"?
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05.01.2023 22:41 Ответить
От приїхала людина, без дозволу громади чи комунального господарства обмалювали стіну, навіть якби там була Джоконда, але без дозволу. Якийсь довбойоб зрізав її і хотів загрузити в пікап, його зараз за це судять...Автор! Відгукнися! Врятуй чоловіка! Скажи, що ти намалював це спеціально для нього!...
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05.01.2023 22:49 Ответить
Підтримую! Закрасити всі його інші твори фарбою, як було. А то розмалювався тут у нас без дозволу громадськості і ЖЕКа.
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05.01.2023 22:53 Ответить
Боже ...Які невигласи..Я шоці. Панове це ІСТОРИЯ.!!!
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05.01.2023 22:50 Ответить
Вандалізму приватної власності.
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05.01.2023 23:32 Ответить
Тут більша половина тролів із "домашньою заготовкою"- графіті ні стінах то вандалізм. І узагалі "ці художники щось малюють, а із папером у країні-напряженка!".
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06.01.2023 02:01 Ответить
Hmmm, interesno bil bi sud esli on prosto zakrasil grafiti?
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05.01.2023 22:53 Ответить
Та пацан хтів зробити місто чище. Нє судітє строго. Блд.
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05.01.2023 23:03 Ответить
Я художник(непризнанный). Что мне будет если я начну красить городскую застройку? Или оставлять шедевры типа "печник 0686765343"
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05.01.2023 23:17 Ответить
МОЧИ!
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07.01.2023 21:53 Ответить
Дивлячись на недавні судові вироки я розумію так, що судді в Україні не боячись ні бога ні чорта, а тільки уповаючи на святого Франкліна 100- доллярового успішно почали новий фінансовий рік гарної карми в спину вам і вашим дітям, до внуків ви тварі не доживете
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05.01.2023 23:23 Ответить
..сговор,не иначе,коррупция суда...
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05.01.2023 23:27 Ответить
Красти - гріх. Карати нещадно, без огляду на його говорильню. Розвелося цих майстрів балаболжанру вже занадто.
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05.01.2023 23:30 Ответить
+1 пока не палимо їх вогнем - кровосісі не відпадуть...
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06.01.2023 00:41 Ответить
занурити графіті в пікап.
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05.01.2023 23:38 Ответить
Оригінал текст?
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06.01.2023 07:09 Ответить
Оригінал - "погрузили", якщо у переклады це "занурили" то я французький льотчик!
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06.01.2023 09:28 Ответить
Пікап був повен води, як човен. (C)
Про що мова ?
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06.01.2023 09:33 Ответить
може більше - "погрузіть(ся)".
Але як адміни переклали текст вже і не важливо, суть - атестат непрофесійності на "ліцо" ))
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06.01.2023 16:46 Ответить
а цей "валантьор" часом не родич олесика довгого, той шо секретарем киівради горбатився??)).... дайте йому клєтчатає адіяло, і на лічєніє заграніцу - СРОЧНО!! 🤣🤣
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06.01.2023 04:44 Ответить
Ні, ба більш того, він зовсім не злочинець, але владі треба натравлювати людей на волонтерів, і цей привід їй здався дуже доречним!!!
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06.01.2023 09:07 Ответить
Цензор , вам що тексти новин кацапи
пишуть ?! Кебета не варить зразу українською писати без Гугла ? Занурщики
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06.01.2023 08:11 Ответить
Прочитавши пости зрозумів, що жоден не побажав перевірити інформацію та почути іншу сторону перед тим як писати пости. Тому сповіщаю, що так, цю графіті дійсно вирішив зрізати, та продати на аукціоні математик та волонтер Сергій Довгий...ПІСЛЯ ТОГО ЯК ОТРИМАВ ІНФОРМАЦІЮ ЩО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ РОБОТИ ПО ЗНЕСЕНЮ БУДІВЕЛЬ під майданчик для зведення нових 8-ми поверхових домів, а ця графіті втрачає сенс без руїн та вигорілого вікна біля якого вона намальована. Отримані від продажу гроші планувалось направити на допомогу ЗСУ. Провина Довгого лише у тому, що він не погодив свої дії з владою, яка, нагадаю, зараз почала справжню війну проти волонтерів!!! Тому перед тим як кидатися як собаки на людину, спочатку ознайомтесь з його версією подій: Інтерв'ю з волонтером Довгим
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06.01.2023 09:04 Ответить
поза контекстом ціна графіті Бенксі рівно 0.00 Comprends?
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06.01.2023 09:10 Ответить
Собівартість так, але тебе ж не дивую що "Чорний квадрат" Малєвіча коштує великих грошей, хоча справжня дешева мазня якій зробили добрий піар?!
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06.01.2023 09:26 Ответить
Ne compreds pas. C'est triste que tu es idiot.
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06.01.2023 10:07 Ответить
Малєвич - сам чорний квадрат у кубі! Той квадрат був у нього в мозку!
D.S.: Квадрат головного мозку.
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07.01.2023 21:51 Ответить
9 лямів? За настінну мазанину рівня першого класу художньої школи?
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14.01.2023 14:08 Ответить
 
 