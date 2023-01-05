Суд отпустил под личное обязательство волонтера Довгого, срезавшего граффити Бэнкси в Гостомеле
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Судья Ирпенского городского суда Наталья Карабаза обязала Сергея Довгого не покидать Киев без согласия следователя, прокурора или суда, сообщать их об изменении работы и места жительства и носить электронный браслет.
Это следует из текста решения, с которым ознакомились "Грати", передает Цензор.НЕТ.
2 декабря прошлого года Довгий организовал демонтаж граффити "женщина в противогазе" британского уличного художника Бэнкси со стены разрушенного жилого дома в Гостомеле. Полицейские задержали Сергея и семерых его помощников, когда те собирались погрузить граффити в пикап.
По результатам искусствоведческой экспертизы "женщину в противогазе" оценили в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен.
30 декабря следователь Бучанского райотдела полиции Дмитрий Дураев сообщил Довгому о подозрении в краже в особо крупных размерах в условиях военного положения. Волонтеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину он не признает.
Прокурор Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Вадим Павлик просил суд отправить Сергея Довгого под круглосуточный домашний арест.
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інвалідвалантьор, я - в танкє гарєл, я - льочік!!...." ©🤣🤣🤣🤣
Под какую статью КК попадают его действия?
Придумали идиоты - аукционом цену определять)))
для начала
Тоді у вироку усе і прочитаєш.
Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
2. Якщо "вуличний художник зріс на хайпі"( тобто його витвори нічого не коштують), які тоді "отримані гроші планувалалось допомогу ЗСУ?" ( це тобі особисто той мародер розказав?)
3 Усі "високі митці" зросли "на хапі", тільки тоді це по іншому називалося.
Про що мова ?
Але як адміни переклали текст вже і не важливо, суть - атестат непрофесійності на "ліцо" ))
пишуть ?! Кебета не варить зразу українською писати без Гугла ? Занурщики
D.S.: Квадрат головного мозку.