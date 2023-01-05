РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18278 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 025 22
Донецк (6299) провокация (1443) Рождество (374) церковь (1299)

7 января в оккупированном Донецке возможны провокации с подрывом храмов, - InformNapalm

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

церква

Целью путинского "перемирия" может быть кровавый теракт с подрывом храмов на Рождество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал разведывательной группы InformNapalm.

Как пишет InformNapalm, по данным двух HUMINT-источников, приближенных к боевикам "ДНР", высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на временно оккупированных российскими войсками территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января. Цель – снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

"Считаем, что появившееся во второй половине дня публичное заявление Путина о намерениях объявить "режим прекращения огня" может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций "под чужим флагом". Информация была получена 4 и 5 января, но мы пытались собрать дополнительные данные", - пишет группа.

Читайте также: "Вагнеровцы" собираются имитировать обстрел Беларуси со стороны Украины, - Центр национального сопротивления

Как отмечает один из источников, на местах взрыва храмов российские террористы планируют снять для усиления сюжетов обломки ракеты HIMARS, привезенные из других мест взрывов.

"У нас остается очень мало времени, чтобы собрать дополнительные показания, поэтому мы обнародуем эти неполные данные с надеждой, что замысел рашистов будет сорван в результате огласки. Сейчас у нас нет данных о конкретных местах заминирования, поэтому призываем всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации. Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей", - призывает InformNapalm.с

Читайте также: Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, - представитель ГУР Юсов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Тай *** на них разом з прихожанами РПЦ.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:15
+14
***** не зря объявил одностороннее перемирие. 7 января русские тероористы ***** по Донецку, по гражданским объектам. Скажут, что это сделали украинцы. Под эту клюкву в рашка-пердяшке закроют границы и объявят всеобщую мобилизацию под одобрительное улюлюканье ваты.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:21
+14
Рязанський цукор 2. І привіт повна могилізація та закриті кордони.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100%
показать весь комментарий
05.01.2023 23:13 Ответить
Звичайна тактика кацапів.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:14 Ответить
Тай *** на них разом з прихожанами РПЦ.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:15 Ответить
***** не зря объявил одностороннее перемирие. 7 января русские тероористы ***** по Донецку, по гражданским объектам. Скажут, что это сделали украинцы. Под эту клюкву в рашка-пердяшке закроют границы и объявят всеобщую мобилизацию под одобрительное улюлюканье ваты.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:21 Ответить
Душилін відмовився від перемир'я,так що Донецьк відпадає
показать весь комментарий
06.01.2023 07:49 Ответить
Так и отлично! Пусть даунбаские свиньи попадут прямо в свой свинячий рай!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:22 Ответить
щось від тебе кацапнею смердить... я ж не помиляюсь?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:56 Ответить
Рязанський цукор 2. І привіт повна могилізація та закриті кордони.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:22 Ответить
Это духовные скрепы - ****** по дамбасянам в церкви на их Рождество, чтобы обвинить в этом украинцев
показать весь комментарий
05.01.2023 23:35 Ответить
Ну єто же так скрепно, хай би всі довпоїби позалазили в ті храми і звідти прямо в кацапський рай, де у всіх є унітази і бояра безкоштовно
показать весь комментарий
05.01.2023 23:29 Ответить
Храми летять в рай. Сцкко так по домашнєму.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:29 Ответить
Ніхто вас, виродків, трогати не буде. Моліться скотопуплєру.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:34 Ответить
Системні "мудрі" ходи окупантів- підірвати місцевих колаборантів та відкрити писок про звірства бандерівців, лугандонське бидло не жаль, а причина відкрити писок та обісрати в черговий раз Україну -є. Алеж тупе москальське бидло не розуміє, що вже давно їхнім прокляттям- грош ціна, а може й того не варте.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:34 Ответить
а якщо підриватимуть не колаборантів? тобі ж пох?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:58 Ответить
Меньше будет работы после освобождения.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:38 Ответить
разве первый раз кремлебыдло убивает мирное население,природа увы такова кремлевской твари....
показать весь комментарий
05.01.2023 23:46 Ответить
Які ще провокації, після того як 8 років бомбили Донбас, щоденно розпинаючи "мальчиков в трусиках"? А що там, у Донецьк досі воду подає Україна?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:46 Ответить
Звичайно це підле х.уйло не просто так саме об'явило якесь перемир'я. Воно ніколи не дотримувалось його навіть по домовленості, а тут нате вам від нас на блюді. Точно якусь подляну тварюка задумала з метою звинуватить ЗСУ. Тварі козломорді!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:46 Ответить
Це все треш, оскільки:
1. ***** і так може оголосити повну мобілізацію. Більш того, "часткову мобілізацію" ніхто не відміняв, а отже кожного місяця путлєр може мобілізувати 100-120 тис.орків. Більше немає сенсу, бо мобілізаційна інфраструктура більше мобілізованих не "пропускає".
2. Весь світ уже заявив, що це "перемир'є" - розводняк для лохів.

Тобто, ні для внутрішньої, ані для зовнішньої аудиторії така провокація не матиме жодного значення.

Висновок: хай *******, чим більше лугандонської вати за******* кацапи, тим мешне роботи потім буде для нас.

Вата! Счастливого Рождества. Все в церковь!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:54 Ответить
это к такому перемирию призывал кирилл??
показать весь комментарий
06.01.2023 00:02 Ответить
Повна туфта, не вестись на ніякі "перемирия"
показать весь комментарий
06.01.2023 04:46 Ответить
я бы этим *****-рашистам устроил массовые "провокации". После преступлений московитов в Украине, любые военные действия ВСУ законны
показать весь комментарий
06.01.2023 05:23 Ответить
 
 