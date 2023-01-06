Кремль использует Рождество как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин надеется использовать так называемое "перемирие", чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.
"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать поближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение количества потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", – сказал Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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или память отшибло?
Зеленский подчеркнул, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.
"Так что, пусть забирают унитазы - они им в пути пригодятся - и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", - добавил Зеленский.
Зеленский ответил на "перемирие": Пусть солдаты РФ забирают унитазы и возвращаются к себе - новости Украины, Политика - LIGA.net
..чЛенин,Сралин и прочее Быдло сегодняшнего дня...типа ...ин...
👹👺🦍А по факту Андрофаги-людоеды...без роду и племени..
Так и называйте его завжди и ПУБЛИЧНО!