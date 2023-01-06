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Зеленский (16493) перемирие (1476)

Кремль использует Рождество как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин надеется использовать так называемое "перемирие", чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать поближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение количества потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", – сказал Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине, - Кремль
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Топ комментарии
+14
ой, як зелене піdореня заспівало... "просування наших хлопців..." . а ще рік тому, ти зі своїм їbучим дєрьмаком й не знало, які іще перемир'я оголосити: і різдвяне, і весняне, і новорічне, і ... й хлопців наших, ти, зелене тупе падло, відводило назад,й просто кидало напризволяще у муках помирати - пам'ятаєш, зелений непотріб, солдата журавля?! забув, курва?! ти мало б, ******** зелений, бодай у його маленької доньки пробачення попросити...
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06.01.2023 00:06
+8
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06.01.2023 00:54
+6
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06.01.2023 00:55
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Ну а ти, як наш улюблений клоун, посмієшся над недолугим ********* ?
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05.01.2023 23:55 Ответить
Смійся, найобуй, випереджай!
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05.01.2023 23:58 Ответить
Покажи на що ти здатний, щоб чорт аж здох від такої зневаги малого хохмаря з квн.
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06.01.2023 00:03 Ответить
"Знов всеремось !!!" - вкотре підказав внутрішній голос )(уйлу.
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05.01.2023 23:57 Ответить
ой, як зелене піdореня заспівало... "просування наших хлопців..." . а ще рік тому, ти зі своїм їbучим дєрьмаком й не знало, які іще перемир'я оголосити: і різдвяне, і весняне, і новорічне, і ... й хлопців наших, ти, зелене тупе падло, відводило назад,й просто кидало напризволяще у муках помирати - пам'ятаєш, зелений непотріб, солдата журавля?! забув, курва?! ти мало б, ******** зелений, бодай у його маленької доньки пробачення попросити...
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06.01.2023 00:06 Ответить
… сержанта…
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06.01.2023 00:20 Ответить
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06.01.2023 00:55 Ответить
Знов про терористів, а про ***** так і не згадав.
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06.01.2023 00:07 Ответить
бо юридично в нас немає війни!
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06.01.2023 00:08 Ответить
***** само вже сказало що це війна.
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06.01.2023 00:10 Ответить
не перекладайте зраду Коломойського на гдбешніка
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06.01.2023 00:25 Ответить
До чого тут Бєня?
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06.01.2023 00:32 Ответить
кто привел зелю? кацапы, наши дебилы и в первую очередь беня

или память отшибло?
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06.01.2023 00:59 Ответить
мабуть не пов'язує "голозадько" і 73%...
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06.01.2023 01:10 Ответить
рыбка гуппи, во всяк случае мозг у него такой))
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06.01.2023 02:03 Ответить
та ні, я за ним слідкую вже не перший рік. Знань у нього забагато. Друге питання - на кого працює. І ось оце перше питання до мене про коломака... ставить ймовірну відповідь...
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06.01.2023 03:29 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива та підла мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!!
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06.01.2023 00:14 Ответить
тут хорошо:

Зеленский подчеркнул, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

"Так что, пусть забирают унитазы - они им в пути пригодятся - и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", - добавил Зеленский.
Зеленский ответил на "перемирие": Пусть солдаты РФ забирают унитазы и возвращаются к себе - новости Украины, Политика - LIGA.net
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06.01.2023 00:29 Ответить
Это повод для начала второй волны мобилизации. Не важна реакция западного мира, а своим скажет что они напали и пора вставать стране народной.....на последний бой.
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06.01.2023 00:41 Ответить
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06.01.2023 00:48 Ответить
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06.01.2023 00:54 Ответить
Ти ще не доріс щоб їх хлопцями називати.
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06.01.2023 01:19 Ответить
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06.01.2023 01:21 Ответить
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06.01.2023 01:22 Ответить
Особливо на цьому відео - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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06.01.2023 05:08 Ответить
При всій повазі до подвигів наших хлопців на фронті, але на Донбасі зараз жодна зі сторін суттєво ніде не просувається. Згідно карти Deepstate, є невеликий рух вперед наших під Кремінною, але й рашисти напирають під Соледаром останніми днями. На інших ділянках - вже декілька тижнів все "стоїть на місці"...
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06.01.2023 01:49 Ответить
Як казав великий поэт Сенатор✊,..не сотвори себе Кумира Дебила,ибо Дебил за 23 года у власти стал Идол...для Шариковых...так уже было на 1/6 части суши..

..чЛенин,Сралин и прочее Быдло сегодняшнего дня...типа ...ин...

👹👺🦍А по факту Андрофаги-людоеды...без роду и племени..
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06.01.2023 02:25 Ответить
Яке .... лядь просування ? В під Соледаром що? Зелений піздабол ... Тьфу..... лядь...
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06.01.2023 06:44 Ответить
Он не "росийский лидер" - он росийский ФЮРЕР.

Так и называйте его завжди и ПУБЛИЧНО!
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06.01.2023 06:51 Ответить
Мапу відкрий, на Соледар подивись. Подивись, що там робиться. Просуватель, бл... .
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06.01.2023 06:56 Ответить
В нас і в зеленського поняття "наші хлопці" різні. Його наступають , наші обороняються.
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06.01.2023 10:40 Ответить
а хлебное перемирие у зели уже закончилось? а то он при любых обстрелах заявлял что все норм оно идет...
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06.01.2023 13:32 Ответить
 
 