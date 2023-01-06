Объявление Путиным режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества - цинизм, - Госепартамент США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заявление президента РФ Владимира Путина о якобы объявлении режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества цинично и направлено на то, чтобы собраться с силами для новых атак.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это наилучшим образом – "цинизм". Это в значительной степени цинично, потому что (заявление РФ. – Ред.) появилось всего через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - отметил представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что Россия и раньше последовательно пыталась поражать центры гражданской жизни.
Прайс также напомнил слова госсекретаря США во время итоговой пресс-конференции в прошлом году. Тогда Блинкен высказал прогноз, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и, наконец, атаковать повторно. Потому, продолжил Прайс, нынешнее заявление российского лидера нельзя считать прекращением огня.
"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепартамента США
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Й в данайців, що постять дари.
никто не поверил маньяку, захотевшему перестать душить жертву на несколько минут...
обманувшему 100 раз кто поверит???
ПЕРЕДАЙТЕ путіну, що наші ХАЙМАРСИ відсвяткували РІЗДВО
з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день.
Слава нашим ЗСУ !
Іксмасс 2022
Ірод надалі бомбить без упину Назарет і Вифлеєм
Ще й каже: "По мирних жителях ми взагалі не б'єм..."
А пастушки-еменесники все розгрібають завали.
Чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали.
У Вифлеємі із-під руїни розбомленого хліва
Немовля дістають живісіньке! Мати також жива!
Вони у пелюшку піксельну загортають Людське Дитя.
Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя.
Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон МНС.
І дихає парою на немовля кошлатий службовий пес.
Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені.
Коні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайні в Гостомелі...
Аж ось, обличчя втопивши у бородах - чи то молоді, чи старі,
У камуфляжі й масивних брониках приходять Тріє Царі.
Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими:
"Потрібна евакуація! Потрібна група підкріплення!"
Клубочиться над Палестиною волога груднева ніч.
І дуже хочеться вірити, що їхній почують клич.
Гряде небеснеє воїнство!? Хор ангелів гряне з небес?
Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон МНС...
(с) Олександр Ірванець (Ірпінь)
Путин на период рождественских праздников объявил в Украине перемирие.
Представьте ситуацию: вы боретесь с тараканами, заполонившими ваш дом, и вдруг они объявляют перемирие. Ваши действия?