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Объявление Путиным режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества - цинизм, - Госепартамент США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прайс,нед

Заявление президента РФ Владимира Путина о якобы объявлении режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества цинично и направлено на то, чтобы собраться с силами для новых атак.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это наилучшим образом – "цинизм". Это в значительной степени цинично, потому что (заявление РФ. – Ред.) появилось всего через несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины", - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Россия и раньше последовательно пыталась поражать центры гражданской жизни.

Прайс также напомнил слова госсекретаря США во время итоговой пресс-конференции в прошлом году. Тогда Блинкен высказал прогноз, что россияне будут пытаться использовать любую временную паузу в боях, чтобы отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться и, наконец, атаковать повторно. Потому, продолжил Прайс, нынешнее заявление российского лидера нельзя считать прекращением огня.

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"Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению этой войны, она вывела бы свои войска с суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепартамента США
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Топ комментарии
+27
"ІнфоВійська України:

ПЕРЕДАЙТЕ путіну, що наші ХАЙМАРСИ відсвяткували РІЗДВО

з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день.

Слава нашим ЗСУ !
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06.01.2023 00:03
+24
Та який там цинізм - звичайна наївна спроба імбецила схитрожопити.
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05.01.2023 23:56
+14
Так Різдво ж - кацапське! Нам-то яке діло до нього? Коли євреї протистояли арабам у їх спробах задавить Ізраїль - вони що - перемир"я дотримувалися під час намазу у арабів?
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06.01.2023 00:08
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Правила форума Совет форумчан
Та який там цинізм - звичайна наївна спроба імбецила схитрожопити.
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05.01.2023 23:56 Ответить
)
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06.01.2023 00:08 Ответить
Перемир"я а ля кацап почалось Тільки що знов оголосили тривогу.
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05.01.2023 23:58 Ответить
Не вірю в припинення гри,
Й в данайців, що постять дари.
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05.01.2023 23:58 Ответить
Не вірю у силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей. (с) Лесь Подерв'янський
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06.01.2023 07:19 Ответить
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06.01.2023 00:02 Ответить
Им надо держаться вместе. Ведь рогозин может поставить свечку паше мерседесу.
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06.01.2023 01:32 Ответить
ну никто не понял широкого жеста доброй))) воли от плешивой ехидны...
никто не поверил маньяку, захотевшему перестать душить жертву на несколько минут...
обманувшему 100 раз кто поверит???
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06.01.2023 00:02 Ответить
"ІнфоВійська України:

ПЕРЕДАЙТЕ путіну, що наші ХАЙМАРСИ відсвяткували РІЗДВО

з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день.

Слава нашим ЗСУ !
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06.01.2023 00:03 Ответить
Так Різдво ж - кацапське! Нам-то яке діло до нього? Коли євреї протистояли арабам у їх спробах задавить Ізраїль - вони що - перемир"я дотримувалися під час намазу у арабів?
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06.01.2023 00:08 Ответить
Сам бачив як в порту Александрії вздовж берега були вириті окопи з кулеметними гніздами. О 17 годині араби зачохлили кулемети і подались молитись. Заходь в порт хто хош і роби що хош. Ми туди зайшли дозаправитись паливом
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06.01.2023 00:20 Ответить
не могли парочку кулеметів потырить? нам бы они сейчас пригодились))
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06.01.2023 01:14 Ответить
Вважаю, що потрібно прийняти перемир'я на таких умовах: ми не стріляємо по території кацапляндії вони не стріляють по території нашої України. А ті гниди, що знаходяться на території України - це військові цілі. До них це не відноситься.
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06.01.2023 00:08 Ответить
Бийте кацапів без жалю.Кацапи не мають право на життя.
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06.01.2023 00:11 Ответить
а ведь не соврал -они и в самом деле ГОТОВИЛИСЬ:разминировали границу и мосты ,уничтожили ракетную программу,не закупили снаряды для артилерии,слили вагнеровцев ,не давали выделить деньги на армию зная о нападении парашинцев,запрещали организацию териториальной самообороны,закрывали оборонное производство и т.д и т.п-ГОТОВИЛИСЬ как готовятся кроты
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06.01.2023 00:11 Ответить
к сдаче Украины
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06.01.2023 00:13 Ответить
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06.01.2023 00:20 Ответить
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06.01.2023 00:21 Ответить
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06.01.2023 00:22 Ответить
Зграя покидьків ...
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06.01.2023 00:33 Ответить
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06.01.2023 00:38 Ответить
вони готувалися...до приходу ****@
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06.01.2023 00:40 Ответить
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06.01.2023 00:34 Ответить
А ще Вава прибрав з лінії зіткнення антиснайперські групи і заборонив вести розвідку.
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06.01.2023 00:28 Ответить
Хітрожопий підєріл - якщо ми вїбем то значить не по правилам рпц, якщо вони - нє счітається. Підарасти (єто не наши).
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06.01.2023 00:13 Ответить
24.ХІІ.
Іксмасс 2022

Ірод надалі бомбить без упину Назарет і Вифлеєм
Ще й каже: "По мирних жителях ми взагалі не б'єм..."

А пастушки-еменесники все розгрібають завали.
Чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали.

У Вифлеємі із-під руїни розбомленого хліва
Немовля дістають живісіньке! Мати також жива!

Вони у пелюшку піксельну загортають Людське Дитя.
Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя.

Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон МНС.
І дихає парою на немовля кошлатий службовий пес.

Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені.
Коні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайні в Гостомелі...

Аж ось, обличчя втопивши у бородах - чи то молоді, чи старі,
У камуфляжі й масивних брониках приходять Тріє Царі.

Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими:
"Потрібна евакуація! Потрібна група підкріплення!"

Клубочиться над Палестиною волога груднева ніч.
І дуже хочеться вірити, що їхній почують клич.

Гряде небеснеє воїнство!? Хор ангелів гряне з небес?
Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон МНС...

(с) Олександр Ірванець (Ірпінь)
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06.01.2023 00:15 Ответить
Сцко цинізм рєдчайший. петух - чорт, must die.
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06.01.2023 00:17 Ответить
бобiку зле - хоче "пєрєстать стрєлять". якщо воно встигне вивести всiх оркiв з України i виплатити всi репарацiї до Рiздва, то чому б i нi. хоча, хай нашi воїни самi вирiшують..
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06.01.2023 00:22 Ответить
немецкие гитлеровцы тоже на рождество не воевали - преемственность!
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06.01.2023 00:25 Ответить
🤣🤣🤣
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06.01.2023 00:40 Ответить
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06.01.2023 03:12 Ответить
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06.01.2023 00:42 Ответить
Хлопці, коментатори, ви пісня ) я Вас люблю і пишаюся Вами. Ще не вмерла України ні слава ні воля!
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06.01.2023 00:47 Ответить
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06.01.2023 00:55 Ответить
Цей трюк придумав сам кормчий із подворотні для внутрішнього використання, просто хоче збити напругу від Макіївки. А головного атеїста притягнув для імперського понта.
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06.01.2023 02:38 Ответить
А все помнят как в сочельник Рождества нацисты обстреляли центр Херсона с многочисленными жертвами? Поэтому идут ***** со своим "перемирием".
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06.01.2023 03:11 Ответить
Капцями їх, капцями....або дустом
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06.01.2023 06:13 Ответить
 
 