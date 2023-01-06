Война в Украине находится в критической точке, Россия не пытается останавливаться, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское вторжение в Украину находится в критической точке. Поэтому важно максимально помогать украинцам противостоять агрессии РФ.
Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналистки Дженнифер Якобс.
"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", – отметил Байден.
По его словам, Россия не пытается тормозить. Совершенные ими шаги такие же варварские, как и год назад.
Топ комментарии
+22 Виталий 6b40280c
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Кощей до грався, і думає що в нього все в руках, але його грохнуть
Як створити напис тілами орків
максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ - означае давать им танки, самолеты . та далекобойную арту. И вот когда ты это дашь, то Російське вторгнення в Україну будет у критичній точці
1 - отдаст приказ о нанесении ракетного удара по городам Помойки и обвинит в этом Украину.
2 - введет военное положение, закроет границы и объявит всеобщую мобилизацию.
3 - он думает что о его планах никто не догадывается.
А так же не забываем что с другой стороны живет еще один террорист Бульбафюрер, на которого указы бункерного не распространяются в данном случае.
А зачем Трампу присобашили голову байдена?