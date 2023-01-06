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Война в Украине находится в критической точке, Россия не пытается останавливаться, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Российское вторжение в Украину находится в критической точке. Поэтому важно максимально помогать украинцам противостоять агрессии РФ.

Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналистки Дженнифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", – отметил Байден.

По его словам, Россия не пытается тормозить. Совершенные ими шаги такие же варварские, как и год назад.

Также читайте: Кремль использует Рождество, как прикрытие, чтобы ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе, - Зеленский
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Топ комментарии
+22
Волонтеры, начинаем сбор денег

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06.01.2023 01:00
+21
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06.01.2023 00:47
+19
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06.01.2023 01:02
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Кацапщину зупинить тільки смерть.
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06.01.2023 00:35 Ответить
Там буде переворот

Кощей до грався, і думає що в нього все в руках, але його грохнуть
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06.01.2023 13:03 Ответить
Виступаючи в Мінську, Володимир Люциферович заявив, що готовий покласти в Україні на вівтар сатани ще 300 000 людських життів свого електорату. В результаті безперервного російського терору в Україні з'явилося багато хлопчиків-підлітків сиріт, які дивлячись на покійного батька, який лежить у труні з відрізаними в російських камерах катувань вухами, мотивовані на помсту.
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06.01.2023 13:25 Ответить
Та що тут казати. На Західній добре пам"ятають що творили там московити. Це передається з покоління в покоління.
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06.01.2023 13:31 Ответить
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06.01.2023 00:47 Ответить
Люба Софі-Марія Ви завжди пісня. Я Вас кохаю.
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06.01.2023 00:51 Ответить
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06.01.2023 00:59 Ответить
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06.01.2023 01:09 Ответить
Може кому потрібно...

Як створити напис тілами орків
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06.01.2023 01:52 Ответить
"Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ. "

максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ - означае давать им танки, самолеты . та далекобойную арту. И вот когда ты это дашь, то Російське вторгнення в Україну будет у критичній точці
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06.01.2023 00:50 Ответить
Кацапію зупинить Україна з вашою допомогою чи без. Вам вирішувати.
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06.01.2023 00:55 Ответить
та дайте вже нарешті ракети !
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06.01.2023 00:55 Ответить
Волонтеры, начинаем сбор денег

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06.01.2023 01:00 Ответить
Предлагаю волонтерам брать с сруцких шоб нє пізділі. Більше зберуть.
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06.01.2023 01:08 Ответить
Первый демо-отпи.дец - задарма
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06.01.2023 01:36 Ответить
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06.01.2023 01:02 Ответить
Почему ***** предлагает перемирие Украине, если он воюет с НАТО?
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06.01.2023 01:05 Ответить
В поисках повода для всеобщей мобилизации и объявления военного положения бункерный террорист
1 - отдаст приказ о нанесении ракетного удара по городам Помойки и обвинит в этом Украину.
2 - введет военное положение, закроет границы и объявит всеобщую мобилизацию.
3 - он думает что о его планах никто не догадывается.

А так же не забываем что с другой стороны живет еще один террорист Бульбафюрер, на которого указы бункерного не распространяются в данном случае.
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06.01.2023 01:19 Ответить
Хутин - дед людоед
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06.01.2023 01:29 Ответить
Ось що каже Байденко:
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06.01.2023 01:35 Ответить
Mod Dom

А зачем Трампу присобашили голову байдена?
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06.01.2023 01:38 Ответить
А ще й привели цитату тупого кабана Поворознюка.

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06.01.2023 01:59 Ответить
Перебудемо, не в перший раз. Зламаємо хребет цій падлюці. До бою! Слава Україні!
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06.01.2023 01:37 Ответить
все идет к тому что кацапы будут делать последнюю отчаянную попытку хоть что то сделать в Украине, и бросят все что в них есть, и заявления Байдена, передача техники которой еще раньше не передавали от французов,американцев и немцев об этом неоднозначно говорит
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06.01.2023 03:11 Ответить
Дорогий бздєдушка Джо - а як ото шоб не...
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06.01.2023 12:30 Ответить
Українці зробили за 10 місяців те, що ваша НАТА за 60 років не мріяла.
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06.01.2023 12:31 Ответить
GO AHEAD!!!
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06.01.2023 14:22 Ответить
 
 