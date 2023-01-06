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авиация (2590) Генштаб ВС (4262)

Авиация ВСУ в течение 5 января нанесла 15 ударов по сосредоточению войск противника, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,авіація

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, как авиация и артиллерия ВСУ уничтожает оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+18
Сегодня утром ВСУ нанесли удар по месту базирования кацапов в Гавриловке Второй, Каланчакского района, Херсонской области Сообщается, что военнослужащие армии рФ съезжались туда на протяжении 5 дней. Там было до 1000 личного состава и техники.
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06.01.2023 02:20
+15
По предварительным данным, по меньшей мере, 100 300х, минимум минус 20 офицеров, другие - считаются пропавшими без вести. Завалы все еще разбирают.
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06.01.2023 02:21
+5
"Прэлестно! Просто прэлестно!" А тут дехто писав: погано, що тільки "стрільба ППО" в Криму та Росії - а "прильотів" нема! Є "прильоти"! На півдні України Бо поки кацапське ППО "вражає небо" над Вороніжем чи Білгородом, наші соколи вражають кацапів на лінії фронту при мінімальному зенітному протистоянні!
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06.01.2023 06:04
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Сегодня утром ВСУ нанесли удар по месту базирования кацапов в Гавриловке Второй, Каланчакского района, Херсонской области Сообщается, что военнослужащие армии рФ съезжались туда на протяжении 5 дней. Там было до 1000 личного состава и техники.
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06.01.2023 02:20 Ответить
По предварительным данным, по меньшей мере, 100 300х, минимум минус 20 офицеров, другие - считаются пропавшими без вести. Завалы все еще разбирают.
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06.01.2023 02:21 Ответить
Щось вже дуже захмарні кількості (я звичайно що за) зібраних до купи, звідки інфа?
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06.01.2023 03:40 Ответить
АSLAN

@antiputler_news
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06.01.2023 04:13 Ответить
Чомусь не відчувається , що ви ,, за" 😠
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06.01.2023 04:41 Ответить
В статистике орков будет один дохлый от отравления алкоголем и один кто споткнулся и поранил палец.
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06.01.2023 09:05 Ответить
07.01.23 надо дронами да по Кремлю !
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06.01.2023 05:33 Ответить
"Прэлестно! Просто прэлестно!" А тут дехто писав: погано, що тільки "стрільба ППО" в Криму та Росії - а "прильотів" нема! Є "прильоти"! На півдні України Бо поки кацапське ППО "вражає небо" над Вороніжем чи Білгородом, наші соколи вражають кацапів на лінії фронту при мінімальному зенітному протистоянні!
показать весь комментарий
06.01.2023 06:04 Ответить
 
 