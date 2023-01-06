Авиация ВСУ в течение 5 января нанесла 15 ударов по сосредоточению войск противника, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, как авиация и артиллерия ВСУ уничтожает оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов", - отмечается в сообщении.
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