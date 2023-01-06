Мы вступаем в решающую фазу, - Кулеба анонсировал еще больше хороших новостей по оружию для Украины

Министр иностранных дел убежден, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Кулеба написал в фейсбуке.

"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!" – отметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что на этой неделе Владимир Зеленский "проводит реальный дипломатический марафон, каждый день - переговоры с тремя, четырьмя лидерами", и некоторые решения о предоставлении Украине оружия принимают прямо во время разговоров, а некоторые - по их итогам.

По словам Кулебы, Киеву удалось убедить партнеров в том, что "время табу по оружию прошло".

"Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше", – написал он.