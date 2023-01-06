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оружие (9379) Кулеба Дмитрий (2623)

Мы вступаем в решающую фазу, - Кулеба анонсировал еще больше хороших новостей по оружию для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

патріот

Министр иностранных дел убежден, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Кулеба написал в фейсбуке.

"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!" – отметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что на этой неделе Владимир Зеленский "проводит реальный дипломатический марафон, каждый день - переговоры с тремя, четырьмя лидерами", и некоторые решения о предоставлении Украине оружия принимают прямо во время разговоров, а некоторые - по их итогам.

По словам Кулебы, Киеву удалось убедить партнеров в том, что "время табу по оружию прошло".

"Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше", – написал он.
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Топ комментарии
+33
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06.01.2023 01:40
+28
Що не кажіть, але Кулеба - справжній професіонал, один з дуже небагатьох команді Зеленського хто заслуговує поваги. Нам з ним пощастило.
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06.01.2023 01:47
+21
Будут таки путлера добивать. Отлично, больше наших пацанов сохраним, если много бронетехники будет, а если как Кулеба говорит, что и табу снято, ждем дальнобойные ракеты
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06.01.2023 01:47
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06.01.2023 01:40 Ответить
Ця людина дійсно на своєму місці!
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06.01.2023 01:45 Ответить
Молодець! Честь йому і хвала!
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06.01.2023 14:02 Ответить
Що не кажіть, але Кулеба - справжній професіонал, один з дуже небагатьох команді Зеленського хто заслуговує поваги. Нам з ним пощастило.
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06.01.2023 01:47 Ответить
Так і є. До речі, він з команди ще одного чудового дипломата Клімкіна. Саме Клімкін його й запросив до МЗС у червні 2014 року
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06.01.2023 01:55 Ответить
І клімкин ніколи дипломатомне був. Він був вчителем математики десь в Московії.
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06.01.2023 08:20 Ответить
Після закінчення інституту переїхав в Україну. Першою роботою молодого науковця стала праця у відділі № 10 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, який досліджував фізико-хімічні процеси у зварювальній дузі.[2] Наступні два роки Клімкін працював науковим співробітником того ж інституту.[4] Однак, вже 15 вересня 1993 року він звільнився за власним бажанням та змінив наукові дослідження на дипломатію.[2]-------------пере тим, як щось писати, непогано було б читати про це.
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07.01.2023 08:24 Ответить
Кулеба на своем месте. Как и Климкин был хорош. Ещё мне нравится наш представитель в ООН, смачно кацапов рожей в их же дерьмо макает.
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06.01.2023 14:16 Ответить
І як це по вашому Зе зміг призначити справжнього професіонала?
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06.01.2023 02:23 Ответить
Чомусь, про досягнення в Болгарії замовчує...
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06.01.2023 07:38 Ответить
Будут таки путлера добивать. Отлично, больше наших пацанов сохраним, если много бронетехники будет, а если как Кулеба говорит, что и табу снято, ждем дальнобойные ракеты
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06.01.2023 01:47 Ответить
Боже береги Америку и защити Украину. СЛАВА ЗСУ.
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06.01.2023 02:14 Ответить
все одно "партнери" будуть схиляти до перемириння ,під шантажем )(уйла про ядерну зброю..Можливо за Крим,припускаю що за цю "скрєпу" )(уйлу тоді вже точно кіздєц зроблять кремлівська банда.
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06.01.2023 02:42 Ответить
Ні. Вже не будуть. Всі зрозуміли у світі що ***** нелюдь хворий на голову, проект РФ закривають.
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06.01.2023 03:04 Ответить
Мудрі та старі люди кажуть : "не кажи гоп доки...."
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06.01.2023 03:03 Ответить
він просто тріпло - пройшов курс міньета у посла в болгаріі
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06.01.2023 03:05 Ответить
Кулеба, закрий вже свій сраний рот. Не військовий же.
Це вже яка "вирішальна фаза". Тими фазами ще з Київської області розказуєте, штук 10-15 було вже.
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06.01.2023 03:11 Ответить
"Кулеба, закрий вже свій сраний рот" --- не кукарекай дурачек,если не понимаешь для чего это все говориться в открытую,это в первую очередь посыл для кацапов чтобы те срали в портянки и понимали что их тут ждет, и расчет на то что руснявые будут идти в отказ когда их будут сюда заставлять идти. Такое заявление можно сделать за 1 минуту,а ефект оно может приести оргомный в пользу Украины. Поэтому мозги включай если есть,а если нет не пиши чушь и не позорься
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06.01.2023 03:17 Ответить
кацапи за кулебою стежать?Чи може на "пєрвом" чи в скабєєвої його цитують?
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06.01.2023 09:49 Ответить
Стежать.
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06.01.2023 12:43 Ответить
то його по ростелевізору показують?
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07.01.2023 12:46 Ответить
Ещё как
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06.01.2023 14:17 Ответить
Та це сумнозвісний бот дурник Саган, не звертайте на нього увагу, він клоун у підарасів та підарас у клоунів, на півставки.
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06.01.2023 15:05 Ответить
Сам не неси херню, дебіла кусок. Кацапи знати не знають що там Кулеба висрав, якщо взагалі знають хто це такий.
Ти ще скажи, що вони Дристовича слухають за бояться.
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06.01.2023 12:53 Ответить
🤣🤣🤣
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06.01.2023 04:15 Ответить
Але є ВЖЕ ПРЕКРАСНА НОВИНА - пан Кулеба звернувся до Зеленского з проханням нагородити длостойно учасників процесу отримання Т ОМОСУ РІК ТОМУ, саме 5 січня . Але , нажаль вже 6 січня і....???
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06.01.2023 04:46 Ответить
Немає довіри ні Зелі ні Кулебі !
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06.01.2023 08:18 Ответить
А ведь западные европейские и американские лидеры, когда то были молодыми парнями. Возможно их отцы воевали, пока они ccaли под стол. Кто то занимался охотой, как это в стериотипных фильмах про англичан. У кого то предки были кровавые немецкие надзиратели, которым не страшна кровь и боль. Какие то хозяева жизни соревновались кто круче в своём братстве - как Буш, и история с Джеронимо. Но сейчас это сcыкливые старики! Они боятся что якобы начнётся ужасная, кровавая, болезненная, смертельная, мировая война. А по факту, ЗСУ не дадут чмоням напасть ещё на какую то страну. Тем чмоня, у которых даже трусов нет, приходится воровать быушные, у украинских людей. Не то что бы такого необходимого турникета, на случай ранения. Ну что сделаешь, это возможная эскалация конфликта, с непобедимой армией бомжей.
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06.01.2023 05:57 Ответить
Пока что нашлись только дураки в России и Украине, которые гордятся что их сограждане гибнут. Европейцы чего-то не хотят такого у себя.
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06.01.2023 16:44 Ответить
+100. А ще думаю, що вони реально сцуть, що в Бресті зростає групировка та кількість зброї яка можливо націлена на Прибалтику. І та ракета не просто так впала в Польщі - це як раз перевірка на реакцію. Та й Польща зненацька отримала кукуєву хмару Абрамсів.
Ось вони і пришвидшують надання нам броні. Звісно ж за Литву не хочуть воювати
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06.01.2023 18:58 Ответить
Є одне прохання:- не забирайте з нашої поліклініки єдиного уролога, не треба йому той шанс...
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06.01.2023 07:33 Ответить
"Дмитро Кулеба додав, що цього тижня Володимир Зеленський "проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня - переговори з трьома, чотирма лідерами "- як же це підхалімство заїпало...."бєшений прінтер","велике будівництво"..."дипломатичний марафон".....сс...ка...
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06.01.2023 09:48 Ответить
По три-чотири перемовини з лідерами інших країн кожного дня????
Можливо Кулеба і не поганий дипломат, але пи@дун він точно відмінний.
Хоча, можливо, це сраколизство і є неодмінною умовою роботи на цій посаді, доречі як і на всіх інших.
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06.01.2023 17:15 Ответить
Никаких курва рождественских перемирий! Парашка под предлогом перемирия подтянет к линии фронтта мясо и технику. И ударит. Верить Парашке-это уже не смешно. Переговариваться можно но без отрыва от основного занятия:убивать русских захватчиков!
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06.01.2023 18:25 Ответить
Это все понимают, не бойся
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07.01.2023 05:58 Ответить
Не скажу щодо кулеби, але рєзніков не є професіоналом. Забезпечення армії оборонне замовлення розробка техніки виробництво всього від форми до танків це його відповідальність. А з цим великі проблеми. Можливо він гарний юрист але міністр оборони з нього ніякий.
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06.01.2023 21:41 Ответить
Вот правильно вы сказали, там же патриот на патриоте, патриота Татарова ещё забыли, Тимошенко тоже очень патриотичны патриот, а Ермак такой патриотичный патриот, что в энциклопедии под словом патриот его фотка размещена ))))
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06.01.2023 23:23 Ответить
Баранов был огромной, тяжёлой ошибкой.
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07.01.2023 05:59 Ответить
Був би кулеба профі не допустив би позорища з послицею Болгаріі .
Тому звичайне болтливе зелене лайно.
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06.01.2023 19:35 Ответить
100%
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06.01.2023 20:07 Ответить
Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3391569 улыбнуло!!я тоже в этом пэреконаний что может получить чего не получала!и где таких зелёных и столько много накопали??и это министр запредельных справ!!
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07.01.2023 00:41 Ответить
 
 