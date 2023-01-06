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заключение (146) вербовка (215) ЧВК Вагнера (1280) Пригожин Евгений (396)

Заявлениями о помиловании заключенных Пригожин хочет увеличить вербовку и свое влияние, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пригожин,євген

Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что присоединившихся к "ЧВК" заключенных помиловали. Таким образом, он пытается увеличить свое влияние и политическую власть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW не зафиксировал ни одного официального комментария источника в российском правительстве о том, действительно ли заключенные из "Вагнера" получили эти помилования.

Пригожин, вероятно, обнародовал выдачу документов о помиловании, чтобы отразить это влияние на поддержку продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе. Создавая впечатление, что Пригожин присваивает себе общественное признание за "помилование" этих преступников, он рискует показаться тем, что присваивает себе полномочия, которые действительно имеет только президент РФ Владимир Путин, заявили аналитики.

Пригожин также, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить текущую вербовку заключенных и успокоить уже присоединившихся.

"Вагнеру, вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном бывших узников, и Пригожин, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", - отмечают эксперты.

Читайте: Прихожин хочет контролировать соляные и гипсовые шахты в Бахмуте, - СМИ
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Врет наверняка,там надо куча документов судов и комиссий,проще зэков угробить в атаках.Если и помиловали то по мелким статьям и только для показухи.
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06.01.2023 06:39 Ответить
Цей світ точно чокнувся все було но щоб країною в 140 млн відкрито і офіційно банда "заключённых " управляла це ппц
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06.01.2023 06:48 Ответить
У Білому домі вважають, що «одержимість» Пригожина Бахмутом обумовлена грошовими мотивами, а саме бажанням отримати контроль над соляними і гіпсовими шахтами. Поблизу Бахмута розташовано, зокрема, найбільше родовище солі в Європі - Артемівське.
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06.01.2023 06:57 Ответить
Путин хочет отвести вину от себя и подставляет Пригожина
под основную ответственность за военные преступления.
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06.01.2023 07:06 Ответить
ну це зрозуміло навіть зечарам, вони просто мріють драпанути с калашом до першого ближчого обмінника ломбарда та почати нове життя. це ж росія вони друг друга на'боують но роблять видимість що цього не бачать. типа хітриє. в росіі хто хітрий-той умний. Смєкалістий - а по ходу фєкалістий но всех обманул
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06.01.2023 07:11 Ответить
сказочка про зк-супермена канаєт толька на ху@лостанє под шансон с хріпатцой і бояру...
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06.01.2023 07:35 Ответить
щось забагато в єфірі цього лисого опущенця.... буданову на часі виконувати свої прямі обов*язки а не скакати по ефірах
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06.01.2023 08:56 Ответить
То пригожин вже президент, раз має право помилування?
Хоча будь кому при здоровому глузді зрозуміло, що ці помилування це лише піар щоб вербувати нових найманців з в'язниці.
А ще на скільки відомо на росії відмінили демобілізацію контрактників, то як на таке будуть реагувати звичайні вояки?
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06.01.2023 10:45 Ответить
Після видачі довідки про помилування урочистий розстріл.
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06.01.2023 12:03 Ответить
 
 