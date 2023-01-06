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Литва (2119) перемирие (1476) Арвидас Анушаускас (34)

РФ хочет перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев новыми силами, - министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

анушаускас

Путин приказал Шойгу объявить рождественское перемирие, чтобы отдохнуть, а затем убивать украинцев новыми силами.

Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.

"Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие, иначе убийцы устали и хотят отдохнуть день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев в их же стране новыми силами", - написал Анушаускас.

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06.01.2023 07:58 Ответить
Ніякого перемир"я -- біля Бахмута лізуть з подвіиною енергією .
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06.01.2023 08:03 Ответить
Жодного перемір'я із цією згарєю покидьків. Навпаки треба додати "веселощів"
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06.01.2023 08:16 Ответить
Буде кацапам "перемир'я'', я потурбуюся
" Хаймарс".
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06.01.2023 08:25 Ответить
чим більше сатаністів задвохсотити,тим більша радість буде на небі особливо в Різдвяну ніч
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06.01.2023 09:04 Ответить
Та ясн,шо вафел хоче перепочити...Наші ротікі сосалі,наші ротікі усталі))
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06.01.2023 09:47 Ответить
 
 