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453 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 6 января 2023 более 1330 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

По официальной информации ювенальных прокуроров 453 ребенка погибли и более 877 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40", - отмечают ювенальные прокуроры.

5 января в г. Берислав Херсонской области в результате вражеских обстрелов и попадания снаряда в жилой дом погибла семья вместе с 12-летним сыном.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Смотрите: Последствия обстрела Херсона. ФОТОрепортаж
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06.01.2023 10:16 Ответить
 
 