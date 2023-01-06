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Новости Война в Украине
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агитация (498) Днепропетровщина (2877) Кировоградщина (553) Медведчук (1754) обыск (1844) Ривненщина (1139) СБУ (18666) УПЦ МП (1456) Херсонщина (3488) церковь (1299)

Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские "триколоры" и бывшие склады оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и русская символика.

"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений). Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ.

Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими "кураторами" на левом берегу Днепра.

По данным СБУ, в результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов.

Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской, Кировоградской, Ривненской и Днепропетровской областей.

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Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 01
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 02
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 03
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 04
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 05
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 06
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 07
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 08
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 09
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 10
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 11
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 12
Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, - СБУ 13
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Топ комментарии
+34
Бо рпц ніколи церквою не була-це фсбшна секта...
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06.01.2023 09:45
+25
Це тільки вершина "айсберга", глибше треба "копати".
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06.01.2023 09:46
+24


Петро Порошенко

У цей день, рівно 4 роки тому звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха.
Створення автокефальної Православної Церкви України - запорука нашої незалежності. Це - основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали пута, які прив'язували нас до москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію рпц. І сьогодні маємо завершити розпочате раз і назавжди.
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06.01.2023 10:26
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Бо рпц ніколи церквою не була-це фсбшна секта...
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06.01.2023 09:45 Ответить
ще й секта від сатани...
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06.01.2023 10:04 Ответить
звичайно-бо це і є сатанинська секта...
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06.01.2023 10:06 Ответить
Це тільки вершина "айсберга", глибше треба "копати".
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06.01.2023 09:46 Ответить
Все це достойне похвали
Але не зрозуміло, що таке "колишні склади"?
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06.01.2023 09:48 Ответить
+5
І що це дасть для слідства (суду).
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06.01.2023 11:08 Ответить
Залишки того, що кацапи завезли на територію храму та складували там, а потім покинули, бо вивезти не змогли
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06.01.2023 12:18 Ответить
з Почаївської та Святогірської лавр цю фсб сектантів і 3.14дерасів виженіть !!!
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06.01.2023 09:51 Ответить
Гнати їх з України як посібників терористичного режиму Московії (рф)!
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06.01.2023 09:51 Ответить
Кілька років тому Верещук "Томос це піар-компанія Порошенка, Томос ми отримали ще в 1990 році. Нам його надав Алексій ( каZап )."

Верещук сьогодні:

Ірина Верещук

15 год ·

У цей день 4 роки тому українці отримали Томос про автокефалію Православної церкви України. То була мрія мільйонів людей і декількох поколінь наших політиків.

Коли ми позбуваємось залежності від московської церкви, ми просто повертаємось до першоджерел, до часів князя Володимира та Київської митрополії.

Боротьба з імперією зла триває і сьогодні. Держава має убезпечити всіх вірян, незалежно від релігійних уподобань, від ворожого впливу та намагань агресора посіяти між нами розбрат.
Сила в єдності!
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06.01.2023 09:56 Ответить
І втулила в свій пост про Томос фото преЗЕдента на фоні ікон, який знущався над Томосом.

"Зеленский про Томос и автокефалию."

https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
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06.01.2023 10:00 Ответить
чому дивуватися? Пристосуванці - вони всі такі...

Прикольніше було би десь розкопати верещучкові зойки з приводу "роз'єднання суспільства" саме через Томос і створення ПЦУ... Пригадую, в ток-шоу на ІСТV, в тій же передачі, де вона звинувачквала Пороха в тому, що він ніби вітав ***** з днем касапів (12/06.14р.), вона і про це вякала.
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06.01.2023 10:08 Ответить


Петро Порошенко

У цей день, рівно 4 роки тому звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха.
Створення автокефальної Православної Церкви України - запорука нашої незалежності. Це - основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали пута, які прив'язували нас до москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію рпц. І сьогодні маємо завершити розпочате раз і назавжди.
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06.01.2023 10:26 Ответить
Циничная тварь.
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06.01.2023 12:25 Ответить
Ти про брата колю?
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07.01.2023 08:51 Ответить
А от свою найбільшу цінність, хлопчиків з хору, батюшки встигли переховать....
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06.01.2023 09:58 Ответить
понять и простить..
дермаки-татаровы порешают с минимальными потерями, пока Найвэлычнившивый сладко спит с конхветкой тузик-сладкой за щекой
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06.01.2023 10:03 Ответить
А Паша-Мерседес обіцяє завтра блокувати службу Епіфанія в Успенському соборі Лаври....
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06.01.2023 10:03 Ответить
паша - содоміт і передаст, блокувати буде особисто чи своїми ******************** і юродовими бабками?
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06.01.2023 10:08 Ответить
бабками, звичайно. І не тільки юродивими, а й газпуковими.
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06.01.2023 10:10 Ответить
тим часом мокшанська секта "сделала атвєтний ход" - заявила що Єпіфаній не подавав та не одержував дозволів на Різдвяне Богослужіння в Лаврі, навіть похоже підкупили во директора заповідника Києво-Печерська Лавра, який ніби то підтвердив відсутність дозволу
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06.01.2023 10:10 Ответить
Директору пора збирати манатки і двигатись туди ж де пішов Паша мерседес і російський корабель.
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06.01.2023 10:32 Ответить
Не заповідник є власником Лаври, а держава. Директор заповідника може отримати усну вказівку від власника за 5 хвилин до приїзду Епіфанія.
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06.01.2023 11:31 Ответить
Ну вот как мюи предполагалось-фсбшная контора
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06.01.2023 10:14 Ответить
Схоже - сбушники найбільш набожні люди в Україні . Кожного дня , з самого ранку вже біжать в церкву . !!
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06.01.2023 10:23 Ответить
а то хіба церква? То ж самозванці без Томосу!
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06.01.2023 10:25 Ответить
Цікаво що за наїзди за підтримку медведчука який у москві а є чиним депутаом і слуги з іншими його не лишили мандата а церква вина. якийсь маразм похоже зрада в іншому місці.
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06.01.2023 10:39 Ответить
те, що ця секта - ворог, знали всі окрім малоросів і сепарів і після отримання Томоса їх треба було гнати, але до влади прийшли обкурені гопники бениного цирку, а вони за бабло продадуть будь-яку країну, бо самі в Україні на гостролях.
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06.01.2023 10:49 Ответить
Поступово СБУ всі області СБУ опрацьовує. Бажано найбільшу увагу Харківській, Одеській і Запорізькій. Скоріше б закон про повну заборону банди ФСБ-РПЦ.
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06.01.2023 10:56 Ответить
Медведева реально забанить в телеграмме? Подайте сотни жалоб. Мразь пишет в телеге.
Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами.
Есть же юридическое лицо телеграмма, не понятно что происходит.
А Симоньян с санкциями Америки имеет свою страницу в фейсбуке https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5 Может командно как-то её банить
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06.01.2023 11:02 Ответить
санкції в FВ накладають регіональні дирекції мережі. По території колишнього совка регіональна дирекція знаходиться на касапії.
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06.01.2023 12:01 Ответить
Нонсенс. 21 марта. Суд признал Meta экстремистской организацией. Facebook и Instagram запрещены в РФ. Понятно что через ВПН все пользуются, главное цель. И не таких крыс как симоньян уже блокировали
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06.01.2023 12:06 Ответить
Визнати терористичною організацію, попок - колаборантами і кого до в'язниці, а кого - під сраку з України. Жирні, бородаті та продажні паразити на тілі суспільства.
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06.01.2023 11:35 Ответить
Чомусь я не здивований ...
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06.01.2023 12:01 Ответить
Какая неожиданность.
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06.01.2023 12:18 Ответить
Церкву закрити, причетних - до відповідальності як зрадників! Та й взагалі, всі церкви МП треба закрити, ну скільки ще можна бути до них такими толерантними та висловлювати лише занепокоєння, як та Європа?
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06.01.2023 12:58 Ответить
Очень верно выше написали-признать рпцмп террористической организацией и запретить на территории Украины,невзирая на вой пророссийской паствы.
Хто хоче молитися з московськими попами-валіза-залізнична станція-кацапленд.Або просто по колії хай мандрують. Помолясь,*****.
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06.01.2023 13:26 Ответить
animals!!!!
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06.01.2023 14:05 Ответить
этого еще недостаточно чтобы расторгнуть договора и вышвырнуть их с Украины?? доколе, Господи?!
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06.01.2023 20:34 Ответить
когда этих сатанинских мразей вышвырнут из Украины пинком под сраку?!
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06.01.2023 22:43 Ответить
This Russian religious organization spreads Russian propaganda and helps occupants. Help Ukraine!
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17.01.2023 10:46 Ответить
 
 