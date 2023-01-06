Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские "триколоры" и бывшие склады оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, на территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и русская символика.
"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений). Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ.
Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими "кураторами" на левом берегу Днепра.
По данным СБУ, в результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.
А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов.
Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Мероприятия проводили сотрудники СБУ Херсонской, Кировоградской, Ривненской и Днепропетровской областей.
Пожалуйста, подождите...
Але не зрозуміло, що таке "колишні склади"?
І що це дасть для слідства (суду).
Верещук сьогодні:
Ірина Верещук
15 год ·
У цей день 4 роки тому українці отримали Томос про автокефалію Православної церкви України. То була мрія мільйонів людей і декількох поколінь наших політиків.
Коли ми позбуваємось залежності від московської церкви, ми просто повертаємось до першоджерел, до часів князя Володимира та Київської митрополії.
Боротьба з імперією зла триває і сьогодні. Держава має убезпечити всіх вірян, незалежно від релігійних уподобань, від ворожого впливу та намагань агресора посіяти між нами розбрат.
Сила в єдності!
"Зеленский про Томос и автокефалию."
https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
Прикольніше було би десь розкопати верещучкові зойки з приводу "роз'єднання суспільства" саме через Томос і створення ПЦУ... Пригадую, в ток-шоу на ІСТV, в тій же передачі, де вона звинувачквала Пороха в тому, що він ніби вітав ***** з днем касапів (12/06.14р.), вона і про це вякала.
Петро Порошенко
У цей день, рівно 4 роки тому звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха.
Створення автокефальної Православної Церкви України - запорука нашої незалежності. Це - основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали пута, які прив'язували нас до москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію рпц. І сьогодні маємо завершити розпочате раз і назавжди.
дермаки-татаровы порешают с минимальными потерями, пока Найвэлычнившивый сладко спит с конхветкой тузик-сладкой за щекой
Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами.
Есть же юридическое лицо телеграмма, не понятно что происходит.
А Симоньян с санкциями Америки имеет свою страницу в фейсбуке https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5 Может командно как-то её банить
Хто хоче молитися з московськими попами-валіза-залізнична станція-кацапленд.Або просто по колії хай мандрують. Помолясь,*****.