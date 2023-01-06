В Украине ликвидировано по меньшей мере 539 мобилизованных россиян. Это кроме тех, что были убиты в Макеевке, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская служба ВВС, издание "Медиазона" и команда волонтеров совместно подсчитали, что на 6 января в Украине ликвидировано 539 мобилизованных россиян. Эта цифра не включает попавших под удар по расположению сил РФ в Макеевке.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую службу BBC.
Журналисты отметили, что опираются только на официально подтвержденные сообщения о ликвидации. Поэтому они сами считают, что в их перечне дважды меньше имен ликвидированных, чем реально похоронено в России.
Подтвержденные потери армии РФ они оценивают в 11 009 солдат и офицеров, реальные - по меньшей мере в 22 тыс. Общие безвозвратные потери, включающие ликвидацию, ранение и пропажу без вести, журналисты оценивают по меньшей мере в 99 тыс. человек.
"На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем", - пишут журналисты.
Также растет количество россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.
Они отмечают, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше. Во многих официальных сообщениях о смерти солдат и офицеров не указан их статус - контрактник, доброволец или мобилизованный.
Как рассказывают сами мобилизованные, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий разных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.
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Це випливає з рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, яка щороку складає рейтинг найкращих армій світу.
У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України становив 0,2516, у той час, як "ідеальною" вважається оцінка в 0,0000.
"Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді (на агресію, - ред.), фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, що сприяють загальному становищу у списку", - повідомили в організації.
Сусідами України у рейтингу стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).
Водночас Росія зберегла друге місце у рейтингу. Хоча, як зазначили його автори, "російсько-українська війна показала ключові обмеження військового потенціалу" Росії, незважаючи на її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною. У Global Firepower наголосили, що це "проливає світло" на рівень готовності, командування, навчання та постачання у російській армії.
Багато військових експертів , генералів НАТО , вважають ЗСУ найбоєздатнішою армією Європи .
по-друге навесні буде українська весна та наша перемога
Знание-сила!
Ці дані мають якесь відношення до реальності?
539 чмобіків?
То мо рф каже про загальні втрати на фронті у 5500 кацапів.
Тоді все сходиться.
Тоді орієнтуємось на російську службу ВВС та мо рф.
Так, редакція цензор.нет?
Для чого тут публікація про 539 чмобіків?
Тут могли бы подробнее. Сколько умерли от переохлаждения из за непригодных условий в загонах парнокопытных, сколько из за последствий активности "дедов", сколько из за отравления алкогольными суррогатами итп. Не то что это кому то важно но чисто поржать на досуге.
Також щойно було нанесено удар по скупченню рашистів в окупованому Токмаку Запорізької області
t.me/Tsaplienko
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