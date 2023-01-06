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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15337) война (46615) ликвидация (1922) мобилизация (1605) потери (3857)

В Украине ликвидировано по меньшей мере 539 мобилизованных россиян. Это кроме тех, что были убиты в Макеевке, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Российская служба ВВС, издание "Медиазона" и команда волонтеров совместно подсчитали, что на 6 января в Украине ликвидировано 539 мобилизованных россиян. Эта цифра не включает попавших под удар по расположению сил РФ в Макеевке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую службу BBC.

Журналисты отметили, что опираются только на официально подтвержденные сообщения о ликвидации. Поэтому они сами считают, что в их перечне дважды меньше имен ликвидированных, чем реально похоронено в России.

Подтвержденные потери армии РФ они оценивают в 11 009 солдат и офицеров, реальные - по меньшей мере в 22 тыс. Общие безвозвратные потери, включающие ликвидацию, ранение и пропажу без вести, журналисты оценивают по меньшей мере в 99 тыс. человек.

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"На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем", - пишут журналисты.

Также растет количество россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

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Они отмечают, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше. Во многих официальных сообщениях о смерти солдат и офицеров не указан их статус - контрактник, доброволец или мобилизованный.

Как рассказывают сами мобилизованные, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий разных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.
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Топ комментарии
+11
Никогда не знал что образование ПТУ Макеевки такое престижное и привлечет столько соискателей знаний.
Знание-сила!
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06.01.2023 10:37
+8
чим більше дохлих кацапів тим краще для цивілізованого світу
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06.01.2023 10:34
+5
Це рейтинг потенційних можливостей армій + кількість озброєнь . Але він не враховує найголовнішого - боєздатності .
Багато військових експертів , генералів НАТО , вважають ЗСУ найбоєздатнішою армією Європи .
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06.01.2023 10:54
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Віримо ..
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06.01.2023 10:34 Ответить
бо офіційно так і є - решта десятків тисяч дохлих чмобіків поки рахуються зниклими безвісті і по закону в категорію 200 іх переведуть тільки через 2 роки
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06.01.2023 11:57 Ответить
чим більше дохлих кацапів тим краще для цивілізованого світу
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06.01.2023 10:34 Ответить
Україна на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15 місце. Ще рік тому вона посідала 22-гу позицію.

Це випливає з рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, яка щороку складає рейтинг найкращих армій світу.

У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України становив 0,2516, у той час, як "ідеальною" вважається оцінка в 0,0000.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді (на агресію, - ред.), фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, що сприяють загальному становищу у списку", - повідомили в організації.

Сусідами України у рейтингу стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).

Водночас Росія зберегла друге місце у рейтингу. Хоча, як зазначили його автори, "російсько-українська війна показала ключові обмеження військового потенціалу" Росії, незважаючи на її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною. У Global Firepower наголосили, що це "проливає світло" на рівень готовності, командування, навчання та постачання у російській армії.
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06.01.2023 10:36 Ответить
Це рейтинг потенційних можливостей армій + кількість озброєнь . Але він не враховує найголовнішого - боєздатності .
Багато військових експертів , генералів НАТО , вважають ЗСУ найбоєздатнішою армією Європи .
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06.01.2023 10:54 Ответить
к сожалению это капля в море .. их будет ещё миллион ...
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06.01.2023 10:37 Ответить
по-перше це не крапля
по-друге навесні буде українська весна та наша перемога
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06.01.2023 10:39 Ответить
твоi б слова та богу в вуха .. але на фронтi все зовсiм не так, як росповiдають тобi в новинах ...
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06.01.2023 10:57 Ответить
Бог допомагає Україні.до квітня наші звільнять значні территорії.але успіхи будуть і взимку.Бахмут кацапи ніколи не візьмуть.
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06.01.2023 11:36 Ответить
фантазёр, сам то на фронте был? может из родственников кто воюет? или с дивана виднее ?
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06.01.2023 11:43 Ответить
Українці і руські які живуть в Україні не кажуть "сам то".якщо ти думаєш що я буду звітувати перед дурним кацапом від якого за версту несе брудними лаптями та смердючими щами ти глибоко помиляєшся.можу лише порекомендувати тобі сходити у ексклюзивний піший еротичний тур (на фуй).якщо ти доживеш до квітня можеш ще зайти сюди і підтвердити правоту моїх слів.
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06.01.2023 11:57 Ответить
до квiтня можливо не доживу.. менi з орками воювати доводиться .. а ты точно доживеш .. воювати з клавою, багато ризику и глузду не потрiбно ..
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06.01.2023 17:00 Ответить
Бреши далі.
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06.01.2023 17:20 Ответить
ну давай, дiван ... до квiтня ...
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06.01.2023 17:29 Ответить
Гори у пеклі,кацап.
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06.01.2023 17:30 Ответить
малорос, а сам то у пело хоть одного фашиста вiдправив ? я особисто рубав чеченiв саперскими лопатками .. писака, вилазь iз пiд мамкиноi спiдницi, i повоюй .. зброю я тобi дам !
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06.01.2023 18:02 Ответить
Який текст,які слова....
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06.01.2023 18:04 Ответить
Якщо ти не кацап розкажи чому в тебе так багато вільного часу на переписку зі мною? Чому ти так рознився і в тебе бомбануло від моїх слів? Воєн?
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06.01.2023 18:09 Ответить
ну я много с кем тут переписываюсь и отвечаю не коменты .. у нас в мечникова времени девать некуда .. операцию не правой руке сделали ещё в пятницу .. времени куча .. ну а ты похоже школоло ? давай до квiтня !
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06.01.2023 18:30 Ответить
Добре що не в голову або дупу.Якщо так боїшся смерті давай твою сторінку у фейсбук скажу чи доживеш ти до квітня.
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06.01.2023 18:51 Ответить
Никогда не знал что образование ПТУ Макеевки такое престижное и привлечет столько соискателей знаний.
Знание-сила!
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06.01.2023 10:37 Ответить
Рыдаю и плачу
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06.01.2023 10:40 Ответить
Брешуть!. Точна цифра -538, один поранений...
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06.01.2023 10:52 Ответить
Оо, у них файний "підрахуй''.
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06.01.2023 11:08 Ответить
Російська служба ВВС, видання "Медіазона" - это всё что нужно знать..
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06.01.2023 11:09 Ответить
Навіщо українські сайти передруковують дані з російських "служб ВВС"?
Ці дані мають якесь відношення до реальності?
539 чмобіків?
То мо рф каже про загальні втрати на фронті у 5500 кацапів.
Тоді все сходиться.
Тоді орієнтуємось на російську службу ВВС та мо рф.
Так, редакція цензор.нет?

Для чого тут публікація про 539 чмобіків?
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06.01.2023 11:18 Ответить
- растет количество россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных

Тут могли бы подробнее. Сколько умерли от переохлаждения из за непригодных условий в загонах парнокопытных, сколько из за последствий активности "дедов", сколько из за отравления алкогольными суррогатами итп. Не то что это кому то важно но чисто поржать на досуге.
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06.01.2023 11:28 Ответить
ЗСУ завдали удару по базі окупантів в Гаврилівці, Каланчацького району, Херсонської області, - повідомляють про десятки загиблих, в тому числі офіцерів.

Також щойно було нанесено удар по скупченню рашистів в окупованому Токмаку Запорізької області
t.me/Tsaplienko
/23999
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06.01.2023 11:49 Ответить
Не вірте. У них немає втрат. У них навіть мертві встають і йдуть воювати. Так що у них не зменшення, а збільшення. Впереди Сталін, Дзержинський та інші.
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06.01.2023 11:58 Ответить
 
 