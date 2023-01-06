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Подавляющее большинство украинцев убеждены, что власть не пойдет на компромиссы с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

українці,незламність

Абсолютное большинство (84%) считают, что власти не собираются и не пойдут на такие компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-27 декабря 2022, сообщает Цензор.НЕТ.

С сентября по декабрь 2022 года среди украинцев стало немного больше тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы из РФ (с 5% до 7%), но при этом все равно абсолютное большинство (84%) украинцев сохраняют убежденность, что власти не собираются и не пойдут на такие компромиссы (в сентябре было 87%).

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Подавляющее большинство украинцев убеждены, что власть не пойдет на компромиссы с РФ, - опрос КМИС 01

Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина проводила переговоры с РФ. Так же было и в сентябре прошлого года. В то же время с 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

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Подавляющее большинство украинцев убеждены, что власть не пойдет на компромиссы с РФ, - опрос КМИС 02

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2005 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для близких к 50% показателей и 1,1% - для близких к 5% показателей, однако в условиях войны добавляется систематическое отклонение. При этом результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
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Топ комментарии
+12
Та да, клоун став патрійотом поневолі. А жопадєлаєш?
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06.01.2023 10:43
+11
Украина впервые получит от США зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow, они могут войти в новый пакет помощи, пишет Politico со ссылкой на источники.

Ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки Бук для стрельбы Sea Sparrow.
Отмечается также, что до сих пор только Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей наземную версию ракет. США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
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06.01.2023 10:42
+9
А воно он як вийшло.
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06.01.2023 11:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина впервые получит от США зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow, они могут войти в новый пакет помощи, пишет Politico со ссылкой на источники.

Ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки Бук для стрельбы Sea Sparrow.
Отмечается также, что до сих пор только Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей наземную версию ракет. США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
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06.01.2023 10:42 Ответить
Щось всі грозяться щось надати.
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06.01.2023 10:46 Ответить
Та да, клоун став патрійотом поневолі. А жопадєлаєш?
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06.01.2023 10:43 Ответить
Тому ОП раз на тиждень замовляє за наш кошт рейтинги та опитування для ЗЄ.
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06.01.2023 10:51 Ответить
Узурпував владу і ЗМІ. І взагалі всьо і вся та вихваляє себе, А опозиції все відімкнув щоб їх не бачили і не чули. Недомірок з амбіціями Напольйона. Шпана криворогата.
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06.01.2023 10:59 Ответить
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06.01.2023 11:17 Ответить
ага!! авжеж ! нараз! зе знае що може не дожити до шашлика.. якщо шось пердне непотрібне.. з нього самого шашлик зроблять
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06.01.2023 10:53 Ответить
Це ті ж самі, які в 2019 вірили що хуже_нє_будєт?
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06.01.2023 10:54 Ответить
А воно он як вийшло.
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06.01.2023 11:02 Ответить
Так прихильники Яника та Зеленського це майже один в один ті ж самі люди.
Подивіться де Зе набрав найбільший відсоток голосів на виборах 2019.
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06.01.2023 11:18 Ответить
А якже "просто пєрєстать стрєлять"?!!! А якже ''сайдьомся пасрєдінє"?!!! А розмінування Чонгару????
За шкуру він свою боїться! Він свого народу (виняток73%) боїться більше ніж кацапоокупантів!
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06.01.2023 11:04 Ответить
Але переважна більшість не хочуть щоб їх мобілізували і бігають від війскомату або втікли закордон і не готові йти на компроміси але на дивані, щоб за них воювали інші
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06.01.2023 11:13 Ответить
можно спросить...?
ты к какой категории себя записываешь...?\только не нужно вопросом на вопрос...\
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06.01.2023 11:34 Ответить
Я до тієї що мають право тільки по форумах про війну до кінця строчити, ті що або воюють або працюють на оборонку або якщо є проблеми із здоров'ям і вони так як я в ущерб свого основного бізнесу їб...шу на перемогу....
А не б...ть втікли від мобілізації за кордон і розказують тут що ніяких компромісів по Криму і депресивному Донбасі і воювати до кінця, тому що б...ть із зарплати 1000 у.е на місяць він раз на 3 місяці дав 50 у.е.
Я знаю людей які всю заплату зараз віддають там от вони мають право щось говорити якби не було .... а ухилянти ні і ті що поховались за липові довідки і звільнення...
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06.01.2023 11:56 Ответить
дякую...
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06.01.2023 13:06 Ответить
Українцям відверто пофіг що думає влада,.рашка для нас тепер для кожного українця вороги кровні.Ми ніколи не пробачимо і будемо їх знищувати і давити при кожній ліпшій можливості.І будемо дітей вчити що це паскуди і вони вороги.
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06.01.2023 12:37 Ответить
влада не піде на компроміси з РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3391615 этот опус и читать не стоит!!какраз ,,влада"всегда готова идти туда куда баблом поманят,да вот незадача между кацапами и,,владой" серьёзный аргумент стоит с аббревиатурой ЗСУ которая не раздумывая крошит первых а надо будет то вломит и вторым!так что слава ЗСУ и только они в праве решать с кем и как поступать.
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06.01.2023 15:42 Ответить
А Єрмак себе куди відносить, щось не бринчить оптимізмом. Невже діма Козак знову чимось заразив бідолашного завгоспа.
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07.01.2023 04:42 Ответить
 
 