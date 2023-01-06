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Увеличилось количество жертв ракетной атаки на Киев 29 декабря. В больнице умерла женщина, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии.

"Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", - говорится в сообщении.

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06.01.2023 11:38 Ответить
 
 