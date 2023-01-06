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Лавра (413) УПЦ МП (1456) Епифаний (341) ПЦУ (773)

УПЦ МП заявила, что у Епифания нет разрешения на службу в Лавре. Говорят, это "силовой захват". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

лавра,київ

Украинская православная церковь Московского патриархата утверждает, что заповедник "Киево-Печерская лавра" не получал от Православной церкви Украины никаких писем о проведении богослужений на Рождество.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ МП, сообщает Цензор.НЕТ.

В УПЦ МП ссылаются на встречу и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника с "представителями священноначалия и братии Лавры", состоявшейся 5 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры" возвращены государству, - Ткаченко

"О.В. Рудник заявил, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало, так же в заповедник не поступало и никаких распоряжений по этому поводу, а о намерении руководителей этой конфессии находиться 7 января в Успенском соборе ему не известно, потому подтвердить такую информацию он не может", - говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов в УПЦ МП опубликовали видео, на котором Рудник на вопрос о богослужении Епифания говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ВТО я не получал. Никаких распоряжений по этому поводу я не получал по состоянию на данный момент (вечер 5 января). - Ред.)" и крестится, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в епархиях УПЦ МП в 4 областях: обнаружены агитационные листовки объединения Медведчука, российские "триколоры" и бывшие склады оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В УПЦ МП намерение Епифания провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата… собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

УПЦ МП также обвинила все СМИ, опубликовавшие заявление с официального сайта ПЦУ, в том, что они якобы не проверили эту информацию, а "наполнили информационное пространство очередным фейком от "ПЦУ"".

Напомним, ранее ПЦУ сообщила, что предстоятель церкви митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
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Топ комментарии
+63
кацапське феесбешне кодло в рясах біснується
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06.01.2023 11:24
+37
Піздуйте в пекло сатанисти кацапськи!
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06.01.2023 11:24
+30
упц мп а ви хто такі щоб у вас дозвіл брати....? ............щурів кремлівських не питають......
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06.01.2023 11:26
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кращого виходу, як направити туди на пару тижнів води дніпра, а потім висушити, я не бачу. геракл рекомендує.
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06.01.2023 11:32 Ответить
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06.01.2023 11:33 Ответить
Почему Цензор продолжает называть филию РПЦ украинской церковью?
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06.01.2023 11:34 Ответить
Ну от яке сране діло того мацковського пархату то справ Заповідника? Яким боком вони до того, чи надходило щось, чи не надходило? Ну доки та нечисть ще буде на нашій землі гадити? Це ворог, підлий ворог, а тому його треба просто знищувати, а не вести з ним якісь розмови.
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06.01.2023 11:34 Ответить
Уплывает Украина от них.
Это хуже смерти для Московии.
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06.01.2023 11:41 Ответить
Взагалі, вся Лавра перебуває у власності держави... До того ж, московіти орендували лише Нижню, здається. А Верхня, на території якої знаходиться Успеньский собор, до московитів не має жодного відношення. Чи я помиляюсь?...
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06.01.2023 11:36 Ответить
і не тільки ця, а це Святогірська і Почаївська лаври які також треба передати українським Церквам - ПЦУ і УГКЦ !!!
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06.01.2023 11:40 Ответить
кацапські фсб попи 3.14дераси, перш ніж щось заявляти, Томос від Вселенського (Константинопольського) Патріахрха покажіть !!!
Ось ваш "томос" виданий диібілом сталіним




ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!



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06.01.2023 11:38 Ответить
Чортів забули запитати, нах.. пішли до свого х...ла!
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06.01.2023 11:39 Ответить
Я впевнений, що ПЦУ отримала всі необхідні дозволи.
А виє колло рашистське, бо їм як чорту у Гоголя, лишилися лічені дні у Лаврі!
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06.01.2023 11:40 Ответить
Лічені дні в Україні.
Пусть валят на Сахалин к своим женам-свиням.
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06.01.2023 11:42 Ответить
к ещенарожалкам!
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06.01.2023 11:56 Ответить
Якась провокація москалів з цею церквою. Розігнати нах це московський патріархат та й все
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06.01.2023 11:41 Ответить
він вже не існує на паперах. залишилвся лише сходняк фізичний.
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06.01.2023 11:55 Ответить
Когда уже эту ******** кацапскую в рясах отстреливать будут? Можно и вешать.
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06.01.2023 11:41 Ответить
Гнати цю кацапську гидоту звідти нахер. Потопипи усіх у Дніпрі.
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06.01.2023 11:42 Ответить
Нас#ати на їх заяви
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06.01.2023 11:43 Ответить
да ***** что они там говорят - вообще не фиг делать ни каких подачь от этих мудаков ни в каких инфоисточниках
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06.01.2023 11:44 Ответить
Це вже не релігія.Питання національної безпеки..СНБО має прийняти рішення та культурно відправити усіх "ватних"попів на болота....Нехай там моляться
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06.01.2023 11:44 Ответить
Тю. прокацапському сатанату отказали в оренде. Пан Епифаний этим воспользовался. во благо Украины. Респектище ему за это.
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06.01.2023 11:45 Ответить
а де ж він скористався? якщо так є, як написано, то і він лохонувся.
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06.01.2023 11:53 Ответить
А саме головне, що зелене "в.о. гендиректора" підспівує мошканському пархату.
І що на це скаже верещучка з 73ма %ми?
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06.01.2023 11:45 Ответить
коли гадюці відрубати голову, вона до заходу сонця буде кидатись
От і кидається фсбЕшна гадина
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06.01.2023 11:46 Ответить
Якщо попи будуть не згодні,то їм проведе окрему службу патрульна поліція
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06.01.2023 11:52 Ответить
Инсайд.
Уже подписали договор.
Все будет
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06.01.2023 11:53 Ответить
УПЦ МП не має термоса як казав Зеля.
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06.01.2023 11:54 Ответить
кацапські попи - NAXyj!!!
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06.01.2023 11:54 Ответить
Негайно потрібен збір коштів,на потреби штурмової групи яка викине російську заразу з Києва ***** на болота
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06.01.2023 11:56 Ответить
Ну мало-ли о чем блеет какой-то дрыщ Руднык, Лавра - собственность народа Украины, а ПЦУ наша церква, то Епифаний и проведет все положенный богослужения. А прикацапленных попов из МП надо согнать к границе с кацапами и дать каждому пендель-поджопниу для ускорения .
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06.01.2023 11:58 Ответить
пендилі тому лайну рашапоїдному треба давати одразу, з місця де зустрів і так до самого поребрика, інакше не получиться бо москальські попи як гниди що причепилися до кожуха тут або спалити або викинути з кожухом негайно.
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06.01.2023 12:40 Ответить
А как их касается? УПЦ ФСБ поинтересовалось у завхоза насчет ПЦУ? Шо ***? Все решено на министерском уровне.
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06.01.2023 12:03 Ответить
Паше ,,Мерседесу " - лебедя в сраку !
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06.01.2023 12:11 Ответить
хто ви такі щоб вас про щось сповіщати у чужій для вас країні, свинособаки у рясах?
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06.01.2023 12:14 Ответить
Сабака гавкають, а ПЦУ духовно збагачує.
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06.01.2023 12:16 Ответить
не потрібно нікого слухати - вигнати розкольників за межі Лаври, дати хороших звіздюлєй так, щоб праве око кожного змогло відкритися лише на 40-й день...
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06.01.2023 12:19 Ответить
мп- валите к ************ в лаптестан и там над его трупом курите ладан..............................................
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06.01.2023 12:21 Ответить
Гундяевскую шоблу на разбор завалов. Или в теплушеку и к братьям ********* в мордор.
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06.01.2023 12:30 Ответить
Раша гудбай - як каже Данилко.
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06.01.2023 12:47 Ответить
Де взагалі у московської банди ФСБ-РПЦ будь-який Томос і яке вони мають право на проведення будь-яких богослужінь.
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06.01.2023 12:48 Ответить
Дозволи хочуть видавати? Точно бородаті з Кацапстану. Ведуть себе так само.
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06.01.2023 13:00 Ответить
дурне ти. дозвіл повинен бути. бо лавра знаходиться у підпорядкуванні заповідника. а ти дурне читати не вмієш.
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06.01.2023 13:04 Ответить
Українська церква пивинна мати дозвіл від рпцфсб, тобто по факту від кремля!!!
Це замість того, щоб цю ворожу сволоту ще 10 місяців тому виперти "запарєбрік"!
В голові не вкладається цей абсурд.
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06.01.2023 13:55 Ответить
досвідос сатаністи...
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06.01.2023 13:03 Ответить
..а ви, кацапськи *********, накличте на Епіфанія своїх - упирів та вурдалаків.. .., дебіли ФСБшні..
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06.01.2023 13:06 Ответить
******** новина!Когось ще цікавить,що пи@здять ці кацапські чорти в рясах?
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06.01.2023 13:14 Ответить
цікавить повинно, бо за цим може буть невесело.
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06.01.2023 13:21 Ответить
Схоже, що Zелена влада вирішила розпалити міжконфесійні розбірки 7 січня на релігійній основі
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06.01.2023 13:30 Ответить
розбірки з кацапськими попами будуть тривати не довше автоматної черги
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06.01.2023 18:06 Ответить
Я не кацапських попів маю на увазі. Хоча не думаю, що їм це вдасться
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06.01.2023 22:55 Ответить
Фсбешні тварі ще якісь права качають? Допоки зелена шобла буде вилизувати всяких рашистів?
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06.01.2023 13:48 Ответить
УПЦ МП- PNX!!!!!
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06.01.2023 14:19 Ответить
Що то таке упцмп - набір літер та порожній звук
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06.01.2023 14:54 Ответить
Ну що Зелені клоуни устроїли шоу на камери кацпського ТБ, бо замість вигнати кацапський патріархат з Лаври ви його залишили там, щоб мати голоси на виборах від прихожан кацапського патрархату. Тепер буде зелений цирк замість православного Різдва.
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06.01.2023 15:13 Ответить
вообще не пойму в чем проблема?? коммунистов запретили - где теперь ком. партия? масковские попы -угроза безопасности гос-ва.
Издать указ. Покинуть территорию страны за 3 дня. Иначе - тюрьма и конфискация. Что с ними сюсюкаются??!!
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06.01.2023 20:25 Ответить
этих пилоров в рясах всё ещё не вышвырнули в *********?!
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06.01.2023 22:38 Ответить
русопопіе це як трипер. саме не проходить..тіки лікувати
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07.01.2023 02:08 Ответить
Рудник вже в обмінному фонді ?…… я
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07.01.2023 03:16 Ответить
Руднику кацапські попи мазали ручку тому він повинен відпрацювати.
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07.01.2023 09:01 Ответить
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