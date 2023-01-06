УПЦ МП заявила, что у Епифания нет разрешения на службу в Лавре. Говорят, это "силовой захват". ВИДЕО
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Украинская православная церковь Московского патриархата утверждает, что заповедник "Киево-Печерская лавра" не получал от Православной церкви Украины никаких писем о проведении богослужений на Рождество.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ МП, сообщает Цензор.НЕТ.
В УПЦ МП ссылаются на встречу и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника с "представителями священноначалия и братии Лавры", состоявшейся 5 января.
"О.В. Рудник заявил, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало, так же в заповедник не поступало и никаких распоряжений по этому поводу, а о намерении руководителей этой конфессии находиться 7 января в Успенском соборе ему не известно, потому подтвердить такую информацию он не может", - говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов в УПЦ МП опубликовали видео, на котором Рудник на вопрос о богослужении Епифания говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ВТО я не получал. Никаких распоряжений по этому поводу я не получал по состоянию на данный момент (вечер 5 января). - Ред.)" и крестится, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов.
В УПЦ МП намерение Епифания провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата… собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".
УПЦ МП также обвинила все СМИ, опубликовавшие заявление с официального сайта ПЦУ, в том, что они якобы не проверили эту информацию, а "наполнили информационное пространство очередным фейком от "ПЦУ"".
Напомним, ранее ПЦУ сообщила, что предстоятель церкви митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
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Это хуже смерти для Московии.
в даний час найдавніший з монастирів Русі розділений на дві частини - так звані Нижню і Верхню Лаври. У Нижній Лаврі, де знаходяться печери, розташовано нині діючий монастир, а Верхня її частина знаходиться у відомстві Міністерства культури України і являє собою Національний історико-культурний заповідник. Братія монастиря регулярно звершує богослужіння в Трапезному храмі Преподобних Антонія і Феодосія Печерських і головному храмі обителі - Успенському соборі.
Ось ваш "томос" виданий диібілом сталіним
ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!
А виє колло рашистське, бо їм як чорту у Гоголя, лишилися лічені дні у Лаврі!
Пусть валят на Сахалин к своим женам-свиням.
І що на це скаже верещучка з 73ма %ми?
От і кидається фсбЕшна гадина
Уже подписали договор.
Все будет
Це замість того, щоб цю ворожу сволоту ще 10 місяців тому виперти "запарєбрік"!
В голові не вкладається цей абсурд.
Издать указ. Покинуть территорию страны за 3 дня. Иначе - тюрьма и конфискация. Что с ними сюсюкаются??!!