Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники, на которых убеждают в преимуществах жизни в РФ, - Центр национального сопротивления

Российские захватчики массово вывозят детей с оккупированных территорий на новогодние праздники в Москву, Ростов и другие крупные города РФ, чтобы убедить их в преимуществах жизни в России перед "нацистской Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, только из временно оккупированной Горловки вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия". К вывозу детей привлекают медперсонал, фактически курирующий это преступление.

На этих мероприятиях детей подвергают пропаганде, а главной целью является "игра на контрасте", где детям демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь на РФ в противоположность войне в Украине. Таким образом, запечатлевая в памяти детей преимущество РФ над их Родиной", - говорится в сообщении.

Также враг продолжает активно промывать мозги детям, оставшимся на временно оккупированных территориях. Во всех российских школах на ТОТ, которые являются просто пропагандистскими центрами с завезенными педагогами из РФ каждый день проводятся "разговоры о важном". Целью этих уроков является убедить местных детей в том, что РФ их спасла от "нацистов", а захваченные земли испокон веков были русскими. Таким образом, оккупанты пытаются уничтожить целое поколение украинцев.

В то же время враг увеличил количество пропагандистских мероприятий на юге, где детей свозят на выступления блоггеров, спортсменов и музыкантов из РФ. Аналогичные встречи проходят в детских лагерях, куда россияне вывозят украинских детей для лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты собирают данные о 16-17-летних дончанах и усилили контрразведывательный режим в Луганской области, - Генштаб