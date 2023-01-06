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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники, на которых убеждают в преимуществах жизни в РФ, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

свято

Российские захватчики массово вывозят детей с оккупированных территорий на новогодние праздники в Москву, Ростов и другие крупные города РФ, чтобы убедить их в преимуществах жизни в России перед "нацистской Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, только из временно оккупированной Горловки вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия". К вывозу детей привлекают медперсонал, фактически курирующий это преступление.

На этих мероприятиях детей подвергают пропаганде, а главной целью является "игра на контрасте", где детям демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь на РФ в противоположность войне в Украине. Таким образом, запечатлевая в памяти детей преимущество РФ над их Родиной", - говорится в сообщении.

Также враг продолжает активно промывать мозги детям, оставшимся на временно оккупированных территориях. Во всех российских школах на ТОТ, которые являются просто пропагандистскими центрами с завезенными педагогами из РФ каждый день проводятся "разговоры о важном". Целью этих уроков является убедить местных детей в том, что РФ их спасла от "нацистов", а захваченные земли испокон веков были русскими. Таким образом, оккупанты пытаются уничтожить целое поколение украинцев.

В то же время враг увеличил количество пропагандистских мероприятий на юге, где детей свозят на выступления блоггеров, спортсменов и музыкантов из РФ. Аналогичные встречи проходят в детских лагерях, куда россияне вывозят украинских детей для лечения.

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Ничего.
Вырастут, услышат: Батько наш Бандера, Україна Мати....
Вспомнят свое і отомстят
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06.01.2023 11:45 Ответить
Привчатимуть ходити до вітру в будку з діркою в підлозі.
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06.01.2023 11:48 Ответить
Як в тому анекдоті "не плутайте туризм з ПМЖ". Показуху русня вміє влаштовувати, це факт. Дивляться дурники на всю пропагандиську блискоту по зомбоящику, а потім опиняються десь в Якутії без водопроводу з диркою, гівном і хробаками, або на макєєвському засраному джерелу. Нехай батьки цих дітей задумаються, де в них вся ця красива лєпота, яку вони вже 9 років чекають під владою Рашки, тим більше вони вже навіть формально проголошені частиною Росії. І де ж те казкове омріяне щастя, так гарно сяявше по російських каналах?
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06.01.2023 12:06 Ответить
Российские дети посмотрят вместе с украинскими на все эти ништяки, заплачут и завоют: "Мама, я тоже хочу в Россию-у-у!"
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06.01.2023 12:24 Ответить
У мене є троюрідні брат і сестра зі своїми сім'ями в Донецьку. Декілька років тому пропонував їм поїхати в Україну, отримати біометричний паспорт, аби злітати лоукостом у Італію, Австрію, Іспанію чи хоча б у дешеву Прагу-Будапешт щоб подивитися як "гейропа загниває". На що постійно отримував негативну відповідь: "Нам расія бліжє, тут всьо свайо". Не знаю, як можна триматися за лайно в якому живуть москалі.
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06.01.2023 13:04 Ответить
 
 