В настоящее время на территории Беларуси нет ударной группировки для повторного вторжения, - Госпогранслужба

На границе с Беларусью не фиксируется перемещение врагом техники или личного состава. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем ни перемещение военной техники рядом нашей границы, ни перемещение личного состава или подразделений РФ, или Беларуси," которые бы предпринимали какие-то демонстрационные действия", - рассказал Демченко.

По его словам, подразделения Беларуси по-прежнему усиливают границу с нашей страной, апеллируя это якобы "угрозой из Украины", а не наоборот.

"Кроме того, нет на данный момент на территории Беларуси необходимой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину", - акцентировал Демченко.

Он сообщил, что из подразделений российской армии в Беларуси сейчас есть чуть более 10 тысяч солдат, привлеченных в учениях.

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"Не исключено, что часть из них будет опрокинута на восток Украины. для пополнения подразделений РФ. На территорию РБ может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки", - допустил Демченко.

Впрочем, как отметил спикер ГПСУ, несмотря на все, врага нельзя недооценивать, поскольку в любой момент он может использовать и направление из Беларуси. Но может продолжать копить силы для полномасштабного вторжения.