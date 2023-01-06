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Новости Война
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В настоящее время на территории Беларуси нет ударной группировки для повторного вторжения, - Госпогранслужба

прикордонник,кордон,білорусь,білоруський

На границе с Беларусью не фиксируется перемещение врагом техники или личного состава. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем ни перемещение военной техники рядом нашей границы, ни перемещение личного состава или подразделений РФ, или Беларуси," которые бы предпринимали какие-то демонстрационные действия", - рассказал Демченко.

По его словам, подразделения Беларуси по-прежнему усиливают границу с нашей страной, апеллируя это якобы "угрозой из Украины", а не наоборот.

"Кроме того, нет на данный момент на территории Беларуси необходимой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину", - акцентировал Демченко.

Он сообщил, что из подразделений российской армии в Беларуси сейчас есть чуть более 10 тысяч солдат, привлеченных в учениях.

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"Не исключено, что часть из них будет опрокинута на восток Украины. для пополнения подразделений РФ. На территорию РБ может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки", - допустил Демченко.

Впрочем, как отметил спикер ГПСУ, несмотря на все, врага нельзя недооценивать, поскольку в любой момент он может использовать и направление из Беларуси. Но может продолжать копить силы для полномасштабного вторжения.

армия РФ (19129) Беларусь (7888) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+12
Что то мне эти заявления напоминают прошлогодние,только без призывов на шашлыки.
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06.01.2023 12:02
+4
Дубль два от 95 го квартала.
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06.01.2023 12:54
+2
Так нещодавно хтось виступав і казав, що кацапам достатньо декілька годин, щоб створити ударне угруповання! Ми ж не б'ємо по території Білорусі і вони там пересуваються вільно, вони там вже тисячі ракет та градів завезли..це ще більше, ніж до 24 лютого
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06.01.2023 14:18
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Что то мне эти заявления напоминают прошлогодние,только без призывов на шашлыки.
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06.01.2023 12:02 Ответить
Читайте уважніше. Перше ж слово: НАРАЗІ
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06.01.2023 12:35 Ответить
СерЕжа, тікай з України.
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06.01.2023 22:11 Ответить
Дубль два от 95 го квартала.
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06.01.2023 12:54 Ответить
Так нещодавно хтось виступав і казав, що кацапам достатньо декілька годин, щоб створити ударне угруповання! Ми ж не б'ємо по території Білорусі і вони там пересуваються вільно, вони там вже тисячі ракет та градів завезли..це ще більше, ніж до 24 лютого
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06.01.2023 14:18 Ответить
Ага....никакого ударного группирования нет..ваще ! а предупреждение о нападении 24 февраля - это разжигание паники и отпугивание инвесторов... а разминирование Юга - это для удобства туристов... да-да-да.... мы всё это уже слышали....
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06.01.2023 16:09 Ответить
це того самого, що не було до 24 лютого? ****** смішні.
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06.01.2023 16:28 Ответить
вони і про перший так говорили - Резніков, Зеленський, Данилов та інші зе-ідіоти
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06.01.2023 16:55 Ответить
опять шашлички... невже лрки і в друге застануть вросплох. то вже буде треш.
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06.01.2023 16:58 Ответить
І в 2-й, і в 3-й нічого не буде, тому що після першого ніхто не поніс відповідальності, а мають разом із Зелею бути під слідством і засуджені за дії та бездіяльність, що призвели до геноциду українського народу
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06.01.2023 17:03 Ответить
Це вже буде не треш, а піздець.
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06.01.2023 17:20 Ответить
Так і до вторгненняне не було угруповування. Говнокомандуючись на шашлики збирався, здавав ворогу наші розвідувальні операції, а розвідників саджав по в'язницям та звільняв з армії.
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06.01.2023 17:19 Ответить
Минулого разу не бачили. Цього разу теж не бачать. Моделюють.
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06.01.2023 18:48 Ответить
Що знову за старе, пздц, це вже було, на шашлики, дороги, какая разніца...
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06.01.2023 19:32 Ответить
1) Держприкордонслужба??? Звідки Держприкордонслужба може знати??? Вона яким боком відноситься до захисту кордонів від ворожого війська??? Це не наркотрафік, контрабанда і т.д.

2) ще з березня 2022 на території "білорусі" "російські нацистські окупаційні війська" вже не переміщувалися відкрито. ВОНИ ХОВАЮТЬСЯ від супутників та контррозвідки НАТО. Вдень їх не видно взагалі, вночі вони (техніка та солдати) переміщуються, а якщо вдень, то в хмарну погоду (щоб супутники не бачили). КАЦАПИ вже не відкривають "бази" під відкритим небом! (НАВЧИЛИСЯ У УКРАЇНЦІВ).

3) влітку 2022 на територія "білорусі" автомати колашнікови були роздані всім працівникам "пожежних частин", "міліції", "прокуратури", "держохорони", щоб НЕ СТВОРЮВАТИ ВЕЛИКІ СКЛАДИ, А КУПУ МАЛЕНЬКИХ (НАВЧИЛИСЯ У УКРАЇНЦІВ).

НАПАД БУДЕ ТОЧНО ПО ВСІМ ПІВНІЧНИЙ ОБЛАСТЯМ УКРАЇНИ.

ПРОСТО ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ, АЛЕ БУДЬТЕ НАПОГОТОВІ!
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06.01.2023 20:42 Ответить
Таке сцяння в очі від зе ми чули вже не одноразово, починаючи від кака я разніца до шашликів (щоб ви вдавилися ними при першій нагоді), до асхВальтів москальським танкам, до "какойта прІдатєль " розмінував Кримський перешийок і ***** парадним маршем провалило аж до Маріуполя. Що маємо з того наразі- всім відомо. Зараз ( та й на майбутнє) зе вірити не можна, бо то є для нас дорога на смерть.
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06.01.2023 20:45 Ответить
Пусть ешшо даст 500 000 и пусть выпускают, но потом опять сразу назад забирают, и опять 500 000 дает, и так по кругу...
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06.01.2023 22:29 Ответить
Мабуть, в (ж)ОПе зеленского вси слепые. А потом выпустят Люську с его ,,*******ли"
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07.01.2023 01:33 Ответить
не має підстав для повторного вторгнення?))) це мабуть причина з якої з білорасеєю не розривають дипвідносини, чекають аби вторгнень було три, по-хрестиянськи...)
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07.01.2023 08:35 Ответить
 
 