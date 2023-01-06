В настоящее время на территории Беларуси нет ударной группировки для повторного вторжения, - Госпогранслужба
На границе с Беларусью не фиксируется перемещение врагом техники или личного состава. Ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем ни перемещение военной техники рядом нашей границы, ни перемещение личного состава или подразделений РФ, или Беларуси," которые бы предпринимали какие-то демонстрационные действия", - рассказал Демченко.
По его словам, подразделения Беларуси по-прежнему усиливают границу с нашей страной, апеллируя это якобы "угрозой из Украины", а не наоборот.
"Кроме того, нет на данный момент на территории Беларуси необходимой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину", - акцентировал Демченко.
Он сообщил, что из подразделений российской армии в Беларуси сейчас есть чуть более 10 тысяч солдат, привлеченных в учениях.
"Не исключено, что часть из них будет опрокинута на восток Украины. для пополнения подразделений РФ. На территорию РБ может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки", - допустил Демченко.
Впрочем, как отметил спикер ГПСУ, несмотря на все, врага нельзя недооценивать, поскольку в любой момент он может использовать и направление из Беларуси. Но может продолжать копить силы для полномасштабного вторжения.
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2) ще з березня 2022 на території "білорусі" "російські нацистські окупаційні війська" вже не переміщувалися відкрито. ВОНИ ХОВАЮТЬСЯ від супутників та контррозвідки НАТО. Вдень їх не видно взагалі, вночі вони (техніка та солдати) переміщуються, а якщо вдень, то в хмарну погоду (щоб супутники не бачили). КАЦАПИ вже не відкривають "бази" під відкритим небом! (НАВЧИЛИСЯ У УКРАЇНЦІВ).
3) влітку 2022 на територія "білорусі" автомати колашнікови були роздані всім працівникам "пожежних частин", "міліції", "прокуратури", "держохорони", щоб НЕ СТВОРЮВАТИ ВЕЛИКІ СКЛАДИ, А КУПУ МАЛЕНЬКИХ (НАВЧИЛИСЯ У УКРАЇНЦІВ).
НАПАД БУДЕ ТОЧНО ПО ВСІМ ПІВНІЧНИЙ ОБЛАСТЯМ УКРАЇНИ.
ПРОСТО ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ, АЛЕ БУДЬТЕ НАПОГОТОВІ!